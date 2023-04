Izieu, CRS, Rose Valland et d'Artagnan : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par e-mail .

Bonjour à toutes et à tous,

Publicité

Cette semaine a été marquée par le souvenir des tragédies et des destructions survenues pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce que c'est le 6 avril 1944 que 44 enfants juifs réfugiés dans une maison de l'Ain furent arrêtés et déportés, l'heure est au retour sur ce que signifie construire un lieu de mémoire de la Shoah. Quant à l'engagement de Rose Valland dans la Résistance, il a donné lieu à un podcast de fiction pour faire sortir de l'ombre cette conservatrice de musée qui a consacré sa vie à la restitution d'œuvres d'art confisquées par les nazis. Mais il sera aussi question d'armes ici, des grenades de désencerclement qui enflamment l'actualité aux épées bien plus romanesques des Mousquetaires. Qu'après avoir parcouru cette Session vous soyez d'humeur sabre au clair ou à fleuret moucheté, la lecture d'Alexandre Dumas reste vivement recommandée. Bonnes écoutes ! 🎧 Céline Leclère

Le zoom de la semaine : la maison d'Izieu, lieu de mémoire vive

Fête devant la fontaine de la maison d’Izieu, été 1943 - Collection succession Sabine Zlatin

Le 6 avril 1944, Klaus Barbie, alors chef de la Gestapo en France, ordonne l’arrestation d’enfants juifs cachés dans un village de l'Ain. 44 filles et garçons âgés de 4 à 17 ans, qui avaient trouvé refuge dans une maison transformée en colonie de vacances, seront déportés et assassinés dans les camps nazis. Après le procès du criminel de guerre en 1987, l'avocat des familles des victimes Serge Klarsfeld œuvrera pour que la colonie soit reconnue comme un lieu de mémoire. Dans l'ancienne maison d'Izieu, les survivants et leurs descendants ont fondé une association et bâti un lieu de mémoire.

🎗️La Maison d'Izieu, bâtir la mémoire de la Shoah ( Le Cours de l'histoire, 59 min )

🏠Comment Izieu est devenu un symbole. Histoire d'une entreprise de mémoire (à lire)

✍️Rafle des enfants d'Izieu. Une exposition de dessins pour se souvenir (vidéo)

C'est dans l'actu

👮Brav-M. Depuis les heurts violents qui ont émaillé les manifestations contre la réforme des retraites, les méthodes d'une unité spécialisée dans le maintien de l’ordre font polémique. Jusqu'alors inconnue du grand public, la “Brav-M” (pour Brigade de répression de l’action violente motorisée) fait désormais la une des médias. Retour sur son histoire. ( Sans oser le demander, 58 min )

⚱️ Fin de vie. Le 2 avril, les 184 membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie ont remis un rapport favorable à l’ouverture de l’aide active à mourir sous conditions. Alors qu'Emmanuel Macron a annoncé vouloir un projet de loi "d'ici la fin de l'été", le débat agite les professionnels de santé, jusque dans les services de soins palliatifs. ( Le Temps du débat, 38 min )

🔫Quartiers nord. À Marseille comme ailleurs, la "guerre à la drogue" est déclarée depuis plus de cinquante ans, dans le cadre d'une politique internationale de lutte contre les réseaux de trafiquants. Après les fusillades qui ont fait 3 morts et 12 blessés dans la cité phocéenne, retour sur le quotidien des habitants des cités des quartiers nord, en particulier celui des jeunes. ( Les Enjeux territoriaux, 17 min )

🥇JO. En 2024, les Jeux de Paris ont l’ambition d’être exemplaires en matière de sobriété énergétique et de responsabilité environnementale. Concrètement, les résolutions adoptées peuvent-elles ouvrir la voie à une autre façon d’organiser les grands événements sportifs ? ( De cause à effets, 59 min )

