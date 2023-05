"Jeanne Dielman", un film pionnier sur la condition des femmes au foyer

En 1975, dans une émission de télévision, Delphine Seyrig évoque son rôle de femme au foyer dans le film Jeanne Dielman 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles, de la réalisatrice belge, Chantal Akerman . Dans cette interview, l'actrice parle de toutes ces choses qui ont été acceptées par les femmes mais qui en réalité de son point de vue "ne sont pas du tout à accepter."

Élu “meilleur film de tous les temps” par la prestigieuse revue britannique Sight and Sound en 2022, Jeanne Dielman montre trois jours de la vie d’une Bruxelloise aliénée par les tâches du quotidien. Pour Akerman, le film raconte l'histoire d'une femme qui "vit seule avec son fils et qui a continué à vivre exactement de la même manière depuis la mort de son mari."

Pionnier dans la représentation de la femme au foyer - qu’on appelle à l’époque la “ménagère” - au cinéma, Jeanne Dielman a été tourné en seulement quatre semaines par une réalisatrice âgée de 24 ans, entourée d'une équipe technique composée de femmes. Chantal Akerman confie s’être inspirée des souvenirs de sa mère à la cuisine et des femmes qu'elle observait dans son enfance, toujours "de dos, penchées".

A sa sortie en 1975, le film déstabilise le public par sa durée de 3h20 d'une part, et par son rythme d'autre part, chaque tâche ménagère étant réellement accomplie devant la caméra.

Ce tournage et la rencontre avec Akerman sont aussi une révélation pour Delphine Seyrig qui n’avait tourné jusque-là qu’avec des cinéastes masculins. Lors de sa projection à la Quinzaine des Réalisateurs au festival de Cannes 1975, le film divise mais de nombreux critiques reconnaissent son audace et la force de son propos, à commencer par les critiques de la célèbre émission Le Masque et la Plume sur France Inter. L'un d'eux, Gilles Jacob évoque "la lutte contre l'angoisse d'une femme qui est toute seule."