JFK assassiné à Dallas : comment la France n'a pas tout cru

Le 2 juin 1964, des fuites sur les circonstances de l’assassinat du président John Fitzgerald Kennedy agitaient toute la presse américaine. Mais pas seulement américaine : en ouvrant les archives des médias français, on constate que les journalistes de l’autre côté de l’Atlantique suivaient aussi avec ardeur les rebondissements des travaux de la commission Warren, nommée par Lyndon Johnson, successeur du président américain assassiné, sept jours plus tard, pour faire toute la lumière sur l’attentat du 22 novembre 1963, à Dallas, au Texas. Et rien ne semblait aller de soi.

Au pas de course, un suspect du nom de Lee Harvey Oswald avait pourtant été arrêté quelques heures à peine après la pétarade mortelle qui avait fauché le président des Etats-Unis en plein cortège dans la capitale texane, et blessé dans la foulée le gouverneur qui l’accompagnait à bord de la voiture décapotable. Mais Oswald, cet étrange personnage qui apparaissait à bien des égards comme le déviant idéal était-il vraiment le tueur du président ? Et si oui, des commanditaires au ramage plus flagrant avaient-ils néanmoins trempé dans l’assassinat ? Aucune de ces questions ne sera résolue devant une cour pénale puisqu’Oswald avait été bizarrement assassiné moins de 48 heures après JFK, dans l’enceinte d’un commissariat, par un homme qui avait crié haut son besoin de venger Kennedy. Devant la sidération, et aussi des rumeurs que le nouveau président lui-même y trouvait son compte, Johnson s’était rangé à l’idée qu’une commission d’enquête s’imposait pour faire la lumière sur l’affaire.

Photo de Lee Harvey Oswald, suspect du meurtre de John Fitgerald Kennedy le 22 novembre 1963 à Dallas. Oswald sera assassiné au commissariat quelques heures plus tard. © Getty - Hulton archives

Tué dans l'oeuf

Une affaire trop opportunément tuée dans l’œuf pour ne pas dissimuler davantage ? C’était déjà ce que bon nombre envisageaient, avant que la commission Warren ne rende ses conclusions en septembre 1964 - soit rien moins qu’un rapport épais de 888 pages. Aujourd’hui que soixante ans ont passé depuis l’assassinat de JFK, toutes ces questions sont loin d’être inertes bien que rien n’ait jamais pu étayer l’idée que la vérité d’un assassin isolé du nom d’Oswald, telle qu’elle s’est figée, ne serait au fond que la vérité officielle. Or ces interrogations et conjectures, qui souvent charrient autant de doute que de certitudes qu’un complot semblerait plus probable, figuraient déjà noir sur blanc dans la presse dans les mois qui ont suivi l’assassinat - de part et d’autre de l’Atlantique. Dans le journal Le Monde, sous la plume de Jacques Amalric, on lit le 2 juin 1964 que c’est plus particulièrement pour faire taire toutes les rumeurs de conspiration - déjà - qui fleurissent à l’étranger que la commission Warren entend communiquer aussi amplement que précocement.

Présidée par le juriste Earl Warren, cette commission sera le théâtre d’une intense production d’archives. Ce sont ces archives que l’administration déclassifiera par vagues successives , les ouvrant à la consultation pour tenter de couper l’herbe sous le pied aux procès en dissimulation et à quantité de scénarios alternatifs qui ne cesseront de fleurir en six décennies. Mais elle ne deviendra jamais pour autant l’institution irréfragable à même d’éteindre tous les contre-feux spéculatifs nés des ornières de cet attentat. Déjà à chaud, on peut mesurer l’échec de la commission Warren à couper court aux hypothèses dans son empressement à communiquer… quitte à donner l’impression de bâcler le travail pour mieux empêcher de soulever la poussière. Alors que le rapport de la commission va bientôt paraître, les médias français interrogent la posture ventriloque de la presse américaine soupçonnée d’être au service de la Maison Blanche. Et quand le New York Times, “quotidien indépendant” comme le précise à l’époque Le Monde , vient de publier un article dont la source n’est autre qu’un porte-parole de la commission, le quotidien français s’étonne depuis Paris que la commission Warren est loin de travailler au solennel secret de la confidentialité.

