Intégration européenne : la pression contrariée des Balkans occidentaux

Sept pays européens sont toujours candidats à l’intégration dans l’Union : cinq nations des Balkans occidentaux – l’Albanie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Serbie et la Bosnie-Herzégovine – et deux pays de l’Est de l’Europe – l’Ukraine et la Moldavie. D’autres, encore, ont exprimé leur désir d’Europe : le Kosovo, la Géorgie et, peut-être un jour, l’Arménie et Azerbaïdjan ou encore la Norvège, l’Islande et la Suisse.

Sur le papier, les États membres de l’Europe occidentale approuvent l’élargissement… tant que la perspective reste lointaine. En Europe centrale, en revanche, on considère que les Balkans occidentaux seront bientôt prêts (vers 2030), et qu’il faut en prendre acte.

Publicité

Bled, en Slovénie, est une terre symbolique, avec un château qui surplombe un lac enchanteur dans les Alpes. Le cœur de l’Empire des Habsbourg et de l’ancienne Yougoslavie. C’est dans cette région entre l’Union européenne et les Balkans occidentaux que le président du Conseil européen a prononcé un discours sur l’avenir de l'UE.

Le 28 août 2023, dans le cadre du Forum stratégique de l’UE, Charles Michel a rappelé que "l’UE doit être prête à intégrer des nouveaux membres d’ici à 2030". Et il a précisé son objectif, après des années de palabres et de rendez-vous symboliques : "Si nous voulons être crédibles, nous devons parler de calendrier."

"Il faut prendre le problème à l’envers"

Pour Emmanuel Macron, qui a évoqué les Balkans occidentaux lors de la conférence des ambassadeurs, le même jour à Paris, avant de parler d’élargissement, il faut se soucier du fonctionnement d’une Europe à 31 membres ou davantage. "Il faut prendre le problème à l’envers", répondent à l’unisson les États membres d’Europe centrale. Les Tchèques, les Polonais ou encore les Baltes estiment que l’intégration des candidats doit précéder les questions techniques.

À réécouter : Pourquoi la France soutient désormais l'entrée des Balkans dans l'Union européenne Le Reportage de la Rédaction Écouter plus tard Lecture écouter 5 min

D’abord parce que l’Albanie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Serbie, officiellement candidats, s’impatientent. Ensuite parce que l’influence russe commence à peser à l’Est.

Le Président de la Macédoine du Nord, Stevo Pendarovski, était ainsi invité à Prague le 29 août 2023. La République tchèque entend lutter le plus rapidement contre la propagande et l’instabilité de la Russie et, parallèlement, contrer l’influence économique chinoise dans tout l’Europe du Sud-Est.

Mais cet empressement se heurte à la complexité des relations balkaniques. La région, en effet, ne fait pas bloc. Le 21 août 2023, pour célébrer les 20 ans de la Déclaration de Thessalonique sur l’élargissement des Balkans, quatre membres de l’UE – la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie – étaient réunis à Athènes avec des candidats : la Moldavie, l’Ukraine, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro, le Kosovo et la Macédoine du Nord… sans l’Albanie.

Les Balkans divisés

Un maire albanais de la minorité grecque actuellement en prison explique que le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis ait refusé la présence d’Edi Rama, son homologue albanais, lors de la célébration. La Bulgarie qui conteste l’histoire et la langue de la Macédoine du Nord, qui, pour pacifier les relations, tente de faire reconnaître une minorité bulgare dans sa Constitution. En Serbie, c’est un exécutif autoritaire et souvent pro-russe qui est aux affaires, celui d’Aleksander Vucic. En juillet dernier, l’extrême-droite européenne radicale a tenu à Belgrade une conférence sur le Kosovo et l’Ukraine. Deux sujets inflammables en Serbie.

À réécouter : Balkans : l’élargissement à bout de souffle Cultures Monde Écouter plus tard Lecture écouter 58 min

Où en sont les candidatures européennes des quatre pays des Balkans occidentaux ? Loin. L’Albanie est sans aucun doute le candidat le moins avancé. Tirana avait déposé une candidature officielle en 2009 et en 2012, ce dont l’UE a pris acte. Mais depuis, rien, ni chapitre ouvert ni chapitre clos, sur les 35 à traiter. Même état de non-avancement pour la Macédoine du Nord, qui a déposé sa candidature en 2004, reconnue en 2005.

La Serbie est en meilleure posture. Depuis la reconnaissance officielle de son statut de candidat en 2012, 23 chapitres ont été ouverts, et deux sont déjà fermés. Le Monténégro, candidat depuis 2010, a ouvert tous les chapitres et finalisé trois dossiers. Avantage comparatif pour ce bon élève de l’intégration européenne, c’est un mouvement pro-européen qui est aux commandes à Podgorica. Le Président monténégrin Jakov Milatovic l’a d’ailleurs promis lors de son élection, le 2 avril 2023 : le Monténégro sera membre de l’UE en 2030.