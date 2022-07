Incendies criminels : qu’est-ce que la pyromanie, et qui sont les incendiaires ?

Ce mercredi 27 juillet, un homme de 44 ans suspecté d'avoir provoqué 8 départs de feu près d'Aubenas en Ardèche a été placé en garde à vue. Après avoir nié les faits, l'homme est passé aux aveux, confronté à de nombreux témoignages recueillis par les enquêteurs qui ont permis d'identifier avec certitude la présence de son véhicule sur les lieux. Dans l'Hérault, c'est un pompier volontaire qui a été arrêté jeudi : il a avoué être pyromane depuis trois ans. De justifier ses délits par la volonté de s'extraire d'un "cadre familial oppressant" mais surtout par l'"excitation que les interventions provoquaient chez lui" et un besoin de "reconnaissance sociale". Et dans le Finistère, les deux incendies qui ont récemment détruit les monts d’Arrée ont été considérés comme d'origine criminelle .

Existe-t-il un profil type de ces incendiaires ? Pourquoi passent-ils à l'acte ? Entretien avec Julie Palix, docteure en psychologie à l'université de Lausanne, autrice de l’article "Incendiaires et pyromanes" , publié dans la Revue médicale suisse en 2015.

Il existe assez peu de travaux universitaires sur la pyromanie, cela donne l’impression que le sujet est assez peu étudié en psychologie et en psychiatrie. Est-ce que la pyromanie est un phénomène bien connu ou pas ?

Vous avez tout à fait raison, et c'est pour cela que je me suis mis à écrire cette revue de littérature qui consiste en fait à reprendre des travaux de recherche qui ont lieu plutôt dans les pays anglo-saxons, principalement en Australie et aux États-Unis. En Australie, ce problème d’incendiaires est connu depuis une dizaine d’années, et les chercheurs ce sont bien intéressés au sujet. Mais c’est vrai qu’en Europe, pour différentes raisons, ce problème n’est évoqué que depuis très peu de temps, par rapport à d’autres crimes qui sont plus étudiés.

Pourquoi justement la pyromanie n’est-elle pas plus étudiée en Europe ? Est-ce parce que la question se posait moins quand les incendies étaient moins ravageurs ?

Je pense que c'est surtout dû à des différences de courants en psychologie en fait. En France, par exemple, la psychanalyse a été le courant principal, et la science, du coup, s'est intéressée assez peu aux pathologies psychiatriques d'un point de vue scientifique. Tandis que l'école anglo-saxonne est vraiment la science dure, on y réalise des statistiques, etc., ce qui a moins lieu par exemple en France. Cela commence à changer, depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Alors approche bonne ou non ? Je ne suis pas juge. Mais je pratique la psychologie d'une façon scientifique, avec des chiffres. Et quand on analyse vraiment la pyromanie en tant que telle, on ne peut pas vraiment la considérer comme un diagnostic psychiatrique à part entière. D'ailleurs, elle a été évincée du Manuel diagnostique et statistique des désordres psychiatriques en 2013. En tant que telle, on ne peut pas la considérer comme une maladie ou une pathologie à part entière, c’est comme la kleptomanie par exemple.

Dans ce cas, peut-on qualifier quelqu'un de pyromane, et si oui dans quel cadre ?

Il existe des critères diagnostiques (allumage répété, délibéré et réfléchi d’incendies, tension émotionnelle avant l’acte, plaisir à allumer l’incendie, etc.), mais ils ne représentent que très peu de personne : en fait, ce profil n'existe quasi-pas. Donc le pyromane, c'est une figure, c'est une personnalité qu'on a déterminée en tant que tel. Au départ, c'était plutôt pour décrire des jeunes filles isolées, en manque d'actes sexuels, comme pour l’hystérie en psychanalyse.

Donc quand on parle de pyromanie, cela veut dire quand on prend en compte cette approche qui est désuète. Si on vérifie de façon vraiment très stricte si ce profil existe, il n'existe pas. Par contre on utilise encore ce mot, comme on utilise le mot "kleptomanie", parce qu’il permet de savoir de quoi on parle, de manière plutôt historique, littéraire, mais il ne fait pas foi dans le langage en psychiatrique. On parle d’incendiaire, de comportement incendiaire.

Et ce comportement incendiaire, comment peut-on le caractériser ?

Il existe deux types de comportement incendiaire. Le premier est d’ordre criminel : c’est l’incendiaire qui se venge ou qui attend une récompense, par exemple un héritage ou qui essaie de camoufler une voiture volée.

L’autre, c’est l'incendiaire pur : il allume un feu sans attendre quoi que ce soit en retour de son acte. Autrement dit, c'est un acte gratuit, ce qui fait de lui quelqu'un qui est assez intrigant au premier abord. Il n’y aura pas un gain d’assurance, il n’y aura pas de retour direct de son acte, il n’aura a priori aucun bénéfice à faire cela.

Mais alors qu’est-ce qui le pousse à cet acte gratuit, à mettre le feu ?