Or justement la commission vient d’annoncer que ce rapport comprendra “un additif où seront réfutées en détail les thèses circulant à l’étranger”. Six mois viennent de s’écouler depuis que le Kennedy s’est effondré dans sa voiture décapotable et l’idée qu’il serait impensable que le trente-cinquième président des Etats-Unis ait pu tomber sous les balles d’un irresponsable est déjà bien enracinée. Tout particulièrement en Europe. Et c’est justement cette mise en spectacle sous le signe de la communication qui nourrit bien des suspicions. Alors qu’experts et journalistes en sont encore à compter le nombre de balles qui ont touché le président (fécondant de nouveaux doutes), les nombreux échos prématurés du travail des sept experts nommés par Lyndon Johnson nourrissent l’actualité - et alimentent en même temps bien des spéculations, faute d’étanchéité. Dans Le Monde, Jacques Amalric épingle ainsi, en ce début du mois de juin 1964 : “Ils n'ont cessé de multiplier les "fuites" et les indiscrétions, comme s'ils étaient soucieux, dès le départ, non pas de découvrir la vérité mais d'orienter l'opinion. Il est remarquable en effet qu'un porte-parole, autorisé à informer la presse, ait cru pouvoir donner l'essentiel des "conclusions" des enquêteurs alors que ceux-ci, de son aveu même, n'ont pas fini d'entendre tous les témoins. Cette fausse note est également à rapprocher de certaines déclarations de M. Earl Warren, le président de la commission, qui affirmait il y a quelques semaines : "Il est très possible que nous ne connaissions pas la vérité de notre vivant."

Le 24 septembre 1964, neuf mois après l'assassinat de JFK, Earl Warren remettait un rapport de plus de 800 pages au président Johnson à la Maison blanche. © Getty - Cecil Stoughton/PhotoQuest

Presse française à l'affût

Ainsi les archives nous rappellent-elles combien dès 1963 les fondations de la vérité sur l’assassinat du président des Etats-Unis pouvaient être branlantes. Et aux prémices de ce qu’on retiendra comme la première de toutes les “théories du complot” de l’histoire, le contexte de Guerre froide comme la ségrégation raciale donnent du carburant à des scénarios du plausible faute de récit du certain. Alors que l’épisode de la Baie des cochons, deux ans plus tôt, avait vu des exilés cubains soutenus par Washington tenter de prendre Cuba aux communistes, et que la Marche sur Washington faisait culminer le combat des Noirs pour les droits civiques fin août 1963 en révélant la ténacité de l’hyperracisme d’un pays divisé, l’idée que l’URSS, Cuba, ou encore les ségrégationnistes seraient derrière la mort de Kennedy avait tôt fait de mousser. Et le même Amalric terminait d’ailleurs son article du 2 juin 1964 dans Le Monde en écrivant : “Il est non moins regrettable que la presse américaine, dans sa grande majorité, réduise au "complot" les thèses étrangères qu'il convient à son avis de réfuter. Il n'existe en effet aucun élément permettant de prouver que J.-F. Kennedy a été victime d'un complot monté soit par des communistes chinois ou castristes, soit par des ségrégationnistes ou des pétroliers. En revanche il existe de multiples indices pour mettre en cause la version officielle des faits, version qui a d'ailleurs déjà subi de nombreux aménagements. En réfutant la thèse du complot la commission Warren ne supprimera pas les contradictions et les invraisemblances de la thèse officielle actuelle.”

