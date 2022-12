Jeux vidéo : "La presse vidéoludique de qualité a de moins en moins de représentants dignes de ce nom"

Après son rachat par le groupe Reworld Media, les journalistes du site spécialisé Gamekult ont décidé de quitter la rédaction, évoquant un contexte "hostile" pour l'indépendance de la presse . Une page se tourne dans le milieu. Gamekult, fondé il y a une vingtaine d'années, était l'un des derniers à enquêter sur l'industrie du jeu vidéo et à proposer des articles de fond. Désormais, il subsiste quelques rares médias qui s'intéressent à l'enquête et l'investigation dans cette industrie qui pèse plus de 200 milliards de dollars dans le monde, soit plus que celles du cinéma et de la musique réunies. Analyse avec Boris Krywicki, docteur en information et communication et chercheur au Liège Game Lab de l'Université de Liège, spécialisé dans le jeu vidéo.

Que signifie la fin de Gamekult ?

Techniquement, ce n’est pas tout à fait fini. Le site va continuer sous Reworld, mais il va changer de forme et de rapport au journalisme. Gamekult avait à cœur l’exigence et l’enquête avec des articles d’investigation, à travers sa partie "Premium" - un système d'abonnement payant. La fonction "Premium" a démarré en 2015. Dans le jeu vidéo, c’était plutôt rare. À l’origine, la presse vidéoludique est une presse très enthousiaste, très célébrative du médium et peu portée sur l’enquête. Au fil des années, c’est devenu de moins en moins vrai. Gamekult a été l’un des pionniers pour que l’enquête, l’investigation puissent arriver dans le jeu vidéo.

Passer sous Reworld signifie une mutation complète de cette forme-là de journalisme et c’est donc la fin d’un représentant très important pour le journalisme jeux vidéo en ligne de qualité, celui qui défend l’enquête et qui a besoin d’articles payants pour que ses journalistes puissent travailler dans de bonnes conditions…

Pourquoi dit-on que la presse spécialisée jeux vidéo disparaît ?

Il reste quelques derniers représentants d’une presse vidéoludique de fond qui développe des papiers analytiques, qui prend le temps d’analyser, d’enquêter et d’interviewer. Je pense à Canard PC et JV le mag . Mais ce sont deux journaux papiers et on sait à quel point la presse papier est en difficulté. Ce sont des titres qui ont besoin d’un soutien régulier de leurs lecteurs et lectrices pour survivre. Au-delà de ces titres-là, la presse en ligne, dont Gamekult était l’un des derniers représentants, devient de plus en plus une espèce de fourre-tout. Le site jeuxvideo.com , renommé en JV, parle maintenant aussi de mangas, des derniers blockbusters au cinéma, des séries, etc. Il y a donc de moins en moins de place pour le jeu vidéo en tant que tel, pour une analyse en profondeur.

Le jeu vidéo est noyé dans un marasme de contenus qui cherchent à attirer le clic, à attirer une audience toujours plus large. C’est pour cela que la presse vidéoludique de qualité a de moins en moins de représentants dignes de ce nom.

Pourtant, l’industrie du jeu vidéo, elle, fonctionne extrêmement bien ?

Tout à fait. Mais ce n’est pas parce que l’industrie fonctionne qu’il y a forcément la place et une demande large pour un journalisme de qualité et de fond, cela ne va pas nécessairement de pair. Une partie de l’audience s’est déplacée vers les streamers et streameuses, les vidéastes, avec des contenus sur YouTube. Car, après tout, le jeu vidéo est un contenu qui se regarde. Et la presse de fond invite plutôt à lire à propos du jeu vidéo, à se poser, à se renseigner, à consulter des articles parfois très longs. Pour une audience parfois plus jeune ou en tout cas moins éduquée à la lecture de la presse, cela va parfois moins de soi. Ce n’est donc pas parce que l’industrie du jeu vidéo fonctionne très bien que la presse de fond fonctionne très bien également.

On assiste aussi à une transformation du journalisme de jeux vidéo ?

Il y a une mutation de la manière de parler du jeu vidéo. Et il y a de plus en plus une polarisation. On observe d’un côté les contenus grand public, plutôt divertissants, qui demandent moins de préparation en amont, comme jouer en direct et proposer une réaction en temps réel, ce que font beaucoup les streamers et streameuses sur Twitch. De l’autre côté, la presse va prendre plus de temps et va terminer un jeu avant d’émettre un avis. Mais cela coûte cher. Et il est de plus en plus difficile d’avoir les fonds pour la financer. Donc elle se raréfie. Attendre un mois ou plus pour avoir un avis à propos de la dernière nouveauté est parfois difficile à admettre pour une partie du public.

Vous dîtes qu’il est aussi de plus en plus difficile de trouver des fonds ?

Ce qui est sûr, c’est qu’il est nécessaire de trouver des formules de financement autres que la publicité car la publicité en ligne rapporte de moins en moins. L’industrie du jeu vidéo a de moins en moins besoin de la presse pour diffuser ses publicités. Elle préfère passer par des contenus sponsorisés, avec des vidéastes sur Twitch.

