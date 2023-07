JFK, Nicolas Mathieu, Barbie et Boris Vian dans un jeu vidéo : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email.

L'été est déjà bien entamé, mais ce n'est pas une raison pour éteindre la radio ! En cette troisième semaine de grille d'été , le programme est toujours bien chargé. Après avoir fait, dimanche dernier, nos adieux à Jane Birkin , icône de mode et de la chanson depuis les années 70, nous avons parlé, cette semaine, de rose Barbie , écouté la carte blanche de Nicolas Mathieu , lauréat du Goncourt 2018, avant de nous interroger sur la figure de Picasso aujourd'hui ; sans oublier bien sûr, la Grande Traversée John Fitzgerald Kennedy . Enfin, pour les lecteurs adeptes de jeux vidéo, on décrypte le combo To Hell with the Ugly x Boris Vian dans Bienvenue au Club ! Embarquez dans cette nouvelle session de rattrapage sans plus attendre. Bon voyage et excellentes écoutes ! Philippine Quentin 🎧 ☀️

Les séries d'été

Quelques minutes avant l'assassinat de JFK, à Dallas (Texas), le 22 novembre 1963 © Getty - Bettman

🇺🇲 La Grande Traversée de cette semaine est consacrée à JFK, un homme qui représentait la réussite. Son ascension fulgurante et sa fin tragique, son parcours de président des États-Unis, sont racontés dans ces quatre épisodes. Retour sur la dramatique histoire du plus jeune président américain jamais élu et à la fin tragique. ( Grande Traversée : JFK, Made in America, 5 x 58 min )

🧒 Comment Maria Montessori est-elle devenue une des pédagogues les plus célèbres au monde ? Femme de sciences, militante, elle évoque un système de pédagogie alternative. Mais cette figure de réformatrice rayonne peut-être encore plus dans son présent que dans sa postérité. ( Avoir raison avec... Maria Montessori, 5 x 31 min )

🌟 Une icône s'est éteinte ce dimanche 16 juillet. A la fois actrice, chanteuse, réalisatrice, scénariste – bref, une star – Jane Birkin laisse derrière elle toute une génération marquée par sa grâce, sa délicatesse et sa voix hypnotique. Replongez dans nos archives de 2007, dans un entretien au cours duquel elle nous avait raconté son histoire, sa relation à ses parents, parmi d'autres confidences. ( À voix nue, 5 x 28 min )

Pendant que vous n'écoutiez pas

Capture d'écran du jeu vidéo "To the Hell with the Ugly"

📚🎮 Avec le nouveau jeu vidéo To Hell with the Ugly, les créateurs d'ARTE Experience proposent une aventure adaptée du roman éponyme de Boris Vian. Dans le Los Angeles branché des années 1950, Rock Bailey est kidnappé à la sortie d'un club de jazz, le but est maintenant de faire la lumière sur son enlèvement. ( Bienvenue au club, 43 min )

🚑 Manque de personnels, fermeture de lits... en ce début de période estivale, le point sur la situation toujours très tendue dans les hôpitaux du pays. On en parle avec François Crémieux, directeur des Hôpitaux de Marseille et Abigael Debit, médecin urgentiste. ( L'Invité(e) des Matins d'été, 34 min )

🎥 Vendredi 14 juillet, les acteurs américains ont rejoint les scénaristes de cinéma sur les piquets de grève. Le puissant syndicat SAG-Aftra a annoncé la suspension de toute promotion ou participation à un tournage pour ses membres. Un modèle à bout de souffle ou une crise du secteur ? ( Le Temps du débat d'été, 45 min )

☢️ Comment penser une éthique de la guerre? Alors que le film Oppenheimer de Christopher Nolan est sorti en salles mercredi, éclairage sur les nouvelles problématiques posées par les armes nucléaires en temps de guerre. ( L'Invité(e) des Matins d'été, 20 min )

Carte blanche à Nicolas Mathieu

Portrait de Nicolas Mathieu - Bertrand Jamot

✍️ Nicolas Mathieu, écrivain récompensé par le prix Goncourt 2018, propose pour cette deuxième série de "carte blanche" estivale ses épisodes préférés des Pieds sur terre. Sa littérature existe pour raconter des vies simples, avec le style et la distance parfaite qui caractérisent ses romans.

➡ Les Pieds sur terre : carte blanche à Nicolas Mathieu, 5 x 29 min

La citation

Section dorée - John Woodcock

👨‍🏫 Alain Connes, mathématicien et physicien théoricien français, titulaire de la chaire d’analyse et de géométrie au Collège de France, nous a fait le plaisir de venir dans les studios de France Culture pour tenter de définir l'imaginaire d'un mathématicien – vaste programme. Dans son ouvrage écrit avec Jean-Pierre Changeux, Matière à penser (1989), il écrit :

"Il est courant et relativement justifié de considérer les mathématiques comme un langage nécessaire à la formalisation de presque toutes les autres sciences. Que cette formalisation soit quantitative ou qualitative, elle se fera toujours à travers les mathématiques."

➡ Comment et à quoi les mathématiciens rêvent-ils ? ( La Conversation scientifique, 59 min)

C'est déjà la fin de cette session d'été... mais pas du phénomène digne d'un tsunami Barbie, avec la sortie du film de Greta Gerwig. Quitte à voir du rose partout, autant savoir d'où vient cette teinte particulière 💖, girly au possible, emblématique de la poupée blonde. C'est la chute d'une enfant dans un parterre de bégonia qui est à l'origine de cette couleur, devenue à la fois symbole politique et culturel. Une couleur à découvrir avec les yeux, en vidéo . A la semaine prochaine !