C’est peu dire que les conclusions de la commission Warren n’étancheront pas les spéculations. Quasiment au même rythme que les médias américains, la presse française les publiera dès qu’elles seront rendues publiques, à la fin du mois de septembre : c’est l’ambassade américaine à Paris qui les transmettait et au Monde, par exemple, ce sont les journalistes en poste au bureau de Washington qui les traduisaient pour le siège du journal . A posteriori, la place accordée au travail de la commission Warren dans la pagination des journaux français est frappante, et avec cette couverture ample, c’est la notoriété de Warren en personne qui traverse les Etats-Unis. Or à Paris circule beaucoup plus vite l’idée que la CIA pourrait avoir fait le coup plutôt que les extra-terrestres (une autre théorie qui s’installe plus tardivement outre-Atlantique). Et Warren justement n’était pas n’importe qui. Impliqué au plus haut niveau à la création de l’Office of strategic services en 1942 puis de la CIA, qui lui succède en 1946, Earl Warren n’a en effet rien d’un magistrat anonyme. Candidat républicain malheureux à la vice-présidence des Etats-Unis en 1948, celui qui fut gouverneur de Californie avant de présider la Cour suprême a de l’épaisseur dans la hiérarchie de l’Etat fédéral américain. Il est aussi un protagoniste lesté de ses allégeances, de ses ressources et ses alliances.

Earl Warren a aussi une notoriété qui le précède au moment de sa nomination à la tête de la commission charge d’élucider l’assassinat de Kennedy en direct sous l’œil des médias : en 1954, il avait pesé pour que la Cour suprême prenne une série d’arrêts historiques, qui avaient rendu la ségrégation anticonstitutionnelle dans l’éducation d’abord, puis dans les transports publics. En août 2001, alors que France Culture diffusait une première série d’été consacrée à l’attentat de Dallas, rediffusée ce printemps 2023 dans les “Nuits de France Culture” , on entendait en outre Alexandre Adler préciser au micro qu’Earl Warren avait été de surcroît de ceux qui, en haut lieu, ont négocié la reddition de Himmler et Hitler côté américain. Loin du juriste dépourvu d’envergure, Warren restera au contraire une figure qui aura cristallisé rapidement des élaborations, des extrapolations, et bientôt des hypothèses que beaucoup retiendront comme des vérités plus crédibles.

Très bientôt, même : avant même que Lyndon Johnson ne prononce son discours sur l’état de l’union, rampe de lancement de sa présidence, le tout premier écrit faisant état d’une conspiration paraissait pas plus tard qu’un mois et une semaine après le meurtre de Kennedy. Contrairement à ce qui s’était dit lorsque ses prédécesseurs avaient été assassinés dans le passé (les présidents Abraham Lincoln en 1865, James Garfield en 1881 et William McKinley en 1901), c’est en particulier l’idée qu’une telle cible ait pu tomber sous les balles d’un homme isolé qui prête aussitôt le flanc à tous les scepticismes, et de nombreuses contre-démonstrations. Un homme seul, marginal comme le présentera la Commission Warren en 1964 qui a épluché son histoire, a-t-il vraiment pu faire le coup sans être a minima instrumentalisé, organisé, voire carrément missionné par une organisation autrement plus grande que lui ?

Tandis que soixante ans aujourd’hui nous séparent de ce qui s’imposera comme un événement d’envergure planétaire et que, comme le rappelle Michel Pomarède dans la “Grande traversée” qu’il signe cet été 2023 sur France Culture avec Jean-Philippe Navarre, rien ne permet à l’heure actuelle d’infléchir la manière dont cette histoire s’est fixée, l’idée qu’un personnage d’une si petite envergure que Lee Harvey Oswald soit pour de bon l’assassin du président des Etats-Unis en 1963 résiste toujours.