Il existe un autre phénomène important : les bloqueurs de publicité. Sur les sites de jeux vidéo, les taux sont d’autant plus importants que l’audience est souvent plus technophile et plus à même de connaître les différents moyens pour contourner la publicité. La publicité rapporte donc moins que sur des sites plus généralistes par exemple.

Il est donc nécessaire de trouver un modèle économique viable. Gamekult avait un abonnement payant, le "premium" et avait atteint 12 000 abonnés mais il aurait fallu le double pour pouvoir survivre sans s’inquiéter de la publicité, des financements extérieurs, etc. Il faut alors réussir à convaincre les lecteurs et lectrices que s’ils veulent un journalisme vidéoludique de qualité, approfondi, ces médias doivent être soutenus en s’abonnant, en faisant des dons, en participant aux campagnes de financement participatif. Ce journalisme de qualité a un prix. Il n’est pas possible de se reposer sur les publicités ou sur des contenus sponsorisés qui inféoderaient les journalistes à un rapport avec les marques pour financer ce journalisme-là.

Il est difficile de convaincre le lectorat de payer ?

C’est un problème général de la presse d’information qui lorsqu’elle a basculé en ligne a globalement rendu accessible les informations gratuitement. L’audience s’y est habituée et c’est devenu un réflexe de consulter des articles gratuitement. Pour Gamekult, cela a été très dur de faire accepter au public de payer pour lire des informations, des tests, des "previews", des contenus qu’il était habitué à consulter gratuitement. Cela a été un combat, tout comme Mediapart qui a eu du mal à imposer son modèle économique. Finalement, Gamekult et Mediapart ont réussi à s’imposer. Mais malheureusement pour Gamekult, sous l’égide de ce nouveau propriétaire, ce n’est plus possible de maintenir ce modèle et cette exigence.

Vous évoquiez les émissions sur Twitch ou encore YouTube, qu’est-ce-qui pose souci avec ?

Je ne pense pas qu’il y a un souci avec ces émissions. Elles s’adressent à une partie du public, peut-être moins portée sur le fond, le développement et plus sur le divertissement. Mais s’il n'y avait plus que ces émissions, toute une partie du spectre analytique du jeu vidéo disparaîtrait. Les émissions YouTube et la presse ne doivent pas être opposées. Ce sont deux médias complémentaires qui offrent chacun un regard différent sur le jeu vidéo et qui peuvent tout à fait coexister.

Que se passerait-il si la presse jeux vidéo disparaissait ?

Il n’y aurait plus qu’un seul type de contenus, qui serait de l’ordre du divertissement. La critique disparaîtrait ainsi que les enquêtes, les informations qui décryptent comment un jeu vidéo est fabriqué…. Il y a un enrichissement énorme à aller chercher ces informations, cela permet de décaler le regard, d’avoir une perspective hautement culturelle du jeu vidéo, de comprendre à quel point c’est un objet artistique, profond et développé. Tout cet enrichissement serait perdu et le jeu vidéo ne serait plus vu que comme un divertissement. Heureusement, il est bien plus que cela aujourd’hui.

Quel regard portez-vous sur la presse spécialisée jeux vidéo à l’étranger ?

Dans le cadre de notre ouvrage Presse Start avec mon collègue Yves Breem, nous nous sommes intéressés à la presse vidéoludique dans le monde. La presse française est justement connue pour son exigence et sa réticence à s’acoquiner avec des marques, des éditeurs de jeux vidéo ou encore des représentants de l’industrie. Il y a cette espèce de tradition française de la méfiance envers la dépendance aux acteurs de l’industrie, là où côté anglo-saxon, les partenariats rémunérés avec les marques sont plus fréquents.

Au Japon, il y a aussi une sorte de respect très fort pour ce qu’apporte l’industrie du jeu vidéo et les journalistes ont beaucoup moins ce regard critique, donc cette indépendance, cette volonté parfois de dénoncer les problèmes internes à l’industrie du jeu vidéo.

La presse jeux vidéo à l’étranger ne souffre donc pas de la même manière qu’en France ?

L’audience à l’étranger est plus large donc il y a la possibilité d’aller chercher des rémunérations mais il existe des phénomènes similaires. Le journaliste d’investigation américain Jason Schreier , très connu et identifié dans le milieu pour sortir des informations exclusives, pour réaliser de l’investigation et aller quérir auprès de sources confidentielles des révélations, est la seule figure connue à l’étranger. Lui-même a changé plusieurs fois de médias car il avait des désaccords en termes de ligne éditoriale, de partenariat avec des marques. Donc même à l’étranger où l’audience est plus large, ce modèle de l’investigation dans la presse vidéoludique reste fragile et sujet à des modifications, des remaniements, une fois que les propriétaires changent, que la ligne éditoriale évolue et que les budgets se resserrent.