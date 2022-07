Incendies en Gironde : les corridors écologiques seront essentiels pour faire revenir la faune sauvage

En Gironde, après deux semaines de lutte acharnée contre le feu, l'incendie de La Teste-de-Buch, dans le Bassin d'Arcachon, est désormais "maîtrisé", a indiqué vendredi la préfecture de Gironde. Le déclarer "éteint" pourrait encore prendre du temps. À Landiras, dans le sud du département, l'incendie est "fixé" depuis lundi mais pas encore "maîtrisé". Ces deux feux "hors norme" ont dévoré au total 20 800 hectares de forêt à partir du 12 juillet et 36 000 personnes ont dû être évacuées. En plus du bilan économique dramatique pour les secteurs du tourisme et de la sylviculture, le bilan écologique s'annonce très inquiétant.

Ces deux forêts abritaient des espèces de papillons et de chauve-souris déjà menacés d’extinction, explique Didier Alard, professeur à l'université de Bordeaux et directeur de l'Observatoire de la faune de Nouvelle-Aquitaine (Fauna) qui recense et collecte des données sur les espèces de la région. Aujourd’hui, il est encore très difficile d'estimer les dégâts causés par les flammes sur la faune présente sur les deux sites, mais l'on sait que certaines espèces ont été condamnées.

Quelles espèces vivaient dans ces forêts de La Teste-de-Buch et de Landiras ?

Nous sommes dans des milieux forestiers de résineux. Ce sont des forêts fortement influencées par l'homme. La forêt de La Teste-de-Buch est plutôt une forêt dunaire assez diversifiée, assez mélangée, avec des arbres très anciens, et donc un milieu assez complexe qui, de fait, a une biodiversité assez importante. Complexité, hétérogénéité, etc., sont les mots clés pour expliquer pourquoi il y a des espèces dans une forêt. Et à l'inverse, évidemment, si vous allez dans des plantations de pins de monoculture, il y a moins d'espèces parce que le milieu est plus homogène, parce qu'il y a moins de niches écologiques et moins d'habitat pour la faune. Mais il y a aussi un contexte fort ici, qui est la surface des milieux touchés par les incendies. Ce sont à peu près 14 000 hectares qui ont brûlé à Landiras et 7 000 hectares du côté de La Teste-de-Buch. Avec des surfaces comme ça, même dans des forêts de plantations, on ne touche pas que les forêts de plantations, on va toucher tous les milieux interstitiels, c'est-à-dire tous les milieux qui donnent l'intérêt écologique de cette forêt landaise. C'est de la pinède, évidemment, à perte de vue à certains égards. Mais quand on regarde un peu dans le détail, il y a beaucoup de milieux associés. Il y a des pare-feux qui peuvent être des prairies, il y a des zones humides, des lagunes, etc. Ce sont des milieux particuliers.

Synthèse des espèces observées sur les zones incendiées de Landiras depuis 2000. - Fauna

Ces milieux particuliers abritent de nombreuses espèces ?

Ces milieux sont connus pour accueillir par exemple des groupes de petits carnivores, des mustélidés, de la genette, de la loutre. Dans certains secteurs où coulent des rivières, vous avez la martre des pins. Il y a des groupes qui sont bien représentés comme les chauves-souris ou les papillons. Les papillons vivent plutôt dans ces milieux interstitiels, les chauves-souris, elles, vont utiliser tous ces micro-habitats dans la forêt qui sont par exemple des troncs morts, des arbres vides, des arbres creux, qui peuvent aussi servir de gîte pour des oiseaux et pour un certain nombre d'espèces.

Les lagunes vont accueillir aussi des amphibiens. Les milieux de prairies en lisière accueillent également des reptiles. Donc il y a une faune qui est très importante.

Pour vous donner un chiffre, sur les 420 espèces d’oiseaux présentes dans la région, 250 espèces étaient répertoriées sur les sites qui ont brûlé. Sur la centaine d’espèces de papillons, plus de la moitié était répertoriée sur les sites qui ont été touchés.

