Israël sur le pied de guerre... tous azimuts

Menace au Nord

Inlassablement, l'escalier s'enfonce dans la montagne. Les hautes marches suivant un tunnel taillé à la main dans le roc dur sont descendues les unes après les autres, à n'en plus finir. Les parois du goulot suintent, l'air devient difficilement respirable. "Voilà ! nous nous arrêterons là", signale à mi-parcours le major Liad Diamond, porte-parole des Forces de défense israéliennes (FDI) ; Nous sommes à 40 mètres sous terre et l'escalier descend encore sur 40 mètres... Ensuite, il y a un tunnel sur 2 200 mètres et vous débouchez en territoire libanais. On estime que le Hezbollah a dû mettre une dizaine d'années pour creuser ces six tunnels" afin de pouvoir s'infiltrer en Israël. L'ouvrage, en effet, donne au moins la mesure de la détermination du principal ennemi d'Israël sur sa frontière nord.

Les tunnels creusés par le Hezbollah entre 2008 et 2018 s'enfoncent à 80m. sous terre © Radio France - Eric Biegala

Les tunnels ont été découverts en 2018 et détruits (sauf celui que nous avons pu visiter) ou bouchés. Mais les infiltrations de la force chiite libanaise, financée depuis toujours et armée par l'Iran, se sont poursuivies en surface : enlèvement ou meurtre de soldats sur la ligne frontière ; attaque dans l'une des bourgades les plus proches - la dernière en mars 2023. Raison pour laquelle Israël a entrepris la construction d'un long mur de béton de 4 à 5 mètres de haut - façon mur de Berlin - sur sa frontière avec le Liban.

Publicité

Le mur de défense israëlien, désormais bordé d'une trentaine d'avant-postes libanais (en bas à droite) du Hezbollah © Radio France - Eric Biegala

Mais côté libanais, on n'est pas resté pas inactif. La région du Sud-Liban est largement sous la coupe du Hezbollah et les 10 000 hommes de la Finul (Force intérimaire des Nations unies au Liban), censés policer la zone, n'ont guère pu empêcher, ces derniers mois, l'établissement d'une trentaine d'avant-postes de la milice chiite le long de la frontière. "Nous en avons compté 32 pour le moment, précise Stéphane Cohen, officier de réserve des FDI et analyste militaire chargé de recherche à l'INSS (Institute for National Security Studies) israélien. Nous n'y avons pas vu d'armement lourd jusqu'à présent, mais cela pourrait changer rapidement." D'autant que l'arsenal du Hezbollah s'est notablement étoffé ces dernières années. "En 2006, ils disposaient d'environ 12 000 roquettes, dont 4 000 ont été tirées pendant le conflit. En 2014, ils en avaient 40 000 et aujourd'hui, selon une estimation de notre ministère de la Défense, ils en auraient autour de 150 000."

En fait, le Hezbollah libanais, qui a toutes les apparences d'un État dans l'État libanais - ce dernier par ailleurs largement failli - dispose d'une véritable armée. "C’est la menace conventionnelle la plus significative pour la sécurité d'Israël", résume Orna Mizrahi, de l'INSS, au cours d'une série de conférences organisées par l'Europe Israel Press Association (EIPA) au profit de la presse européenne. Et de poursuivre : au-delà des roquettes, "le Hezbollah dispose aujourd'hui de missiles par centaines, dont certains particulièrement précis, d'une flotte de drones sophistiqués, de capacités cyber et de combattants d'autant mieux aguerris qu'ils se sont battus en Syrie pendant des années" du côté du régime de Bachar el-Assad.

La Syrie était le chemin idéal pour faire transiter l'armement iranien susceptible d'équiper les forces du Hezbollah. Israël ne s'est d'ailleurs pas fait attendre pour intercepter ces livraisons en territoire syrien, lançant des dizaines de raids aériens sur les entrepôts et les véhicules stockant ou convoyant l'armement iranien vers le Liban.

