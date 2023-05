Jane Austen, de romancière à idole des réseaux sociaux

En 1813, Jane Austen publie à 37 ans l’une de ses œuvres les plus célèbres , “Orgueils et préjugés” . Ce classique de la littérature retrace l’histoire d’amour entre Elizabeth Bennet et M. Darcy, un personnage antipathique et orgueilleux. Le succès du roman lui a valu de nombreuses adaptations à la télévision, dans la mini-série “Pride and prejudice” de la BCC en 1995, et au cinéma à travers des films comme “Coup de foudre à Bollywood” en 2004, ou encore “Pride & prejudice” en 2005. Depuis, la vie et les oeuvres de Jane Austen ont trouvé un nouveau terrain d’influence : celui des réseaux sociaux.

Jane Austen, star de TikTok

Avec des centaines de millions de vues sur TikTok, le #JaneAusten explose les compteurs par rapport à d’autres noms connus de la littérature comme Victor Hugo . La plateforme d’origine chinoise avait même lancé son “club de lecture numérique” à l’été 2022 en mettant en avant “Persuasion”, un autre de ses célèbres romans. Mais la popularité de Jane Austen ne s’arrête pas aux portes de TikTok. Elle est l’une des autrices qui a généré le plus de “mèmes” selon les auteurs d'une étude , publiée en septembre 2022 dans Humanities. Ces images, tirées des adaptations audiovisuelles de ses œuvres, ironisent notamment sur le fait que chacun de ses romans se terminent par un mariage, ou vantent la supposée perfection du personnage de M. Darcy.

Ce parallèle entre Jane Austen et le phénomène de mèmes est intéressant puisqu’elle-même “utilisait beaucoup l’ironie, pour parodier les défauts de ses contemporains, les travers qu’elle remarquait dans sa société”, analyse Marie-Laure Massei-Chamayou , maîtresse de conférences en études anglophones. Les scènes parodiques, comiques de ses romans “sont propices à cette transformation en mèmes”.

Darcymania et scènes cultes

Le personnage de M. Darcy a inspiré de nombreux mèmes, tirés des interprétations de Colin Firth dans la série de la BCC, puis de Matthew Macfadyen, dans le film de 2005. Les adaptations à l’écran d’“Orgueils et préjugés” ont largement dépassé l'œuvre de Jane Austen, jusqu’à créer des malentendus, notamment à travers la popularité du personnage de M. Darcy. Cette “darcymania” s’illustre dans deux scènes.

La première est tirée de la série diffusée par la BBC, où l’on voit Colin Firth plonger dans un lac pour se débarrasser de ses émotions, qu’il tente de réprimer. Cette scène, qui n’existe pas dans le roman, “a fait de Colin Firth une icône incarnant la virilité, la quintessence du héros romantique”, analyse Marie-Laure Massei-Chamayou. Une statue de M. Darcy avait même été créée et immergée dans la Serpentine à Hyde Park, à Londres, “ce qui montre à quel point cette scène a marqué l’imaginaire anglais”, abonde-t-elle.

La deuxième scène est tirée du film de 2005, où l’on voit Matthew MacFadyen, qui interprète M. Darcy, aider Elizabeth Bennet à monter dans une voiture. Leurs mains se touchent pour la première fois, ce qui va bouleverser le héros, qui tend alors ses doigts, comme pour contenir l’émotion que lui a procuré ce contact avec celle qu’il aime. Cette scène n’existe pas non plus dans le roman, pourtant elle représente un moment culte qui va dépasser le film. Puisque ce geste va être détourné, comme dans un mème où l’on voit le super-héros Wolverine tenir dans ses mains un cadre d’une photo de la main de M. Darcy. Des vidéos sur les réseaux sociaux font également référence à cette main qui se crispe en la comparant à une patte de chatte qui s’étire. Certains vont même jusqu’à se graver le geste à jamais dans leur peau.

Mème qui vante la performance de Colin Firth dans la mini-série de la BCC

L'image ci-dessus, dans lequel on voit Colin Firth qui porte sa chemise mouillée, va également devenir un mème avec un texte : “Une vérité universellement reconnue : Soit vous aimez Colin Firth en tant que M. Darcy, soit vous vous trompez”. Le début de la phrase faisant référence à la première phrase du roman de Jane Austen : “C’est une vérité universellement reconnue qu’un célibataire pourvu d’une belle fortune doit avoir envie de se marier”.

M. Darcy : un homme idéal ?

L’opposition entre les deux acteurs va elle aussi, être à l’origine d’un mème, publié sur la page Facebook du Centre Jane Austen où l’on peut lire “Il est peut-être M. Darcy mais j’étais le premier Darcy” en jouant sur le nom de l’acteur.

La popularité du personnage de M. Darcy sur les réseaux sociaux illustre les préoccupations modernes vis-à-vis de la masculinité. Certains dialogues entre le héros et Elizabeth Bennet seraient susceptibles d’éduquer les hommes dans une ère post MeToo. “Lorsqu’il lui dit qu’”un seul mot de sa part à elle fera qu’il restera silencieux à tout jamais”, là on voit un respect envers la femme qui est sans doute très inspirant pour les jeunes filles de notre époque”, analyse Marie-Laure Massei-Chamayou. Même si la spécialiste prévient*, “il est trop parfait, c’est l’homme romantique. Or, Jane Austen écrit bien au moment de l’ère romantique, mais elle n’est pas tout à fait romantique dans le sentiment, en tout cas, il ne s’agit pas d’un romantisme mièvre. Ça, elle le récuse fondamentalement*”.

Ce phénomène de mèmes, qui ont tendance à simplifier et caricaturer l’œuvre de Jane Austen, a au moins le mérite “de conduire notre jeunesse à s’interroger, à remettre en question des structures qui deviennent injustes et iniques”, appuie Marie-Laure Massei-Chamayou. Le travail de l’œuvre, au sens le plus noble du terme se poursuit et on ne peut que s’en féliciter.”