Synthèse des espèces observées sur les zones incendiées de La Teste-de-Buch depuis 2000. - Fauna

Quelles sont les espèces les plus menacées ?

Si je prends l'exemple des papillons, il y a donc une centaine d'espèces de papillons dans la région. Une soixantaine d'espèces est répertoriée sur le secteur de La-Teste-de-Buch, et sur le périmètre de Landiras, à peu près 80 espèces. Parmi elles, vous avez des espèces assez communes. Et puis vous avez de nombreuses espèces qui sont considérées comme menacées dans les inventaires et les rapports de hiérarchisation qu'on appelle les listes rouges. (On détecte les espèces qui sont considérées comme menacées d'extinction en fonction d'un certain nombre de critères, de dynamique de population ou de répartition). Vous avez par exemple chez ces papillons des espèces qui sont véritablement inféodées à certains habitats comme les lagunes comme le Fadet des Laîches. Des espèces sont liées à ces milieux aussi de prairie... De nombreuses espèces pour lesquelles la méthode de travail se fera essentiellement via les cartographies de la situation antérieure. Nous allons les confronter aux périmètres qui ont brûlé et nous allons nous demander : est-ce que l'espèce était potentiellement dans le site ? Est-ce que les zones qui étaient occupées par l'espèce se retrouvent dans les sites brûlés ou en périphérie ? Et ça, c'est important aussi pour comprendre éventuellement les mécanismes de recolonisation qui auront lieu immanquablement après les incendies.

Certains animaux ont-ils disparu ?

Le cas le plus dramatique serait que l'espèce ait été présente uniquement dans les zones qui ont été incendiées. Là, évidemment, si l'espèce a disparu, elle a disparu de la région. Mais je ne pense pas qu'on ait ce genre de cas. En revanche, on peut avoir des cas un peu intermédiaires, problématiques ou non d'ailleurs, c'est-à-dire des espèces qui ont disparu du périmètre brûlé, mais pour lesquelles on sait qu'on a des populations tout autour et donc pour lesquelles on peut présumer d'un retour de recolonisation assez rapide. Et au contraire des espèces pour lesquelles les populations ont disparu dans les secteurs concernés et ne peuvent pas être épaulées ou reconnectées avec des populations périphériques : là, les processus de colonisation se feront peut-être plus à long terme.

Comment procéder pour que cette recolonisation ait lieu après les incendies ?

C’est une question majeure, mais qui se pose depuis pas mal d'années autour de ce que l'on appelle la "fragmentation des paysages". Il faut comprendre que lorsque l'on parle de prairie, de lagunes, de zones humides, de lisières, etc., la question est : comment une espèce occupe un paysage donné ? Que ce soit le paysage forestier, agricole, voire urbain, et l'importance des travaux sur la fragmentation des paysages qui est une dimension très forte de ce qu'on appelle le changement global. Le changement du climat évidemment et le changement d'utilisation des terres. La fragmentation là-dedans est importante, c'est-à-dire des milieux qui étaient autrefois connecté, qui se retrouvent isolés et qui vont fonctionner comme une île.

Je prends l'exemple d'une zone humide. Ce qui fait la qualité d'un milieu pour les papillons par exemple, ce sont en grande partie les ressources nectarifères, les fleurs. Mais ce qui explique fortement aussi la présence d'un papillon dans un endroit donné, c'est le fait qu'il soit connecté à des milieux similaires. C'est-à-dire qu’il y ait des milieux comparables dans un rayon de quelques centaines de mètres pour les papillons. De telle sorte que les espèces puissent passer d'une tâche à une autre tâche dans le paysage. Par exemple, des espèces forestières qui sont capables de quitter la forêt grâce à des réseaux de haies. Ce sont des espèces qui vont suivre ce qu'on appelle des "corridors écologiques".

Ces "corridors écologiques" sont essentiels pour faire revenir les animaux ?