On note plusieurs cas de figure. Il y a celui qui provoque un incendie parce qu’il trouve que c'est beau, qu’il y a une certaine excitation à faire partir un feu, mais qui considère mal beaucoup de critères qui vont faire que cela va devenir très dangereux assez vite. C’est souvent associé à un retard mental ou des dysfonctionnements cognitifs.

Pour d'autres personnes, tout détruire leur paraît normal parce que leur vie a été difficile, leur enfance pénible. Elles vont donc tout casser, tout brûler. Elles estiment au fond que pour finir, provoquer un incendie n’est pas si répréhensible que ça. Cela s’inscrit dans une banalisation de la violence. Mais c’est une règle générale pour tous les délinquants, pas juste les incendiaires.

Les incendiaires peuvent-ils agir à plusieurs ?

C'est dans les comportements incendiaires que l'on peut rencontrer le plus de ce qu'on appelle "copycat" en anglais : il s’agit des copieurs criminels, qui agissent de manière opportuniste. Voyant que la Une des médias parle d'un incendie dans une forêt à proximité d’eux, ils vont en profiter pour eux aussi pour s'essayer à la chose, Ce qui fait que souvent les grands feux de forêt ne sont pas réalisés par un seul incendiaire mais par plusieurs personnes, dont des "copycat".

Avec cette notion du copycat, on a l'impression quelque chose de pratiquement narcissique chez certains incendiaires, l’envie de "briller" en provoquant l’incendie.

On préfère le terme d'"excitation" ou d'"agitation" pour faire face à un ennui, à un manque de considération, un manque de lien social par exemple, un manque d'empathie envers les autres et envers la nature, le monde animal, etc. Le narcissisme n’est plus un terme qu’on utilise beaucoup, mais ce serait plutôt la notion de se valoriser soi-même, pour l’incendiaire. Rendre important un acte qu’il a commis, le voir apparaître dans les journaux - avec très peu de chance de se faire prendre, car s’ils sont cinq-six à œuvrer en simultané, la police a des pistes qui divergent beaucoup et il y a très peu de chance de se faire prendre.

Ce besoin de valorisation fait penser à la figure du "pompier pyromane", qui allume des feux pour le plaisir de se sentir utile ensuite en les éteignant. Est-ce un cliché, ou est-ce que cela correspond à une réalité ?

Psychologiquement, c’est une réalité tout à fait exacte. En fait, en criminologie, il y a une théorie qui s'appelle la théorie de l'expertise. Pour pouvoir faire démarrer un feu en forêt par exemple, mettre le feu à grande échelle sur des arbres et pour que ça se propage, il faut déjà être suffisamment expert, avoir effectué soit des essais, soit connaître la propagation des flammes, avoir repéré les lieux, trouver le lieu où ça va vraiment prendre, ça ne s'improvise pas. Et donc le pompier est très bien placé pour connaître les situations où le feu prend bien et les situations à éviter, donc il va utiliser à la faveur de ces actes. Et souvent, il va intervenir assez rapidement sur les lieux de son méfait, ce qui va être assez valorisant pour lui.

Je me souviens notamment d'un cas en Suisse : un pompier, qui organisait des barbecues chez lui et il allait déclencher des feux dans la forêt avoisinante de son domicile. Il calculait précisément le délai pour qu'il soit appelé lorsque ses amis étaient là, invités au barbecue. Tout le monde était admiratif : « Ah bon, il y a un feu ? Tu vas, tu vas aller intervenir-là ? » Il procédait de la sorte pour recevoir une reconnaissance sociale pour ce qu'il allait faire.

Dans votre article publié dans la Revue médicale suisse, vous parlez de l'importance chez ces profils d'avoir eu une "expérience positive du feu vécu dans l'enfance". Qu'est-ce que c’est ? Comment cela se traduit concrètement ?

Quand on s'intéresse au profil de l’incendiaire, du pyromane, il a quelque part une idée positive du feu et de la maîtrise du feu. Par exemple, il a eu soit un père pompier, soit quelqu'un qui s’est sorti des flammes ou qui a sauvé sa famille ou ses animaux de compagnie, ou alors un film qui l'a marqué. Il a une image assez positive de ce que peut être la maitrise du feu… Parce que d’ailleurs, quand ils mettent le feu, ils croient qu'ils vont maîtriser les effets. Souvent, pour la plupart, ils n’ont pas l'impression que ça va brûler la moitié de la région. Ils pensent que ça va être quelque chose qui durera une nuit, mais ils se retrouvent dépassés par quelque chose qui n’est pas maîtrisé, qui va trop vite, trop fort.

Quand une personne incendiaire se fait prendre, qu’elle est arrêtée, est-il possible de la soigner ?

Partant du principe que ce n'est pas une maladie en tant que telle, à part entière, il faut prendre en compte l’ensemble de la personnalité de la personne, le type de raisonnement qui l’a poussé à faire cela.

Après, je dois dire que c’est un type d’acte qui est peu sujet à récidive par rapport à d’autres actes criminels. Une personne qui n’a commis que des actes incendiaires, si elle s’est fait prendre, récidive très peu : il y a 10% de taux de récidive. Alors que si on prend tous les autres criminels, les statistiques vont plutôt de 40 à 50%.

Avec la collaboration d'Éric Chaverou