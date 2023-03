"Jean d'Arc plutôt que Jane Fonda" : Gisèle Halimi et Angela Davis, trop clivantes pour les honneurs ?

Deux ans et demi après la mort de Gisèle Halimi, fin juillet 2020, Emmanuel Macron présidera ce mercredi 8 mars une cérémonie à sa mémoire. L’affaire avait tout d'une aubaine pour l’exécutif : la date choisie coïncidant avec la journée pour les droits des femmes, le président de la République pouvait se projeter à la fois en train de marquer le coup du côté des rapports de genre, et en même temps de rendre hommage à la grande avocate de la cause des femmes, qui des années durant et sans relâche, plaida pour la libéralisation du droit d’avorter ou la reconnaissance du viol. Or l'Élysée avait tardé à l'honorer en bonne et due forme depuis son décès, à 93 ans, et le temps passait. Raté : le fils de l’avocate, Serge Halimi, a fait savoir dimanche 5 mars 2023 qu’il n’assisterait pas à la cérémonie. Il a de surcroît étrillé cet hommage rendu in extremis à sa mère “après plus de deux ans de tergiversations et alors que le pays est mobilisé contre une réforme des retraites extrêmement injuste, dont les femmes qui occupent les métiers les plus difficiles seront les premières victimes. “

À la différence de son frère avocat, Jean-Yves, satisfait qu’un tel hommage finisse par prendre corps, Serge Halimi, au diapason de l’association “Choisir la cause des femmes” – que Gisèle Halimi avait co-fondée à l’été 1971 – dénonce une “instrumentalisation politique”. L'avocate avait à l’époque convaincu pêle-mêle voisins prix Nobel, amies féministes et notables académiciens pour faire sortir de terre, quatre ans avant la loi Veil, cette association qui militera pour l’éducation sexuelle et contre la criminalisation de l’avortement en vertu d'une loi datant de 1920. Simone de Beauvoir avait été la toute première présidente de l’association qui s’était donnée pour devise ces mots de Paul Eluard :

Publicité

"Il ne faut promettre de donner la vie que pour la perpétuer

comme on perpétue une rose

en l'entourant de mains heureuses."

Accessible ici sur le site de “Choisir” par exemple , le communiqué assassin de Serge Halimi, qui vient de quitter la direction du Monde diplomatique, est à lire en entier. Mais un passage, plus particulièrement, fait ricochet : listant les “combats radicaux” de sa mère née dans l’Algérie coloniale, Halimi dresse un début d’inventaire : “luttes féministe, sociale, anticapitaliste, anticolonialiste, antiraciste, anti-impérialiste, cause palestinienne. Si l'on y ajoute sa condamnation de toutes les formes de violences policières, comme celle qui a marqué la répression du mouvement des gilets jaunes, Gisèle Halimi n'est pas exactement une féministe consensuelle. Nous avions pris notre parti de vos états d'âme.”

Transmis à l'AFP à trois jours de la cérémonie d'hommage du 8 mars, ces mots d'un fils, qui est aussi un intellectuel engagé, mettent en évidence qu’il existe un usage stratégique du féminisme ou de ses protagonistes - y compris à leur mémoire défendant. Or souvent celle et ceux qui en mobilisent les grandes figures, les éditent, les valorisent, les commercialisent et de temps en temps leur rendent hommage ont plutôt intérêt à écrêter leur radicalité. Ainsi ces trajectoires font-elles l'objet d'honneurs... pourvu qu'elles puissent camper des icones fréquentables, et parfois rassurer tout le monde dès lors qu'il s'agirait de faire office de plus petits dénominateurs communs. Comme la mémoire, le prestige aussi est une entreprise d'ouvrage. Où souvent la respectabilité suppose de faire son affaire d'une opération de corsetage, et de quelques surpiqures qui domestiquent - au moins s'agissant des femmes.

Jane Fonda vs Jean d'Arc

Serge Halimi ne définit pas à le double négatif d'une “féministe consensuelle”. En 1974, l'écrivaine américaine Toni Morrison avait écrit cette phrase dans un courrier acide qu'elle adressait à la maison d'édition new-yorkaise Random House : “How nice it would be if Angela were really Jane Fonda and not Jean d’Arc” (“Comme ce serait bien si Angela était vraiment Jane Fonda et pas Jean d’Arc”). Elle aussi ferraillait contre l'opération de gainage à laquelle elle était confrontée dans son activité d'éditrice.

"Angela", dans cette lettre de 1974, était en l’occurrence Angela Davis. C'est Toni Morrison, future prix Nobel vingt ans plus tard, qui à l’époque prenait en charge l’édition de ce qui allait devenir en librairie son autobiographie. Son rôle pourrait s’apparenter à une forme de maïeutique auprès de la jeune activiste, sa cadette de treize ans qui à l’époque n’avait pas trente ans, alors que Toni Morrison était déjà universitaire depuis 1955.

