Ils l'ont vécu : Un podcast original de France Culture - disponible sur le site et l’appli Radio France

Pour enrichir encore son offre éditoriale, France Culture crée une unité de production de programmes délinéarisés, et propose dès la rentrée de nouveaux épisodes de ses collections de podcasts, à découvrir sur le site et l’appli Radio France. Les meilleurs podcasts font la radio. Désormais, chaque samedi de 16h à 17h, les podcasts originaux sont à l’honneur sur l’antenne de France Culture dans une case hebdomadaire dédiée.

Lancée en juin dernier, la collection Ils l’ont vécu propose de revivre, heure par heure, une journée qui a fait basculer l’Histoire, grâce aux archives et aux témoignages inédits de celles et ceux qui en ont été les acteurs principaux

Publicité

Saison 3 – 5 septembre 1972 : Les JO de Munich en otage

Sortie le 02/09

En ce mois de septembre 2022, nous commémorons les 50 ans de l’un des moments les plus bouleversants du milieu sportif : la prise d’otage par le groupe “Septembre Noir” de la délégation israélienne aux JO de Munich.

“Les JO sont toujours une fête. Tous les olympiens avaient l’occasion de se rencontrer. Les mesures de sécurité étaient légères.” Le champion Guy Drut – Ce sont ses premiers jeux olympiques à 22 ans.

“J’ai entendu des coups de feu à 4h30 du matin. Je me suis mis à la fenêtre qui donnait sur la rue. J’ai vu l’entraineur de lutte qui gisait mort sur le trottoir. J’étais dans la chambre 5 et les assassins dans les chambres 1 et 3.” Samuel Lalkin, secrétaire général de la délégation israélienne.

Une série en 4 épisodes de 15 minutes, produite par Michel Pomarède et réalisée par Charlotte Roux.

Saison 4 – 2 mai 2011 : La traque de Ben Laden

Sortie le 09/09 (sonores disponibles sur demande auprès du service de presse)

Les attentats du 11 septembre 2001 ont marqué le début d'une très longue traque internationale qui s’est terminée dix ans plus tard au Pakistan avec la mort du chef du réseau Al-Qaïda, Oussama Ben Laden.

“Ma femme ne comprenait pas pourquoi je passais autant de temps à la Maison Blanche. Les jours précédant l’assaut, j’y étais pratiquement sans interruption. Une fois l’assaut accompli, j’ai appelé ma femme, je lui ai dit d’allumer la télévision, et le Président Obama allait s’adresser au monde entier. Quand j’ai quitté la Maison Blanche bien après minuit, les rues grouillaient de monde. Ce jour-là, c’est la première fois qu’une larme a coulé sur mes joues parce que j’ai réalisé la signification importante de cet évènement.” John Brennan, conseiller terrorisme du président Barack Obama

Une série en 4 épisodes de 15 minutes, produite par Johanna Bedeau, réalisée par Gilles Mardirossian.

Découvrez les premières saisons : > Saison 1 – 6 août 1945 : Hiroshima, l’apocalypse nucléaire

> Saison 2 – 21 juillet 1969 : le premier pas sur la lune