Tout le monde a entendu parler de la trame verte et bleue qui est une logique ou une conception du territoire vue comme des réseaux écologiques pour les différentes espèces. Ce qui est important dans la recolonisation d'espèces, c'est de s'assurer que les espèces sont à proximité et de configurer le paysage, la mosaïque d'habitats, de telle sorte que vous ayez des voies possibles, des corridors possibles pour recoloniser. Évidemment, cela va dépendre de la capacité de dispersion des espèces. Si c'est un oiseau, on imagine qu'il est capable de traverser des espaces de façon assez facile. En revanche, si c'est une espèce à faible pouvoir de dispersion - je citais quelques centaines de mètres pour les papillons - c'est un peu le seuil qui a l'air de se faire jour. Au-delà de quelques centaines de mètres, on voit dans des études que la diversité en papillons baisse dès lors que les milieux ne sont plus connectés. Donc typiquement, on espère, et je pense que cela sera aussi un enjeu fort dans la reconstruction de la forêt, que cette reconstitution de la forêt soit aussi une restauration écologique. Et dans la restauration écologique il existe une dimension forte de la restauration des corridors écologiques. Ce n'est pas pour rien que l'on réalise des passages pour la faune au-dessus des autoroutes. Les grands herbivores ne sont pas capables de traverser autrement que par ces passages. Ces passages sont essentiels pour la dynamique des populations, les échanges entre reproducteurs.

Selon vous, quel est l'impact environnemental de ces incendies sur le territoire ?

Le massif landais représente à peu près un million d'hectares. Pour aller très vite, c'est 800 000 hectares en plantation et 200 000 hectares sur les forêts dunaires. Les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes pour les uns et les autres. La forêt dunaire c’est plutôt une forêt de protection littorale. Il y a aussi de la sylviculture et des plantations. On est plus sur des itinéraires sylvicoles assez intensifs. Là, on parle de 22 000 hectares qui ont brûlé. Sur un million d'hectares, seulement quelques pourcents ont brûlé. Cela signifie que la biodiversité est potentiellement capable de recoloniser, pourvu qu'il y ait des populations à proximité. En revanche, il est acquis que nous avons perdu les vieux arbres de 200 ans. On ne retrouvera pas ces paysages forestiers-là tout de suite.

Peut-on parler de catastrophe écologique ?

J'aurais tendance à dire qu’il s’agit d'abord d'une catastrophe économique et d'une catastrophe humaine. Heureusement, il n’y a eu aucune victime. Est-ce une catastrophe écologique ? Un feu qui passe est une perturbation naturelle. On peut donc dire que les espèces vont recoloniser. Je pense que cela sera l'un des enjeux : voir comment les espèces colonisent et comment on peut aider à la recolonisation avec ces constructions de corridors. Mais le moyen terme qui s'annonce vraiment problématique, parce que les changements climatiques, le réchauffement ou la multiplication des vagues de chaleur, font que l’on peut imaginer que ces milieux vont être fragilisés et surtout menacés par des crises, des incendies à répétition. Et cela, pour le coup, ce serait un changement drastique en termes de milieux. Nos milieux brûlent, mais s'ils brûlent une fois, on va dire que c'est une perturbation que la nature est capable de cicatriser. À plus ou moins long terme si cela commence à brûler de façon récurrente, cela devient un autre facteur aggravant de l'érosion de la biodiversité. Parce que la plupart de nos espèces ne sont pas adaptées à des régimes de feux réguliers. Et si vous imaginez que dans la forêt landaise il y ait une augmentation à la fois des événements de tempêtes, comme on a connu avec une Klaus en 2009 ou la tempête de 1999, et les multiplications d'incendies comme on les vit actuellement, cela risque de poser un problème à la fois sur la pérennité de la forêt comme modèle économique, mais ce sera aussi une modification forte en termes d'écologie. Et c'est donc un phénomène sur lequel il faut avoir une réflexion.