Ce 1er février 1974, Toni Morrison ne sucrera pas son courrier rehaussé du logo de Random House, la maison d'édition fondée dans les années 1920 à New-York. Ces quatre pages rédigées à la machine sur du papier à en-tête sont destinées à James Silberman (qu’elle appelle “Jim”), qui vient d'être promu directeur éditorial. Il restera comme une grande figure de l’édition outre-Atlantique, pour avoir publié par exemple Hunter S. Thompson , James Baldwin , ou encore John Irving . Si Morrison s’adresse au patron, c’est parce qu’elle vient de recevoir un rapport de lecture des éditions Bantam, une filiale de Random House, qui la consterne.

"Un mot des Blancs"

C’est en effet chez Bantam que l’autobiographie d’Angela Davis est alors attendue, deux ans après sa sortie de prison. Sauf que Morrison estime le rapport de lecture truffé d’injonctions à un activisme mieux tempéré - ou plus consensuel. En retour, c’est ainsi une longue lettre acerbe que Toni Morrison réserve au directeur éditorial. La militante afro-féministe marxiste - Morrison écrit “communiste” à l’époque - manquerait ainsi d’ ”humanité” (“humanness” ), d’après ce lecteur dans la prestigieuse maison ? Toni Morrison réplique : “Le cri pour plus d’”humanité” [...] est constant mais j’ai des soupçons vis-à-vis de ce mot. Est-ce un mot que les Blancs utilisent lorsqu’ils veulent altérer un nègre “arrogant” ou “intrépide” ?”

Morrison, qui elle aussi dénonce l’instrumentalisation que trahit le retour sur le texte et tous les rappels à la norme qu’il charrie (“Comme la plupart des gens, l’auteur de ce rapport veut utiliser la vie d’Angela pour quelque raison personnelle”) écrit encore que décidément, non : Angela Davis ne sera pas leur “sweet charming girl” (“adorable petite fille charmante”). “Angela est la femme la plus féroce que j’aie jamais rencontrée et je viens d’une longue lignée de femmes féroces. Et j’entends ici “féroce” littéralement, et non académiquement. Sa haine est monumentale et elle n’a aucun sens du danger. Parfois, je pense qu’elle ne peut pas le percevoir. Elle est aussi incroyablement, phénoménalement disciplinée”, poursuit Toni Morrison qui enfonce le clou un peu plus loin : “Etre aimable [“Loveableness” en anglais dans le texte] n’est certainement pas l’une des caractéristiques d’Angela. ”

À réécouter : Angela Davis au micro de Jacques Chancel en 1977 Les Nuits de France Culture Écouter plus tard écouter 53 min

Storytelling et double bind

C’est finalement la double-contrainte qui affleure de cette commande de manuscrit, en même temps que les conditions de sa commercialisation, qu’on touche du doigt en plongeant dans la réaction consternée de Toni Morrison : la maison d’édition voulait à la fois publier Angela Davis et ce récit précoce de sa trajectoire, et en même temps préserver une image stratégique à présenter aux lecteurs susceptibles d’acheter son livre. La biographie de Malcolm X, qui avait en partie construit sa propre légende peu avant sa mort, n’avait-elle pas la bonne dose de storytelling ?

On retrouve désormais ce courrier salé contre un “rapport complètement vain” dans l’un des cartons d'archives de Random House, parmi les inventaires de la Bibliothèque universitaire des livres rares et des manuscrits, à New York. Le rapport auquel Morrison répondait n'a hélas pas été conservé. Ni d'ailleurs la réponse que fera James Silberman à cette réplique au gros calibre qui pulvérisait à bout portant de petits arrangements marketing et au moins autant de méconnaissance du mouvement noir et du féminisme qu'incarnait Angela Davis à l'époque. En revanche, sept petits mois seulement s’écouleront avant que l’autobiographie d’Angela Davis ne paraisse en librairie, à l’automne 1974 (avec une traduction en français, chez Albin Michel, dès l'année suivante). Ni la militante afro-féministe ni son éditrice n’ayant jeté l’éponge, on peut penser que Toni Morrison aura eu gain de cause : son livre, qui fera l’objet d’une réédition des années plus tard, n’endossera jamais cette image polie de la sweet charming girl que le premier rapport de lecture regrettait si amèrement. Faisant peu de cas de l’usage stratégique dont elle pouvait faire l’objet, Angela Davis était seulement restée aussi hérétique qu’elle l’entendait. Moins consensuelle, elle sera pour de bon Jean d’Arc plutôt que Jane Fonda - même si bien des années plus tard, on continue de faire circuler d'elle des photos glamour qui font écran à la virulence de ses écrits.