Il faut dire que son meurtre, entre les mains des policiers et devant l’œil d’un photographe de presse, dès le 24 novembre 1963, empêchera durablement la justice de faire son travail. Fécondant au contraire toujours plus de spéculations. De quelles complicités les véritables responsables de la mort de Kennedy avaient-ils pu disposer si le premier venu accusé d’avoir tué l’homme le plus puissant du monde pouvait être assassiné à son tour en si bonnes mains ? Et qui était vraiment Oswald ? Dans les archives de l’AFP, la dépêche publiée la veille de son meurtre, et donc moins de 24 heures après l’assassinat de Kennedy, montre que le fait que l’ancien tireur d’élite des Marines ait voulu renoncer à sa nationalité américaine pour devenir citoyen soviétique n’était pas passé inaperçu : l’information figure tout en haut, au tout premier paragraphe du portrait qui lui est consacré par les journalistes de l’agence de presse, repris par les journaux parisiens. JFK venait de mourir que déjà l’idée qu’Oswald ait pu être téléguidé faisait déjà largement son chemin à Paris. Elle ne s’évanouira jamais vraiment, en dépit de la publication de ce rapport Warren, si controversé ; puis de l’ouverture successive de centaines de sources fédérales dont Washington à plusieurs années d’intervalle.

"Umbrella man" : l'homme au parapluie qui fait pschitt

Aujourd’hui, des journalistes américains dont certains se sont fait une spécialité de l’affaire du meurtre Kennedy, estiment qu’il existe au sujet de Dallas en 1963 plus de trois cents théories du complot et autres variantes de l’histoire de cet assassinat. Si les six décennies ont parfois contribué à en dévitaliser certaines, y compris parmi les plus diffusées naguère, d’autres en revanche perdurent, et parfois font encore des petits. Avec le temps et parce que l’homme en personne avait demandé à être entendu, on a ainsi compris, désormais, que celui qui restera pour toujours “l’homme au parapluie”, n’a pas eu grand-chose à voir avec la fusillade. Sinon qu’il avait eu cette idée saugrenue de protester contre l’attentisme du père de JFK face à Hitler en ouvrant un parapluie noir au passage du cortège par un après-midi sec alors qu’il n’avait pas plu depuis la nuit précédente à Dallas. Dès 1967, l’écrivain John Updike avait écrit dans sa chronique “Talk of the town” dans le New Yorker que celui qui ressemblait au héros de Mon Oncle de Jacques Tati “pendouillait au cou de l’histoire comme un fétiche” et l’on prend encore davantage la mesure de la vitalité de tout ce qui avait pu s’écrire sur les circonstances de l’assassinat de JFK. À l’époque, des schémas très détaillés circulaient, expliquant notamment que le parapluie était équipé d’un système à propulsion secrètement dissimulé pour envoyer des flèches. Mais c’est parce que justement l’homme au parapluie avait eu un comportement apparemment aberrant qu’il avait retenu l’attention d’Updike qui écrivait en 1967 : “La vérité sur ces quelques secondes à Dallas est particulièrement insaisissable ; la recherche de cette vérité montre à quel point l’empirisme côtoie dangereusement la magie.”

Davantage que l’homme au parapluie, d’autres scénarios en revanche continuent de moutonner, gros des indices ou des coïncidences qui s’échangent depuis des décennies entre passionnés du sujet, mais plus encore des vides et des creux qu’a laissés cette histoire. C’est bien sûr lié à l’absence inexorable de suspect numéro 1, et à l’impossibilité de confronter Oswald. Mais c’est aussi lié à l’emprise de cet attentat dans l’imaginaire. Car l’assassinat de JFK n’a pas seulement abreuvé, massivement, la chronique judiciaire. Abondamment, cet épisode de 1963 a fermenté dans des œuvres littéraires ou des films. C’est une pierre angulaire du récit américain d’après 1950 tel qu’il a sédimenté jusque dans la littérature. En 1995, American Tabloïd de James Ellroy entendait remonter le fil pour saisir la succession des micro-séquences qui avaient précédé la mort de JFK, depuis son élection. Ellroy à l’époque expliquait qu’il devait son intérêt pour l’attentat de Dallas à un autre écrivain : Don DeLillo. S’estimant incapable de faire mieux que son prédécesseur, Ellroy affirmait même s’être cantonné à Kennedy vivant pour débusquer le réel sous le récit et l’illusion, afin de laisser à DeLillo toute la maestria sur l’événement de novembre 1963 à Dallas.

