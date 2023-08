Joe Kennedy, père de John Fitzgerald : une ambition sans limite pour lui et ses fils

Georges Ayache, politologue et auteur d'une biographie sur Joe Kennedy, nous annonce la couleur en nous décrivant le personnage comme "sans foi ni loi, sans aucunes limites, aucunes règles".

Joseph Patrick Kennedy est descendant d’Irlandais. Son statut de catholique le rend moins considéré, voire rejeté, notamment lorsqu'il étudiait à Harvard. Son père détenait des bars, c’est pourquoi Joe suit sa trace à partir des années 30 avec un commerce d’alcool fleurissant. Mais c’est dans cette activité qu’il est suspecté d’avoir échangé avec la mafia, notamment pendant la prohibition. Des accusations, liées à des témoignages de mafiosi comme Frank Costello, que l'écrivain justifie et pondère à la fois : "Il a trop trempé dans l'alcool pour ne pas avoir été mouillé dans la prohibition. Parce que son stock d'alcool, il va le conserver jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est en 1946 qu'il revend son stock. Ce qui veut dire qu'auparavant, il a eu des intérêts quelque part, sachant que la prohibition a quand même duré entre 1919 et 1933. Donc, il ne pouvait pas rester inactif sur ce plan-là. Mais ce n'était pas un trafiquant d'alcool lié directement à la mafia. Il a eu des accords probablement indirects et très très furtifs."

Une ascension bien rodée

Comme beaucoup d’Américains fortunés de l’époque, il se lance dans la production de cinéma en confondant la société RKO dans laquelle se font des métrages que Georges Ayache qualifie de " films mineurs qui ne restent pas du tout dans la mémoire des cinéphiles." Pourtant, ils sont rentables : "il a gagné beaucoup d'argent en faisant des films à bas coût qui se vendaient très bien.".

Une autre activité majeure de Joe est la finance. D’abord banquier avant la première guerre, il s’enrichit durant les années 1920 grâce à la bourse avec des pratiques qui sont celles qui auraient provoqué le krach boursier de 1929. Des pratiques qui n'étaient pas rares à l'époque, comme nous le précise le politologue : "Il jouait comme beaucoup de boursicoteurs, à la hausse ou à la baisse quand ça l'arrangeait et se mettait du bon côté. Et après, il jouait l'inverse."

Ces pratiques sont interdites en 1934 par… Joe Kennedy, fraîchement nommé directeur de la Securities and Exchange Commission (SEC) par Franklin Roosevelt . On pourrait considérer que Joe Kennedy en tant que gendarme de la finance serait comme "le renard dans le poulailler" mais Georges Ayache souligne que finalement, "il s’est très bien comporté. Il a fait une œuvre très utile d'assainissement et contrairement à toute attente, il a été bon sur ce coup-là.".

L’homme d’affaires a de bonnes relations avec le trente-deuxième président des États-Unis, ce qui explique en partie son accession à la direction de la SEC. Une confiance qui permet à Joe de devenir ambassadeur. "Non seulement ambassadeur, mais à la cour de Saint-James, un Irlandais à Londres, c’est quelque chose d'inouï," s'en amuse l'écrivain.

Une ambition personnelle freinée, place à ses fils

Cette responsabilité prestigieuse au sein de la politique londonienne est compromise durant la Seconde Guerre mondiale. Kennedy est favorable à l’apaisement vis-à-vis de l’ Allemagne nazie, à l'image du Premier Ministre Chamberlain. Les réactions britanniques ne furent point surprenantes : "cela a fini par scandaliser beaucoup d'Anglais, dont Churchill qui a demandé assez rapidement, au bout de deux ou trois ans quand même, son rapatriement aux États-Unis. Ce qui a été fait."

Cette position est donc fatale pour ses ambitions politiques, qu’ils reportent alors sur son fils aîné, Joe Junior. George Ayache insiste sur le fait qu'il était, pour Joe senior, le successeur parfait : "il lui ressemble comme deux gouttes d'eau, il était très beau, très grand, très athlétique. Et il avait fait Harvard lui aussi. Il avait toutes les qualités que Joe mettait en avant et ce fut par conséquent une catastrophe absolue pour lui, sur le plan humain, quand son fils est mort, héroïquement, dans son bombardier qui a explosé en plein vol au-dessus de la Manche.

Joe se tourne alors vers John Fitzgerald pour succéder à son frère. Mais le futur président s'éloigne politiquement de son père et prend son indépendance. Une position que Joe a finalement comprise, "la mort dans l'âme, mais il l'a compris quand même." Il arrive tout de même à imposer Robert, le frère cadet de John, dans le gouvernement en tant que ministre de la Justice.

On peut dire que le patriarche de la famille avait une certaine emprise sur ses enfants. Une emprise à l'issue tragique en ce qui concerne Rosemary, rapatriée d’Angleterre en 1939 à cause de sa maladie mentale. Joe écoute les médecins, "il a pris une décision absolument épouvantable, à savoir qu'il ne pouvait pas concevoir qu'un Kennedy soit affaibli, soit diminué... il l’a fait lobotomiser," nous explique Georges Ayache.

Durant les années 60, Joe est en retrait de la vie politique à cause de sa santé. Il s’éteint en 1969, après avoir vu quatre de ses enfants mourir tragiquement, alors qu’il avait tout mis en œuvre pour que la réussite ne leur échappe pas.