Mais la Syrie pourrait devenir assez rapidement une plateforme de lancement pour d'autres forces, également liés à l'Iran comme les milices Fatemiyun ou Zainabiyun, constitués de chiites afghans ou pakistanais recrutés et armés par Téhéran, et qui opèrent également en Syrie depuis des années, aux côtés du Hezbollah libanais. "On parlait encore, il y a quelques années d'une possible troisième guerre du Liban (après celles de 1982 et 2006), relève encore Stéphane Cohen ; mais on n'en est déjà plus là. Et au sein des FDI comme du ministère de la défense, on évoque dorénavant une possible "guerre au Nord", impliquant non-seulement le Liban mais aussi la Syrie." Et la menace n'est pas qu'au nord.

À Gaza : usines souterraines pour missiles longue-portée

Depuis l'ombre des deux ou trois oliviers qui entourent le mirador des FDI, on distingue parfaitement les buildings et toute l'agglomération de Gaza à cinq ou six kilomètres de distance, à vol d'oiseau. Et dans le fond du tableau : la Méditerranée. Ce qu'on ne voit pas c'est le mur qui désormais protège aussi le territoire israélien de possibles infiltrations depuis la bande de Gaza, administrée et militairement armée par le Hamas, le Mouvement de la Résistance islamique depuis 2007. "Si vous ne voyez pas de mur dans le paysage, c'est que le mur est enterré", explique dans un sourire un officier supérieur de l'armée israélienne, par ailleurs géologue de formation. L'invisible ouvrage plonge en effet dans le sol jusqu'à 60 mètres de profondeur. Il est censé bloquer les dizaines de tunnels creusés depuis Gaza pour, comme sur la frontière libanaise, infiltrer des combattants sur le territoire israélien. Il faut dire que le sol de la bande de Gaza est constitué de sable et d'argiles, autrement plus facile à percer que le dur roc de la frontière libanaise. Le mur souterrain est également bardé de capteurs sismiques susceptibles d'alerter de toute nouvelle tentative de creusement.

Avant-poste israëlien devant Gaza. Un mur sous-terrain de 60m de profondeur a été construit au niveau des grillages. pour empêcher les tunnels. © Radio France - Eric Biegala

Car c'est également sous terre que les équipes du Hamas ont installé leurs usines d'armement. En une décennie, on est passé de la confection de roquettes improvisées, fabriquées "à la main", à une véritable industrie, capable de produire des roquettes à longue portée et des lanceurs multiples. "La clef du succès de cette "industrie militaire de Gaza" est l'aide massive que l'Iran a fourni en machines mais aussi en formant, en Iran dans ses propres usines, un corps d'ingénieurs spécialisés dans la manufacture de ces roquettes" et missiles, écrit Uzi Rubin , grand expert de la défense anti-missile israélienne (il a conçu les premiers système Arrow). Les Gazaouis produisent dorénavant "des vecteurs propulsés par des carburants haute performance les plus modernes, et de qualité militaire". Résultat : "La portée de ces roquettes est passée de quelques dizaines à plusieurs centaines de kilomètres et leurs ogives peuvent dorénavant emporter plus d'une centaine de kilos d'explosifs."

Et il n’y a guère de raisons de penser que la production de tels engins ralentisse ; Israël vient par exemple de découvrir , caché dans une cargaison de 54 tonnes de plâtre destinée à Gaza, 16 tonnes de chlorure d'ammonium, l'un des constituants du carburant des roquettes gazaoui. Aujourd'hui, les armes produites à Gaza sont susceptibles de toucher n'importe quel point du territoire israélien, estiment les experts en balistique de Tsahal.