Car DeLillo, contrairement à Ellroy plus distant de l’histoire, s’était trouvé obsédé par l’attentat, une “aberration au cœur du réel”, comme il l’écrira dans Libra en 1988. Traduit par Actes Sud pour sa parution en France, le livre est présenté par l’éditeur avec ces mots : “Faute d’élucidation crédible, le mystère est resté total et le drame est entré dans la légende américaine.” A tort, on pourrait croire que DeLillo dans son œuvre monumentale fait jouer une version contre les autres, et continue à frictionner le réel à coup de scepticisme. En réalité, quand on l’écoute, par exemple dans les archives de France Culture, invité de l’émission Le Temps des écrivains en 2017 , on comprend que c’est de s’être reconnu dans le début de la vie d’Oswald que DeLillo, gamin du Bronx comme lui à la même époque, a plongé dans cette histoire. Et c’est le “tempérament” de celui qu’on avait considéré comme le tueur de Kennedy qu’il cherchait d’abord à percer, affirmait l’écrivain de la connaissance intime qui déclarait dans cette archive : “ Je n’aurais jamais écrit un roman historique à moins d’avoir appris cette coïncidence géographique.”

En fait, Libra ne sera pas le seul livre dans lequel DeLillo reviendra sur l’assassinat de JFK en 1963. Zero K, son livre de 2016, y sera aussi consacré : c’est la manière dont les grands mouvements de bascule de l’histoire américaine peuvent avoir affecté des existences au ras du sol qui intrigue d’abord celui qui revendique de “sortir de sa chambre et entrer dans l’histoire”. Et c’est dire l’empreinte de l’attentat sur les imaginaires dans un pays où le martyre Kennedy a pu cristalliser là même où les zones d’ombres épaississaient - et ce n’est pas pour rien qu’Ellroy écrivait dans ce premier tome de sa trilogie, American Tabloïd : “John s’est fait dessouder au moment optimal pour lui assurer sa sainteté. Les mensonges continuent à tourbillonner autour de sa flamme éternelle. L’heure est venue de déloger son urne funéraire de son piédestal.”

Oliver Stone et Jim Garrison : un contre-récit

Si Ellroy, comme avant lui DeLillo dont le climat paranoïaque l’avait tant “convaincu” dira-t-il, déconstruisaient le mausolée Kennedy davantage qu’ils n’étayaient véritablement une thèse alternative, Oliver Stone en revanche partait en croisade en 1991. Son film de trois heures qui porte les simples lettres J-F-K pour titre date de cette année-là, et repose tout entier sur le combat d’un procureur, Jim Garrison, qui n’achète pas l’idée que la mort du président soit le fait de Lee Harvey Oswald. Moins encore à présent que ce dernier est mort lui aussi. Stone n’a pas inventé cette version du complot à l’ombre duquel l’attentat de Dallas aurait vu le jour en 1963. Mais c’est celui qui lui a donné un écrin, et bien que JFK, le film, soit une œuvre de fiction, toute sa réception a eu pour effet d’accréditer l’idée qu'Oswald n’aurait été qu’un pantin à la solde des services secrets américains. Et au passage, que la commission Warren n’était qu’un écran de fumée.

Jim Garrison a bien existé. Originaire de l’Iowa, ce magistrat de 42 ans venait d’être élu procureur de la Nouvelle-Orléans au moment des faits, et avait publié On the Trail of the Assassins trois ans avant que ne sorte le film d’Oliver Stone. Mieux connu aux Etats-Unis qu’en France, il restera pour la postérité le seul magistrat à avoir jamais engagé des poursuites sur l’assassinat de Kennedy. Et aussi celui qui aura épluché le plus durablement les documents de la commission Warren. Son livre reste très populaire auprès des nombreux blogs qui aujourd’hui encore dénoncent le manque de sérieux de l’enquête officielle.

