Jeux d'acteurs, Nicolas Sarkozy, antitsiganisme et Daho : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email .

Bonjour à toutes et tous,

Publicité

Au programme de cette Session : jouer quelqu'un d'autre, c'est tout un métier. Un métier qui s'affiche sur la Croisette pour les deux prochaines semaines, alors on vous offre une plongée dans les coulisses des acteurs et actrices. Ensuite, une question : un ancien président français va-t-il bientôt se retrouver derrière les barreaux ? Pour finir, un décryptage de l'antitsiganisme, et un grand entretien avec le parrain de la pop française : Étienne Daho. Bonnes écoutes 🎧 ! Pierre Kron

Le zoom de la semaine : jeux d'acteurs

Ce 16 mai, la 76e édition du Festival de Cannes s'est ouverte. © Getty - mbbirdy

Ils crèvent l'écran. Et, souvent, ce dernier leur rend bien. Devant une caméra, mais aussi sur des planches, le métier d'acteur a graduellement quitté l'atmosphère des mortels pour flotter dans les étoiles du star-system. Un voyage et un atterrissage pas toujours sans risque. Certains sont prêts à souffrir pour être bons, à changer pour suivre le ton, à se vendre pour faire des bonds… Alors que la 76e édition du Festival de Cannes vient de s'ouvrir, est-ce que leur jeu en vaut encore la chandelle ? Leur réponse : plutôt oui.

🎭 Système Stanislavski : faut-il souffrir pour être un bon acteur ? (Sans oser le demander, 58 min)

👑 Festival de Cannes : Maïwenn, une transclasse à Versailles (L'Invité(e) des Matins, 23 min)

🙃 Hervé Pierre : “La vraie comédie c’est un mélange très étrange entre le grave et le terriblement drôle” (Affaires culturelles, 54 min)

📚 Sophie Marceau : délivrez-moi (Bienvenue au club, 27 min)

💰 Stars de cinéma : le prix du rêve (Entendez-vous l'éco, 58 min)

C'est dans l'actu

L'ancien président français Nicolas Sarkozy au Palais de Justice pour l'audience en appel d'un procès pour corruption, le 17 mai 2023. © AFP - Bertrand Guay

🧱 Prison break. La décision est tombée ce 17 avril : trois ans de prison, dont un an ferme pour Nicolas Sarkozy. La cour d'appel vient confirmer le verdict rendu en première instance deux ans auparavant lors du procès Bismuth. L'ancien président peut-il se retrouver en prison ? ( La Question du jour, 7 min )

📽️ Écran de fumée ? Le mouvement #MeToo semble avoir secoué Hollywood, mais peut-on en dire autant du cinéma français ? Dans une lettre publiée par Télérama, Adèle Haenel déclare "politiser son arrêt du cinéma" afin de "dénoncer la complaisance généralisée du métier vis-à-vis des agresseurs sexuels". ( Le Temps du débat, 39 min )

◀️ Deux mains gauches. Les dissensions au sein de la Nupes font craindre aux partis de gauche de sombres perspectives électorales... En décalage avec la colère sociale exprimée dans les rues ces derniers mois concernant la réforme des retraites. Certains électeurs de gauche sont agacés, d'autres se sentent délaissés. La France a-t-elle la gauche la plus bête du monde ? ( Sous les radars, 28 min )

👁️ Sous-veiller et punir. Depuis peu, les forces de l'ordre ont investi un autre espace de contrôle : le ciel, avec des drones. Une nouvelle étape franchie dans la surveillance technologique des citoyens. Mais une porte de sortie pour y échapper s'entrouvre : la "sousveillance". ( Le Meilleur des mondes, 58 min )

Antitsiganisme

Pour LSD, Perrine Kervran va à la rencontre de Voyageurs, de chercheurs, et d’activistes pour comprendre ce qu’est l’antistsiganisme en France. © Radio France - WALDSCHMIDT Camille

Au départ, il y a des dénominations culturelles : Gitans, Sintés, Manouches, Roms, Yéniches et Voyageurs. Mais il y a aussi des catégories administratives typiquement françaises : "nomades" et "gens du voyage". Il existe d’autres termes, souvent péjoratifs ou qui le sont devenus : bohémiens, romanichels ou tziganes… Des mots qui ne recouvrent pourtant pas les mêmes choses. Un documentaire en quatre épisodes pour revenir aux racines d’une discrimination ancienne : l'antitsiganisme.

➡️ Dans l'ombre de l'antitsiganisme ( LSD, La série documentaire, 4 x 58 min )

Il est temps

Étienne Daho : "Je suis sensible à l'air du temps, j'embrasse tout ce qui est neuf" - Pierre-Ange Carlotti

Vous avez 1️⃣3️⃣ minutes

🧸 À Plush ! Investir dans un film d'animation aux peluches adorable par le biais d'achat de NFT : c'était la promesse de Plush, portée par des figures comme Kev Adams ou Camille Lellouche. Le projet avait tout pour plaire. Sauf qu'il n'est jamais sorti et l'argent des investisseurs s'est évaporé. ( Superfail )

Vous avez 3️⃣8️⃣ minutes

🐈 Félins pour l'autre. Du chat du Cheshire dans Alice au pays des merveilles au conte du Chat Botté, en passant par Garfield ou encore Le Chat du Rabbin, le chat est partout dans la littérature. Pourquoi les matous inspirent-ils autant les auteurs ? ( Le Book Club )

Vous avez 5️⃣5️⃣ minutes

🎤 Chasse au Daho. C'était l'inattendu "Pop singer" du début des années 1980. En quarante années de réinventions permanentes, Etienne Daho est devenu le chef de file, puis le parrain de la pop française. Son dernier album, Tirer la nuit sur les étoiles, est un nouvel exemple de la perpétuelle actualité de l’artiste. Il se raconte dans un grand entretien. ( Affaires culturelles )

Vous avez 3️⃣ x 5️⃣8️⃣ minutes

🤖 Messieurs robots. Est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, tout va changer ? Philosophiquement, la réponse est simple : oui. Travailler, consommer, s'émouvoir... En la matière, un nouveau cap pourrait être franchi, ou même avoir déjà été franchi. ( Avec Philosophie )

Et c'est une fin de session ! Si vous préférez le petit au grand écran, la plongée dans les coulisses des acteurs peut être remplacée par la découverte d'un tout autre métier : celui de créateurs de contenus . Influenceurs, vidéastes, youtubeurs, streameurs... Sur YouTube, Twitch et autres plateformes, ils seraient 150 000 en France et leur marché se chiffrerait en millions d’euros. À la semaine prochaine !