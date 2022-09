Instagram comme guide de voyage : Natacha de Mahieu met en scène le surtourisme

“Toute notre expérience de voyage est transformée, parce que parfois, j’ai l’impression qu’on est plus là pour faire la photo qui tue que vraiment pour vivre l’expérience, pour regarder avec nos yeux plutôt qu’à l’écran ce qu’on voit”, regrette la photographe belge de 26 ans. Dans une fresque réunissant des destinations incontournables en Europe, elle questionne le surtourisme, l’impact des réseaux sur notre expérience de voyage et sur l’environnement.

En se basant sur le nombre de géolocalisations sur Instagram, la photographe a ciblé des lieux naturels populaires en Europe. Elle a ensuite superposé sur un même cliché plusieurs prises au cadrage identique pour rassembler toutes les personnes ayant traversé le champ dans un temps imparti. En bref, l’inverse des clichés populaires qui évacuent la foule, présentant un sujet seul dans un environnement en apparence sauvage.

Il y a par exemple cette photo des gorges du Verdon rassemblant près de 200 embarcations sur l’eau turquoise, toutes passées dans le cadre sur un lapse de temps de 20 minutes. Ou bien une autre en Provence, où des visiteurs investissent un champ de tournesols, laissant une file de voitures garées en bord de route.

“Un tourisme de masse invisible”

Natacha de Mahieu décrit la problématique du surtourisme comme un “tourisme de masse invisible” car diffus dans le temps. Exemple au lac Blanc, proche de Chamonix : “C’est typiquement le genre d’endroit où tu as l’impression d’être seul. Tu ne ressens pas la surfréquentation du site quand tu y es. Tu ne la ressens pas non plus quand tu regardes les réseaux sociaux. Tout le monde s’affiche seul.”

Au lac Blanc, près de Chamonix, en l'espace d'environ une heure. - Natacha de Mahieu

Selon elle, l’attrait du like et l’influence des codes esthétiques d’Instagram jouent sur nos choix de destination, notre façon de visiter un lieu et de s’y mettre en scène. Un exercice pour s’en rendre compte : en tapant dans l’application le nom d’un lieu touristique, on s’aperçoit que la page de sa géolocalisation montre des photos souvent uniformes. Ces clichés invitent à se poser ces questions : que cherche-t-on lorsqu’on part en voyage ? Et quel est le plus important sur une photo : le sujet ou le décor ?

Venue elle-même à la photo par goût du voyage, notamment lors d’un road-trip en Amérique du Sud, Natacha de Mahieu a ensuite entamé des études en photographie documentaire, dans lesquelles s’inscrit cette série de photos.

Les Cappadoce, en Turquie, sont le théâtre de nombreuses séances photos de jeunes mariés. - Natacha de Mahieu

Il y a aussi le paradoxe entre le photographe en doudoune et le sujet en tenue légère, qu'elle illustre à travers une photo prise en octobre en Turquie. Dans la région des Cappadoce en Turquie, ses fameux monticules rocheux et ses montgolfières embrasant le ciel de couleurs chaque matin. “Il faisait, je pense, -2 degrés le matin, situe la photographe. Et pourtant les femmes sont en robe de soirée ou de mariée. Il va y avoir comme des micro-scènes de plateaux de cinéma qui vont se faire concurrence, où on voit le photographe qui, chaque fois, va cadrer pour pas avoir le couple à côté qui se prend en photo aussi.”

C’est la création d’un marché de la photo Instagram qui s’est créé sur place. Robes, chevaux ou cabriolets vintage de location sont proposés aux touristes - là encore, un détour par la page de la géolocalisation du site permet d’observer une préférence pour les robes rouges ou bleues.

Des conséquences sur les milieux naturels

Le contraste entre la pose et l’envers du décor permet aussi de mesurer des enjeux environnementaux du surtourisme : perturbation de la faune ou destruction de champs. Depuis l’été 2022, certaines calanques proche de Marseille régulent le nombre de touristes pour lutter contre l’érosion des sols, et Venise a annoncé la mise en place en 2023 d’un droit d’entrée pour les visiteurs. Et si vous vous demandez comment limiter l’effet d'entraînement, l’ONG WWF, vouée à la protection de l’environnement, a créé une géolocalisation fictive, “I protect nature”, de manière à ne pas révéler certains lieux paradisiaques et à limiter l’attrait d’autres gens sur place.