En Cisjordanie, la "Fosse aux lions"

Sur les hauteurs qui dominent Naplouse, l'une des principales villes du nord cisjordanien, une escouade de militaires israéliens, dont plusieurs membres du bataillon Haruv, des forces spéciales, patientent au soleil. Ceux-là n'interviennent que nuitamment, en général pour aller chercher un "opérateur" de l'un ou l’autre groupes armés ou encore investir une cache d'armes. Normalement, Naplouse ou Jénine figurent au rang des agglomérations de la "zone A", où l'Autorité Paestinienne et ses forces de sécurité sont seules souveraines. L'armée israélienne n'est pas censée y intervenir. "Jusqu'à ces deux dernières années, l'Autorité palestinienne avait un contrôle effectif sur les zones A, rappelle le colonel Richard Hecht, porte-parole de l'armée d'Israël dans le secteur ; Quand on repérait des personnes du Hamas, du Jihad islamique ou d'Al-Qaïda dans la région, on prévenait l'Autorité palestinienne pour qu'elle s'en occupe. Et elle le faisait – plutôt bien d'ailleurs – à Tulkarem, à Ramallah, à Hébron. Mais ces deux dernières années, les choses ont changé, notamment à Jénine et Naplouse. On constatait que des armes arrivaient en contrebande depuis la Jordanie et puis les attaques ont commencé sur le territoire israélien, par des types venus de Naplouse et Jénine. Et malgré nos demandes, l'Autorité palestinienne n'intervenait toujours pas. C'est là qu'on a décidé d'y aller."

Forces Spéciales israéliennes au dessus de Naplouse © Radio France - Eric Biegala

Ces tensions en Cisjordanie sont concomitantes de l'émergence d'un nouveau groupe combattant palestinien à l'été 2022 : la "Fosse aux Lions". Constitué de très jeunes hommes opérant en Cisjordanie, équipés d'armes automatiques (la plupart volées aux FDI) , la Fosse aux lions vise les patrouilles de l'armée israélienne, les colons et aussi de simples civils israéliens voyageant sur les routes de Cisjordanie. Le nom du groupe, s'il fait explicitement référence à l'histoire biblique de " Daniel dans la fosse aux lions ", est sans doute aussi à rapprocher du "Lion de Naplouse", Ibrahim al-Nablusi, nouveau très jeune héros et "martyr" de la "résistance" palestinienne et, surtout, "véritable génie de l'utilisation des réseaux sociaux", admet le colonel Hecht. Car les actions d'Ibrahim al-Nabulsi, comme celles de la "Fosse aux lions", sont en effet filmées et diffusées sur les plateformes TikTok puis Telegram, formidables caisses de résonance pour la cause d'une "résistance" armée de nouvelle génération.

Combattants de la "Fosse aux Lions" - image distribuée sur les réseaux sociaux en Septembre 2022 - DR

Ibrahim al-Nablusi, 18 ans à l'époque, est tué dans un raid de l'armée israélienne en août 2022, mais les actions de la Fosse aux lions se poursuivent et le recrutement également, via les réseaux sociaux.

Quand l'armée israélienne entreprend son opération sur le camp de réfugiés de Jénine début juillet – opération la plus importante en Cisjordanie depuis vingt ans – elle y trouvera "des militants et opérateurs du Hamas, mais aussi et surtout de la Fosse aux lions, confirme le colonel Hecht. Quant au matériel saisi dans cette opération, "il a surpris tout le monde et jusqu'à l'Autorité palestinienne" elle-même, remarque le Lieutenant Masha Michelson, autre porte-parole de l'armée israélenne. La quantité d'explosifs de centre de commandement et de contrôle, d'armes, de détonateurs, de pièges que nous avons confisqué était stupéfiante ; on parle de centaines voire de milliers de pièces. L'Autorité palestinienne ne s'attendait pas à voir autant d'armement dans un espace aussi restreint".

Actuellement, l'armée Israélienne a déployé 23 bataillons sur la Cisjordanie, deux fois plus d'hommes qu'il y a deux ans. 23 bataillons qui représentent aussi une bonne partie des forces d'active, qu'elle ne pourra donc pas déployer ailleurs ; sur Gaza ou la frontière nord par exemple, si le besoin devait s'en faire sentir .

