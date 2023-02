Invention de l'échographie : quand attendre un garçon ou une fille, ce n'est pas pareil

Début février, un pigeon rose s’était égaré dans le ciel de New York . Chétif et pas vraiment au plus beau de son ramage, l’oiseau dont les photos ont rapidement fait la Une des médias évoquait plutôt le rat de laboratoire que le mirage halluciné et joyeux en mode éléphant rose. Rapidement, les autorités privilégieront la piste d’un “gender reveal”, et cette piste précoce en dit long sur l’ampleur du phénomène.

Depuis une grosse dizaine d’années en effet, avec un boum depuis le confinement qui a gagné la France, des fêtes ont vu le jour, qui sont l’occasion d’une mise en scène pour annoncer le sexe d’un enfant à naître. Et parfois même, le découvrir, lorsque les parents conservent aussi la surprise pour eux jusqu’à épuiser une chasse au trésor, faire éclater un ballon géant lesté de l’information, ou autres variantes plus créatives les unes que les autres.

Si c’est en 2008, aux Etats-Unis et dans le sillage d’une blogueuse américaine influente que les “gender reveal party” ont explosé, ces rituels rapidement rattrapés par le marketing ont tout à voir avec l’histoire de l’échographie. Qui est en fait une histoire récente, car ce n’est que depuis les années 1980 qu’on peut connaître le sexe de son enfant en cours de grossesse. Le monde médical parle de “sexe fœtal”. Cette découverte a fondamentalement bouleversé le rapport des femmes, et des couples le cas échéant, à la grossesse. En effet, aujourd’hui, neuf couples sur dix demandent à connaître le sexe de leur enfant. La surprise est minoritaire.

Ancré dans les catégories binaires du masculin et du féminin, le sexe fœtal est surtout intégré par les parents, davantage que par le monde médical. Des travaux ethnographiques menés pendant la grossesse montrent en effet que les sage-femmes, par exemple, tendent à dire plus longtemps “le bébé”, ou à utiliser des termes plus neutres que “votre fille”, “ce petit garçon” - même si sur le dossier de la patiente, ce sont les termes "garçon" ou "fille" qu'on lit. Mais auprès d’une vingtaine de parents tout au long de la grossesse, tandis qu’ils allaient faire au moins trois échographies en neuf mois pour dater la conception, puis suivre le développement du bébé, la chercheuse Gaëlle Larrieu a pu observer par exemple comme le fait de connaître le sexe de l’enfant modifiait le rapport que ces parents avaient à leur futur nourrisson. Et les femmes à leur grossesse.

C’était déjà ce qu’avait montré une autre chercheuse, Medora Barnes, qui avait comparé des femmes ayant accouché dans les années 1970 et des femmes ayant accouché dans les années 2000. Car les années 1980 coïncident avec la généralisation, et la sophistication des images à l'échographie. La toute première sonde datait en effet de 1951, inventée par deux Britanniques qui parvenaient enfin à mettre à profit les ultrasons de Paul Langevin en 1917. Mais les images en deux dimensions avaient patienté jusqu'à la décennie suivante, en 1964, et la surveillance du rythme cardiaque du fœtus commence dans les années 1970 : on entend battre son cœur. Ce que Medora Barnes montrera, très à chaud par rapport au progrès technologique et en manquant parfois de recul, c'est que la connaissance du sexe du fœtus modifiait la manière dont les femmes enceintes interagissaient avec le futur bébé. Alors que dans les années 1970, par exemple, la plupart des femmes qu’elle avait pu observer ne parlaient pas à leur ventre. Mais même la manière dont ces futures mères peuvent penser à lui se décale avec l’apparition de l’échographie. “Haricot” ou “flageolet”, avant de pouvoir connaître le sexe (autour du cinquième mois de grossesse de façon fiable, parfois un peu avant), les surnoms utilisés pour définir ou appeler un futur bébé sont plus massivement masculins, dans l’enquête menée par Gaëlle Larrieu. Découvrir le sexe du bébé permet de spécifier, de préciser, mais aussi de l’humaniser.

10 à 20% de fausses-couches au premier trimestre

Le moment où l’échographiste peut annoncer, sans trop risquer de se tromper, le sexe d’un futur bébé coïncide avec un moment de la grossesse où les fausses-couches se font plus rares. Or si ce chiffre reste plutôt méconnu et rarement rappelé, dans leur vie, le nombre de femmes à faire des fausses-couches est massif. Entre 10 et 20% des femmes enceintes verront leur grossesse s’interrompre au cours du premier trimestre. Lorsque, depuis les années 1980 et les progrès de l’échographie comme science nouvelle, on peut déterminer le sexe d’un fœtus, le risque massif de fausse-couche est ainsi écarté - même s’il peut encore se produire, pour un petit nombre de grossesses.

