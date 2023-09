Jean-Marie Charon, sociologue : "Les jeunes journalistes expérimentent des situations qui n’ont jamais existé"

Le métier de journaliste attire toujours autant de jeunes. L'école de journalisme de Tours a par exemple enregistré en 2023 972 candidats contre 724 en 2020 et au Celsa, 1 109 personnes ont postulé en 2022, contre 1 043 en 2021. Ces deux établissements font partie des 14 écoles reconnues par la profession. Pourtant, après quelques années d’exercice, les journalistes sont nombreux à quitter la profession, 40% des détenteurs de la carte de presse n'exercent plus après sept ans dans le métier, sachant que 66% des journalistes de moins de 30 ans sont en situation de précarité. Le sociologue, spécialiste des médias, Jean-Marie Charon s’est interrogé sur ce paradoxe entre ces formations qui ne désemplissent pas et ces jeunes journalistes qui changent de voie dans sa dernière enquête "Jeunes journalistes, l’heure du doute", parue chez Entremises. Pour cela, il a rencontré plus d’une centaine de journalistes, de 30 ans ou moins, travaillant pour tous médias confondus et ayant eu des formations différentes, reconnues ou non. Tous s’interrogent sur leur métier. Entretien.

Pour cette enquête, vous êtes parti du constat que près de la moitié des détenteurs de la carte de presse ont quitté la profession au bout de sept ans d’exercice seulement ?

Cela partait d’un double constat. Ces nombreux départs de jeunes mais aussi ce paradoxe qui est que l’on s’aperçoit que les écoles de journalisme ont toujours autant de candidats et même plus que les années précédentes pour cette année. D’un côté, il y a donc ces jeunes qui quittent la profession tout en sachant que cela va être compliqué et de l’autre, cette appétence qui perdure. D’où l’idée de travailler sur ce paradoxe.

Votre enquête s’intitule "Jeunes journalistes, l’heure du doute". Est-ce du doute ou plutôt une génération en pleine désillusion ?

Il y a sans doute des aspects générationnels et des comparaisons peuvent probablement être faites avec d’autres enquêtes sur d’autres métiers ou sur les jeunes. Mais il y a fondamentalement l’idée que dans ce doute, ce sont d’abord des personnes qui ont une très forte motivation avec le sentiment d’accéder à ce qui correspond à une vocation, à laquelle ils ont souvent pensé très tôt. Dans la centaine d’entretiens menés, tout le monde n’a pas la même trajectoire et ne se pose pas les mêmes questions. Certaines sont existentielles et vont conduire à quitter la profession. Pour d’autres, cela va être des questions peut-être moins liées à leur activité immédiate mais qui les renvoient davantage à la place de leur métier dans la société, à la place de l’information. Le livre se termine un peu sur cette question : ce doute lié à ce basculement dans le rapport entre la société et ses journalistes, la société et ses médias.

S’il y a une question partagée par tous, c’est cette interrogation sur ce qui se passe dans cette société par rapport au métier de journaliste, au point que certains ont le sentiment d’exercer une profession plutôt haïe. C’est un doute dans le sens où eux-mêmes s’interrogent sur ce qu’ils font et sur la qualité de l’information elle-même. Ils ne sont pas simplement en train d’observer que la société ne les aime plus, ils se demandent aussi dans quelle mesure ce qu’ils font a la valeur qu’ils imaginaient. Pour comprendre toute cette question du doute, il faut voir que leur motivation aujourd'hui est d’abord celle de l’utilité. C’est le fait de servir la société et surtout de servir les gens. Dans leur exercice du métier, ce qu’ils apprécient le plus est le fait de pouvoir faire un travail dans lequel ils vont être au contact des gens, ils vont pouvoir traduire ce que vivent ces gens et privilégier des formes d’expression de leur métier où on travaillera plus nettement, on aura plus de temps, on pourra aller plus au fond des choses et s’approprier un certain nombre de tendances de fond, de problèmes de fond que rencontrent les gens et au niveau collectif, la société. C’est comme cela qu’on peut davantage comprendre où est le cœur de ce doute.

En lisant votre enquête, on a l’impression que les jeunes journalistes découvrent un monde en arrivant dans le métier à l’opposé de leurs aspirations et de leurs envies ?