"Juridiquement indéfendable, moralement inadmissible"

Pourtant, de ce côté-ci de l’Atlantique, dès 1965 paraissait aux éditions de Minuit un livre signé d’un journaliste français qui entendait lui aussi démontrer les nombreuses invraisemblances du dossier tel qu’il avait été constitué, et surtout raconté. Ce journaliste s’appelait Léo Sauvage et c’était un pseudo, il était né en Allemagne à la veille de la Grande guerre, et officiait comme correspondant du Figaro aux Etats-Unis au moment de l’affaire Kennedy. Il s’y était installé en 1948 et avait commencé sa carrière comme agencier à l’AFP. Auprès du public français, c’est lui tout particulièrement qui, jusqu’à sa mort dans les années 1980 à New York, martèlera qu’il n’y a pas de preuve que l’assassinat de JFK s’est bien déroulé dans les circonstances et surtout selon les mobiles qu’on a inscrits pour de bon dans l’histoire. Dans un livre paru en 1965 et intitulé L’Affaire Oswald, quatre cents pages que ses confrères dans les médias jugeront “convaincantes”, Sauvage écrivait par exemple : "Il est logiquement insoutenable, juridiquement indéfendable et moralement inadmissible d'affirmer que Lee Harvey Oswald était l'assassin du président Kennedy." Et le journaliste français de soutenir par exemple qu’on n’aura retenu que les témoignages à charge, brocardant omissions grossières et parti-pris biaisés. Léo Sauvage listera notamment trois épisodes bizarrement passés sous silence, qui se sont déroulés en amont de l’enquête et qu’on retrouve, listés par le menu dans Le Monde par exemple, qui chronique favorablement le livre à sa sortie :

"Dans les jours ou les semaines qui précèdent l'assassinat de Kennedy, un inconnu fait monter chez un armurier d'Irving (banlieue de Dallas) une lunette télescopique sur un fusil, laisse comme nom celui d'Oswald puis disparaît ; un second inconnu, ressemblant fort à Oswald d'après plusieurs témoignages, se fait remarquer par son attitude grossière et son habileté au tir dans un stand de Dallas. Il disparaît également aussi brusquement qu'il est apparu ; un troisième inconnu, ressemblant à Oswald et affirmant se nommer Lee Oswald, essaie une voiture chez un vendeur de Dallas puis ne donne plus signe de vie malgré ses promesses.”

Ce livre signé d’un journaliste du Figaro en poste outre-Atlantique pas moins de vingt-cinq ans, qui démissionnera à l’annonce du rachat de son journal par le magnat collaborationniste Robert Hersant, avait-il si durablement damé la route à la thèse défendue plus tard par Oliver Stone auprès du public français ? On constate en tout cas qu’à la sortie de JFK, une large audience est toute disposée à absorber la démonstration d’Oliver Stone comme s’il s’agissait non pas d’une fiction, ce que le film demeure, mais d’une thèse hétérodoxe qui rétablit la vérité, en révélant toutes les obscurités du récit officiel. C’est du moins ce qui frappe lorsqu’on replonge dans des archives telles que celles du journal télévisé d’Antenne 2 à sa sortie, ou plus tard, des émissions où l’on attrape distinctement quelque chose du crédit dont un homme de télévision comme Pierre Lescure, longtemps patron de Canal +, leste Oliver Stone. Ainsi JFK n’apparaissait-il plus un film d’Hollywood - ce qu’il demeure - mais l’enquête ultime que tout le monde aurait attendu. De part et d’autre de l’Atlantique et bien que jamais aucune preuve n’ait permis, depuis soixante ans, d’infirmer l’histoire de l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy le 22 novembre 1963 à Dallas, au Texas.