Menace iranienne en toile de fond

L'Iran est clairement à la manœuvre dans l'armement du Hamas à Gaza, dans le renforcement militaire du Hezbollah libanais, sans parler bien sûr de la création de l'entrainement et de l'armement de groupes chiites en Syrie, en Irak ou de l'armement longue portée fourni aux Houthis yéménites. Mais Téhéran dispose aussi dorénavant d'un arsenal impressionnant de missiles de croisière, balistiques pour certains, et d'armes de précision qui ne lassent pas d'inquiéter Israël.

Prévenu depuis longtemps du programme de missiles iraniens, couplé aux ambitions nucléaires du régime de Téhéran, Israël a mis au point un impressionnant bouclier anti-missile en quatre "couches". La première défense, la plus basse en altitude, est assurée par le désormais célèbre Iron dome capable d'arrêter les multiples roquettes et vecteurs de courte portée tirées depuis Gaza. Au-delà, les batteries David Sling ont été conçues pour intercepter les vecteurs à moyenne portée : avions, drones et missiles tactiques ; plus loin encore le système Arrow II est susceptible d'arrêter des missiles balistiques à très haute altitude tels les Scud de conception soviétique ou le Shahab-3 iranien. Enfin le système Arrow III, unique en son genre, est lui capable d'intercepter hors de l'atmosphère la course d'un missile balistique porteur d'une charge nucléaire, minimisant ainsi le risque de possibles retombées.

Le problème, remarque le colonel (res.) Ron Tira, ancien pilote de chasse et analyste scrupuleux des stratégies de défense d'Israël, c'est que la menace a également évolué : "Aujourd'hui, l’Iran est capable de construire des armes à longue portée manœuvrantes, comme par exemple le drone-kamikaze Shaheed 136, qui peut aller survoler Chypre, en faire le tour, avant d'attaquer Israël par la mer. L'Iran peut tirer des missiles qui nous arriveront depuis l'Égypte ou l'Arabie saoudite." Et, surtout, l'Iran peut ainsi "saturer nos défenses anti-missile. Ce qu'il y a de fantastique avec le Shaheed 136, c'est qu'il ne coûte que 25 000 dollars, pièce : ils peuvent en construire des milliers, des dizaines de milliers".

Le Shaheed 136 iranien a été largement utilisé par l'armée russe pour bombarder les positions et cibles ukrainiennes, opérant souvent en "essaim" pour justement tenter de saturer les défenses anti-aériennes ukrainiennes... sans trop de réussite jusqu'à présent. N'empêche, c'est pour Israël devenu "un défi majeur que d'envisager une manière de contrer ces milliers voire ces dizaines de milliers d'armes de précision, pas chères, et dont la portée dépasse les 1 000 kilomètres, remarque encore Ron Tira. "D'une certaine façon, le niveau de la menace iranienne est aujourd'hui sans précédent."

Un niveau de menace démultiplié si on y ajoute celles des roquettes de Gaza au sud-ouest, des roquettes et missiles du Hezbollah au nord. D'autant que l'Iran est bel et bien à la manœuvre derrière Hamas ou Hezbollah. "C’était la stratégie de Qassem Suleimani, remarque pour finir Stéphane Cohen de l'INSS ; le général commandant la force Al-Qods des Gardiens de la Révolution iranienne était en effet le principal artisan de la construction et de la mise en œuvre des groupes combattants irakiens et syriens, de l'armement du Hezbollah et du Hamas, avant d'être abattu par un tir de drone américain en Irak début 2020. "Il avait annoncé vouloir ceinturer Israël d’un "anneau de feu ", au nord, à l'est et même au sud avec Gaza, voire le Yemen." Aujourd'hui, on y est presque, et tous les analystes, militaires ou civils israéliens s'accordent pour prédire une prochaine guerre sur de multiples fronts. "C’est le Moyen-Orient, résume Stéphane Cohen. C’est comme un café turc : chaud, amer et quant à y lire l’avenir… je ne suis pas très optimiste."