On est face à des jeunes qui sont assez conscients dès le départ que les choses vont être compliquées. C’est-à-dire qu’ils ont une vision à la fois assez idéalisée de leur métier mais on ne peut pas dire par exemple qu’ils ne s’attendent pas à la précarité. Deux jeunes sur trois sont dans des statuts précaires, c’est très important. De la même manière, ils n’apprécient pas le "hardnews", l’information de flux, mais ils savent que c’est souvent ce qu’on va leur demander de faire. Probablement, ce qui va créer le plus de difficultés pour eux est, qu’au fur et à mesure qu’ils avancent dans le métier, les perspectives d’évolution ne se précisent pas ou pas dans le sens qu’ils attendent. C’est particulièrement sensible pour ceux qui travaillent dans l’information de flux ou dans des desks numériques ou web. Ils ont le sentiment qu’on leur demande d’aller d’abord vite, en plus avec des notions de cadence, où on retravaille l’information déjà faite par d’autres, comme des dépêches d’agence. S’ils ne sont pas à même d’imaginer comment leur activité aura changer dans deux ou trois ans, certains vont quitter le métier.

Souvent l’attente va être celle de pouvoir faire du terrain, d’être en possibilité de faire de l’enquête, de travailler sur des dossiers, d’être en contact avec des gens, dans une certaine durée. Ce qui est particulièrement pointé du doigt en radio et en télévision par exemple, c’est le micro-trottoir. Car c’est un contact avec des gens mais "à l’arrache", brutalement, de manière fugitive et souvent d’ailleurs en partant de consignes qui leur sont données par leur hiérarchie.

La majorité de jeunes journalistes sont en situation précaire. Le CDI reste-t-il un objectif pour eux ?

C’est l’objectif, même si une fois réalisé, d’autres problèmes peuvent se poser. Cette question du CDI est particulièrement sensible pour les jeunes qui viennent de milieux modestes. Une des observations de cette enquête, qui n’est pas toujours partagée – y compris par certains confrères sociologues – est que si l'on observe les données les plus récentes et notamment cette enquête-là, on s’aperçoit que le développement de l’alternance dans la formation, qui vous permet d’être à la fois en activité en entreprise et en formation, cela a fait venir un certain nombre de jeunes qui avant n’osaient pas aller vers cette profession, y compris parce qu’ils n’en avaient pas les moyens financièrement. Une proportion significative de jeunes vient donc de milieux ouvriers, d’employés ou de professions de service chez leurs parents. Ces jeunes-là, s’ils n’ont pas la possibilité assez rapidement de se stabiliser et donc de trouver un CDI, ils sont très vite obligés de quitter la profession. Ce n’est pas simplement une question de vocation, c’est une question de survie. Ils n’ont pas les moyens financiers de tenir le coup, sachant que l’on est toujours dans une profession où plus de la moitié des journalistes travaillent en région parisienne. Si leurs parents ne peuvent pas les accompagner financièrement, ils sont donc obligés de quitter le métier.

Dans votre enquête, vous expliquez que l’idée du "métier passion" existe toujours mais ce n’est plus à n’importe quel prix ?

Il y a effectivement une chose qui me semble très générationnelle. Tous revendiquent le côté "métier passion" mais effectivement, pas dans n’importe quelles conditions. L’une d’elles est de se rapprocher le plus possible de ce qu’ils souhaitent du métier, donc plutôt travailler auprès des gens et sur le terrain. L’autre aspect est le rapport au travail qui a changé. Il y a pour eux un impératif d’arriver à un certain équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Il y a un rejet assez brutal d’une conception des hiérarchies journalistiques qui considèrent qu’un journaliste doit être tout le temps journaliste : souvent la phrase qui revient est qu’on doit être 90% de son temps journaliste et donc qu’on ne compte pas ses heures. Ce qui veut dire qu’il peut y avoir une organisation défaillante où les gens sont laissés sur place, sans les occuper suffisamment de manière dense et donc ils ont l’impression qu’il y a une espèce d’irrationalité qui se fait aux dépens de leur vie personnelle, ce qu’ils n’acceptent pas. C’est un sujet d’incompréhension. Ils vont être taxés de flemmards, de ne pas avoir envie de suffisamment travailler alors que leur problème est plutôt de ne pas travailler de manière utile et de pouvoir préserver une vie personnelle. Ce que ne comprennent pas en général, ou pas suffisamment, les hiérarchies.