Connaître le sexe du futur bébé devient ainsi, pour bien des parents, une manière de sortir du flou et aussi parfois de l’anxiété : comme une étape, il s’agit enfin d'envisager l'être réel. Dans son enquête, Gaëlle Larrieu raconte d’ailleurs avoir été sans cesse renvoyée à cette question de la projection, tant les femmes lui confieront, nombreuses, qu’elles ont pu avoir “du mal à se projeter”. Émotionnellement, écarter les plus gros risques de fausse-couche est l’occasion de s’investir. Et le sexe du bébé, que les couples demandent massivement à connaître, vient nourrir cet investissement, comme le carburant d’une capacité nouvelle à se projeter. Une relation s’entame vraiment.

Mais ce qu’on a pu oublier, c’est que puisqu’il n’y avait pas d’échographie jusque dans les années 1980 pour découvrir avant l’heure le sexe du bébé, cette humanisation est récente. Ou plutôt, ce qui est récent, c’est que l’humanisation passe par le sexe, c’est-à-dire la frontière entre le masculin et le féminin. Dania, l’une des femmes auprès de qui a enquêté Gaëlle Larrieu, actuellement en thèse, explique même très bien combien c’était crucial pour elle de savoir si elle attendait un garçon ou une fille, pour entrer en relation avec son futur bébé, et par exemple lui parler. On comprend en la lisant que le “ni-garçon, ni-fille”, tant qu’il avait cours, rétrécissait la manière dont cette future mère envisageait son bébé. À 36 semaines de grossesse, elle confiait par exemple : “Avant de connaître le sexe, pour moi, ça restait quelque chose de très vague […]. Je n’arrivais pas à la visionner parce que je savais même pas si elle est une fille ou bien un garçon, et je trouve que vraiment la communication avec elle, elle a commencé du moment où j’ai su que c’était une fille, que c’est là où je suis arrivée à vraiment la placer dans un contexte particulier, que oui, elle va être comme ça. […] Je peux au moins, ce que je vais lui chanter, je peux au moins adapter la chanson à elle quoi [rires] […], c’est vraiment là où je commence à dire, où je commence à construire quelque chose avec elle pour l’après quoi, qui va durer.”

Qu’on lise Medora Barnes ou Gaëlle Larrieu ( dans cet article de la revue Terrains & travaux en 2021 en particulier ), le plus frappant reste peut-être la manière dont les couples de futurs parents eux-mêmes affirment qu’ils modifient leur manière de penser au fœtus une fois qu’ils savent si ce sera un garçon ou une fille. Ainsi, si on savait par quantité de travaux sur la petite enfance qu’on n’élève pas exactement ses enfants de la même manière, et souvent très inconsciemment, selon que c’est un garçon ou une fille, on voit que c’est déjà le cas… in utero.

"Vigoureux" vs "pas extrêmement énergique"

Aujourd'hui, la technicité des échographies permet de plus en plus souvent d'avoir accès au sexe fœtal dès l'échographie du premier trimestre. Soit beaucoup plus tôt que précédemment. À ce stade, c'est ce qu'on appelle le "tubercule génital" qui est l'indice. À la marge, d'autres examens médicaux peuvent venir conforter cette découverte. Dans une enquête menée aux Etats-Unis et publiée en 2004 par un groupe de sept chercheurs , c'est massivement "pour pouvoir s'organiser" que les couples, ou les femmes, annoncent vouloir connaître le sexe (40% des femmes enceintes et 28% des futurs pères). Explicitement, seulement 6% d'entre elles (et 4% des hommes interrogés) disent par exemple que c'est "pour faire du lien". Faut-il comprendre qu'on ne s'organise pas de la même manière, ou dans les mêmes couleurs, selon qu'on attendrait un garçon ou une fille ? En réalité, il n'en va pas seulement de choix au ras de la layette, mais aussi de représentations : depuis les années 1980 et les tout premiers travaux entamés peu de temps après les découvertes technologiques en matière d'échographie, on sait que ce ne sont pas les mêmes adjectifs que les futures mères emploient pour désigner un bébé dont elles sauraient qu'il sera un garçon ou une fille. C'est la sociologue étasunienne Barbara Katz Rothman qui avait par exemple montré dès 1986 que les mouvements du foetus dans le ventre n'étaient pas décrits avec les mêmes mots selon ce que les parents savaient - et donc projetaient : "fort" ou "vigoureux" étaient utilisés pour décrire la manière dont un fœtus de garçon se plaçait dans le ventre, alors que pour une fille, des femmes décrivaient plutôt des mouvements pas si différents comme "pas violents" ou "pas excessivement énergiques", voire "pas extrêmement actifs".