Jean-Pierre Melville, de la Résistance au cinéma

“Je suis heureux d’avoir eu 22 ans en 1939. C’était une période fantastique, qu’il fallait vivre. Je trouve que c’est une grâce que l’on m’a faite” : c'est ainsi que Jean-Pierre Melville évoquait sa jeunesse lors d'une interview télévisée en 1969. Le réalisateur, un brin provocateur, évacuait l'horreur de la Seconde Guerre mondiale et les traumatismes qu'elle a causés pour les populations pour ne garder qu'une exaltation nostalgique des combats menés et le sentiment d'avoir été au coeur de l'histoire en train de s'écrire.

Cinéaste précurseur de la Nouvelle Vague et réalisateur de polars, adulé notamment par Quentin Tarantino ou Martin Scorsese , Jean-Pierre Melville a joué un rôle actif dans la lutte contre l’occupant nazi, en s'engageant dans les rangs des combattants de la France Libre. Cette expérience fut déterminante pour le futur cinéaste.

Dans “L’Armée des ombres”, son grand film sur la Résistance sorti en 1969, Melville décrit son rapport à celle-ci, plus de vingt après, comme "une rêverie rétrospective et nostalgique". Il cite également le romancier Georges Courteline qui clamait “Mauvais souvenirs, soyez pourtant les bienvenus, vous êtes ma jeunesse lointaine.”

Un rôle actif dans la France Libre

Issu d’une famille juive, Jean-Pierre Grumbach naît à Paris en 1917. Il manifeste très jeune un intérêt pour le cinéma hollywoodien, avant d’être mobilisé sur le front en 1940. Evacué à Dunkerque avec les Anglais, il rejoint Londres en 1942 et s’engage dans les Forces Françaises Libres sous le pseudonyme de Melville, en référence à l’auteur de “Moby Dick” .

Un jour de mai 1944, au cours de la campagne d’Italie, Jean-Pierre Melville se promet de fonder son propre studio de cinéma s’il survit à cette terrible nuit de combat. Deux ans après la fin de la guerre, il réalise son premier long-métrage, Le Silence de la mer, adapté de la célèbre nouvelle de Vercors . Le film montre un officier allemand pendant l’Occupation, sensible et francophile, qui en vient à douter de sa mission.

De ces années de guerre, Melville gardera un goût pour les amitiés viriles, la camaraderie militaire, un code de l’honneur à l’ancienne et surtout le refus de tout manichéisme.

Une estime pour ses anciens ennemis

Lors d'une interview à l'ORTF en 1969, le cinéaste explique ne ressentir ni "rancune", ni "goût de la vengeance" vis-à-vis des soldats allemands. Il explique qu'il apprécie "les gens qui prennent position, qui se mouillent, qui font quelque chose et que les gens qui, d’une façon ou d'une autre, ont risqué leur vie sont des gens intéressants, que ce soit pour une bonne ou une mauvaise cause." Melville cite aussi un sous-lieutenant de l'armée allemande avec lequel il a entretenu "d’excellents rapports en 1942" et auquel il aurait même déclaré que “quand il aurait perdu la guerre, qu'il ne manque pas de venir frapper à sa porte."

L'ambiguïté morale, son moteur narratif

Truand mutique ou résistant tourmenté , le héros melvillien est un personnage taiseux, solitaire, à la morale ambiguë. Si Melville refuse d'être considéré comme "un cinéaste à message" il admet toutefois être "un moraliste". Il perçoit la morale de ses films comme "une morale de constat et non une morale d’avenir. Je ne crois pas qu’il y ait jamais un spectateur soit sorti d’un de mes films en disant : Tiens, il faudra que je fasse ça plus tard."

Dans “L’Armée des ombres”, adapté du roman éponyme de Joseph Kessel, les faits d’armes des résistants français intéressent moins le cinéaste que leurs dilemmes moraux, leurs doutes et leurs zones d'ombre. A propos du personnage de Gerbier, interprété par Lino Ventura , Melville confie : "Il est un héros discutable. À partir du moment où les héros tuent, ils deviennent discutables. En revanche, les deux traîtres de l’histoire, on voudrait bien qu’ils ne meurent pas. Je crois que c'est intéressant de montrer des gens bien avec un peu de mal et des gens très mauvais avec un peu de bien."