Rose Valland, la résistante qui sauvait des œuvres d'art

Rose Valland, héroïne de l'ombre © Radio France - Séverin Millet

En 1940, c'est au musée du Jeu de Paume où Rose Valland est conservatrice que les nazis stockent les œuvres d'art confisquées à des familles juives ou aux collections nationales. Engagée dans la Résistance, la jeune femme est le témoin quotidien de ces exactions. Au péril de sa vie, elle décide de recenser sur des feuillets qu'elle cache sous ses vêtements les Rembrandt, Fragonard, Van Gogh, Gauguin, Renoir, Cézanne, Degas, Modigliani ou encore Picasso. Pour éviter qu'elles ne soient expédiées en Allemagne, elle met aussi à l'abri dans les réserves secrètes du musée plus de 500 toiles qui ne seront jamais découvertes par les nazis. Après la guerre, c'est à une vaste entreprise de restitution aux collectionneurs spoliés, ou à leurs descendants, que cette héroïne discrète consacrera la seconde partie de sa vie.

🎨 Rose Valland, héroïne de l'ombre, un feuilleton en 6 épisodes (6 x 25 min)

🖼️ De Rose Valland aux MNR, comment on a restitué l'art spolié par les nazis (à lire)

🕵🏿‍♀️ Rose Valland, historienne d'art et... espionne (vidéo)

Vous avez le temps

Un pour tous... et tous pour un ! © Getty

Vous avez 6️⃣ minutes

☭ Gramscimania. Comment comprendre qu'un philosophe marxiste italien mort en 1937 devienne une référence théorique commune à Nicolas Sarkozy, Philippe de Villiers et Jean-Michel Blanquer ? Pour en finir avec ses usages galvaudés, retour aux sources de la pensée d'Antonio Gramsci. ( Affaire en cours )

Vous avez 7️⃣ minutes

🌍 Climat. On sait que l’augmentation des températures conduit à la montée des eaux. Mais si le niveau marin avait à son tour un impact sur le climat ? Un nouveau problème d'œuf et de poule climatiques ? Pour éclairer ces questions qui se mordent la queue, une étude scientifique fait le point. ( Le Journal des sciences )

Vous avez 4️⃣1️⃣ minutes

⌚50 ans, pas de Rolex mais une retraite ? Ce n'est pas la promesse des lundis au soleil mais cela y ressemble. Bien avant les réflexions sur les alternatives au projet de réforme porté par le gouvernement, l'économiste Bernard Friot a conçu et défendu des scénarios de politiques publiques hétérodoxes comme le salaire à vie et la retraite à 50 ans. Entretien. ( L'Invité des Matins )

Vous avez 5️⃣5️⃣ minutes

🎼Dans le tourbillon de la vie. Ses mélodies ont donné le la aux films de la Nouvelle Vague. L’écriture de chansons l'a mené à celle de romans aussi autobiographiques qu'élégiaques, qui tentent de capturer les instants de l'amour qu'il porte à sa femme, Lula. Un entretien rare avec Serge Rezvani, artiste aux multiples talents. ( Affaires culturelles )

Vous avez 1️⃣ heure

⚔️Un pour tous, tous pour un ! Narration incohérente, rythme bancal, effets visuels grossiers : nos critiques cinéma n'ont pas été tendres avec la nouvelle adaptation des "Trois Mousquetaires" sortie sur les écrans cette semaine. Mais le prétexte est tout trouvé pour se replonger dans l'original, emporté par la plume du génie du roman. ( Sans oser le demander )

Cette session se termine et jusqu'ici ni le mot de Pâques ni celui de chocolat n'ont été prononcés. Vous nous êtes reconnaissants de ne pas donner dans ce genre de marronnier ? C'est mal nous connaître. Parce qu'on va terminer en parlant de monodiètes et autres cures de "détox", de leur succès médiatiqu e au moins aussi retentissant que celui des chasses aux œufs. Et de leurs bienfaits discutés par la science. À la semaine prochaine.