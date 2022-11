Irna Phillips, pionnière du soap opera

C’est à elle que vous devez vos après-midi d’enfance devant “Les Feux de l’Amour” chez vos parents ou grands-parents. Irna Phillips est à la fois “la mère du soap” et “la reine du soap”. “C’est l’une des femmes, sinon la femme, qui a le plus de poids, à la fois symbolique et économique, dans le monde du soap”, explique la professeure à l’université de Compiègne Delphine Chedaleux.

“Painted Dreams”, le premier soap

1930 à Chicago : cette enseignante de 29 ans rêve de cinéma, mais est passionnée par la radio, où ces feuilletons vont débuter. “Elle travaille, l’été d‘abord, dans une station de radio, la WGN, qui est une station de radio basée à Chicago, où elle fait des voix, raconte l’enseignante-chercheuse, qui consacre un livre à l’histoire du soap, Du savon et des larmes (éditions Amsterdam). Un jour, on lui propose de prendre en charge l’écriture d’un feuilleton que la chaîne veut développer : ‘Painted Dreams’.”

Publicité

Painted Dreams sera le premier feuilleton du genre, à la radio, en épisodes mélodramatiques de 15 minutes. Irna Phillips innove avec des transitions musicales entre les scènes et des fins à suspense. Avec une collègue, elles jouent tous les personnages féminins, les effets sonores sont faits en direct.

Le prototype de la matriarche

On y voit une “mère courage”, célibataire, inspirée de l’histoire d’Irna. L’autrice et ses 9 frères et sœurs ont été élevés par une mère veuve. La figure de la “matriarche” deviendra un prototype de personnage récurrent. “Ce sont des femmes fortes qui prennent en charge seules la famille et qui délivrent leurs bons conseils sages, à la fois pratiques et moraux”, détaille Delphine Chedaleux. Tout cela à grand renfort de produits manufacturés, vantés entre les épisodes.

Véhicule publicitaire

Car si les “soap” portent ce nom, c’est bien pour une histoire de savon. Des entreprises de produits d’hygiène et de cosmétiques financent ces productions et s’en servent comme support de publicité pendant les heures creuses de la journée des ménagères. Procter & Gamble, un groupe qui rachètera des marques de dentifrice ou de lessive, se dote d’une équipe pour produire les épisodes à la chaîne, de façon organisée et hiérarchisée. Irna Phillips, scénariste-en-cheffe, imagine les grandes trames et délègue l’écriture des dialogues à des exécutants.

Les années 1950 voient la grande transition vers le petit écran. En 1952, Irna convainc Procter & Gamble de transposer l'un de ses feuilletons de la radio à la télévision. Une première, même si des feuilletons natifs avaient été créés spécialement pour la télé dès 1949. En 1953, 3,5 millions d’Américains regardent Guiding Light chaque jour. Ce sera le soap diffusé le plus longtemps, de 1937 à 2009.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Dévouée aux intérêts des annonceurs, Irna Phillips défend pourtant ses thématiques de prédilection, tabous pour l'époque, comme la grossesse hors-mariage, ou l’avortement. Et son histoire personnelle n’est jamais bien loin. “Elle-même a été victime d’une fausse couche douloureuse, due à une infection sexuellement transmissible de la part d’un partenaire peu scrupuleux, qui l’a entre-temps abandonnée”, explique l’enseignante en études de genre.

Raconter l’air du temps

Irna n’aura pas d’enfants et en adoptera deux. Elle veut éduquer avec ses programmes, s’associe avec des organismes sociaux et continue d’explorer l’air du temps : elle aborde le retour des soldats de la guerre, l’alcoolisme, les problèmes de drogue…Dans les années 1960, Guiding Lights intègre des personnages afro-américains.

En 1957, Irna Phillips a droit à sa Une du magazine "Time"., qui évoque son rôle de "phare" dans l'épopée du soap opera. - Nyla Hayes

En tout, Irna Phillips travaille sur une vingtaine de soaps. Elle devient le mentor d’une génération de scénaristes, Agnes Nixon en tête, qui reprennent son idée d'aborder des sujets de société. Ce sera la clé du succès, repris dans les soaps britanniques des années 1960 jusqu’à aujourd’hui. “‘Plus Belle La Vie’, par exemple, est précurseur dans l’introduction de tout un tas de thématiques et de figures à la télévision française, analyse Delphine Chedaleux. Je pense à un personnage trans, ou à un personnage de femme portant le foulard, introduit en 2007, ce qui est assez subversif à l’époque”.

Dans son dernier projet en 1973, elle crée le personnage de Kim, qui tombe enceinte hors mariage. Procter & Gamble refuse d’être associé à l’adultère, écarte Phillips et impose une fausse couche au personnage. Quelques mois après sa révocation, Irna Phillips meurt ; son cœur avait lâché.