La question de la reconversion de ces jeunes arrive-t-elle par dépit ou elle est envisagée dès le début de carrière, une manière de se dire "j’essaie et si cela ne fonctionne pas, je ferai autre chose" ?

C’est tout à fait cela, tous ne sont pas sur la même longueur d’onde. Pour certains, c’est du dépit car cette hypothèse n’a peut-être pas été suffisamment anticipée. Au contraire pour un certain nombre d’autres, cette question s’est posée avant même l’entrée en école de journalisme. C’est une grosse différence avec les générations précédentes. Cette option était sur la table dès le départ et ils se tournent par exemple vers l’enseignement car avant l’école de journalisme, ils ont fait des cursus universitaires en langues, en lettre, en histoire, en géographie, en économie, etc. et sont conscients que cela peut être un domaine de reconversion.

Pour revenir sur la pratique du métier, il y a une opposition chez ces jeunes entre la volonté de faire du journalisme sur un temps long avec des reportages, des enquêtes etc. et l’information en continu ou de flux, mais aussi avec le web, les nouveaux médias pour lesquels ils sont nombreux à travailler…

Tout à fait et ils le savent. Avec cette enquête, on risque de présenter les jeunes comme s’ils ne se rendaient pas compte de ce qui allait se produire. Ce n’est pas du tout la situation. Ils savent que l’on va attendre d’eux qu’ils travaillent sur de nouveaux outils, de nouveaux formats, notamment numériques. Cela permet d’ailleurs à certains d’avoir de rapides évolutions de carrière, avec un CDI, car ils maîtrisent particulièrement bien certains formats et outils. Ils sont conscients que ce genre de profils est particulièrement recherchés par les médias et que le desk web va être une forte demande. Un autre aspect qui me frappe est que certains nouveaux médias ont intégré des modes de travail et des modes relationnels qui utilisent énormément les supports numériques, si bien que le rapport humain perd en substance, avec des consignes qui vont arriver par e-mail par exemple. Ce sont des choses qu’ils ont du mal à vivre mais qui ne sont pas une surprise.

Ce travail peut-il traduire une évolution à venir du métier ?

Une enquête sur les jeunes journalistes est révélatrice d’un certain nombre de phénomènes en œuvre. Il leur est demandé d’être particulièrement actifs et présents dans des conditions qui sont devenues très difficiles. Cela renvoie au modèle économique. Une chose que je n’avais jamais rencontrée jusqu’à présent est qu’il y a toute une génération qui se demande si son média existera encore demain. Cela renvoie à des données purement économiques sur le secteur de la presse écrite. Sur les quinze dernières années, le chiffre d’affaires de la presse écrite a baissé de 30% et simultanément, il a fallu intégrer de nouveaux supports et formats. Tous les journalistes de la presse écrite et en particulier les jeunes, vont donc devoir être capables d’intégrer des conditions matérielles moins bonnes (en termes de salaires, de précarité) tout en travaillant sur différents supports et en maîtrisant beaucoup plus de formats. Toute cela renvoie à des questionnements que traverse la profession.

Cela pourrait entraîner une crise de la profession ?

Je n’aime pas trop le terme de crise, je préfère partir de questions. Incontestablement, il y a de nouvelles questions qui sont posées. De la même manière que les jeunes journalistes expérimentent des situations qui n’ont jamais existé : on leur demande de travailler dans des conditions qui n’ont pas existé, sur des formats qui n’existaient pas, sur des temporalités qui n’existaient pas. La profession est obligée de se repositionner par rapport à la société dans laquelle on est. Le rôle change, avec tout ce qui est de la vérification d’information, le "fact checking", être capable de prendre de la distance par rapport à ce qu’il y a sur les réseaux sociaux… Ce sont des questions nouvelles auxquelles il faut répondre, dans des conditions matérielles plus difficiles. Mais les journalistes ne sont pas les seuls à devoir exercer un métier, une vocation dans des conditions matérielles très différentes : c’est aussi le cas avec les soignants, les enseignants et toute une série de professions extrêmement utiles et nécessaires à nos sociétés mais pour lesquelles on a de plus en plus d’interrogations sur les conditions dans lesquelles on peut les exercer.