Joséphine Baker, politique de l'eau, héros et Petit Nicolas : la Session de rattrapage d'été

Au menu de cette Session de rattrapage estivale, retrouvez nos grands rendez-vous hebdomadaires avec La Grande Traversée sur les traces de l'extraordinaire Joséphine Baker , La Série musicale d'été pour apprécier toutes les nuances de voix de la grande Marianne Faithfull , ou encore des romans signés Duras, Woolf ou Céline qui, à leur façon, ont pu "changer le monde" . Puis, en guise d'hommage, on vous fera retomber en enfance grâce aux facéties du Petit Nicolas . Bonnes écoutes et bel été sur France Culture ! Ondine Guillaume 📻 ☀️

Les séries d'été

📖 Pouvoirs du livre. Il y a des romans qui transforment le monde dans lequel ils s’inscrivent, invention d'univers nouveaux ou destruction du monde ancien. D’autres encore ont fait évoluer notre vision de l’histoire. De Mrs Dalloway de Virginia Woolf au Seigneur des anneaux, comprendre pourquoi certains romans ont bousculé leur époque. (La culture change le monde, 5 x 58 min)

🎤 Artiste totale. Joséphine Baker n’eut de cesse, sa vie durant, de démontrer que le racisme était une invention de l’homme. Star du music-hall, résistante, meneuse d'une "tribu arc-en-ciel", elle est devenue en 2021 la première femme noire à entrer au Panthéon. Grande traversée d'une vie aux multiples destins. (Grande traversée : Joséphine Baker, l'insoumise, 5 x 58 min)

🎼 Egérie poète. Prise dans de multiples clichés, celui de la petite chanteuse de folk, celui de la muse des rockeurs, celui de la grunge junkie, la figure de Marianne Faithfull peine à exister dans sa singularité. Il faut creuser, relier, chérir, pour trouver finalement l’artiste et la poète, dans l’aggravement de la voix, le désir de la langue et la complexité de la musique. (La Série musicale d'été : la voix de Marianne, 5 x 29 min)

Pendant que vous n'écoutiez pas

🎭 L'Opéra fait sa rentrée. Souvent victime de nombreux stéréotypes, pourquoi l'opéra ne saurait-il pas se réinventer à l’instar d’autres domaines artistiques ? Quand un ancien Daft Punk arrive à s’emparer de la complexité de ce registre théâtral et musical, il y a pourtant de quoi donner un nouveau souffle à la création lyrique contemporaine... (La Grande Table d'été, 43 min)

🥂 Quel avenir pour la fête ? Bout de piste pour le Bus Palladium, la Concrète et le Lido à Paris. Nos pratiques festives ont-elles été modifiées, et si oui, par quoi les avons-nous remplacées ? Comment les modèles économiques de ces lieux ont-ils changé ? N'y verrait-on pas là un signe que la nuit se réinventerait en fait ailleurs et surtout autrement ? (Le Temps du débat d'été, 43 min)

🐳 Seine de crime. Le béluga qui dérivait dans la Seine depuis le début du mois d'août a fini par mourir. Cet événement succède à l'égarement d’un orque dans la Seine à la fin du mois de mai, et à celui d’un rorqual en juin. Explications sur ces périples très loin de leurs habitats habituels. (La Question du jour, 7 min)

🌡️ Effet canicule. "Une sécheresse historique, la plus grave jamais enregistrée dans notre pays" d’après la Première ministre Elisabeth Borne, qui activait une cellule de crise interministérielle en même temps qu’elle appelait tous les Français à préserver les ressources en eau. Economie, rationnement, les gros mots sont lancés, faut-il une nouvelle politique de l’eau ? ( Le Magazine du week-end, 1h12 )

🚨 Touché pas coulé. La perquisition, ce lundi 8 août, du domicile de Donald Trump à Mar-a-Lago par le FBI a relancé le débat sur ses déboires judiciaires, que de nombreux Républicains rejettent sur une bureaucratie politisée. À l'approche des élections de mi-mandat, zoom sur ce qu'il reste réellement du trumpisme dans la politique américaine. (L'Invité(e) des matins d'été, 28 min)

Petit précis de philosophie politique

💭 Cogito politique. D'Hannah Arendt à Alexis de Tocqueville, en passant par Thomas Hobbes ou Karl Marx, les philosophes ont pensé et conceptualisé les fondements de la politique moderne. Des théories qui font d'eux - encore aujourd'hui - des figures tutélaires irréductibles. Ils ont su observer les rouages du pouvoir, les ressorts de la démocratie, déconstruit les discours pour mieux les repenser et démonter les mécanismes hiérarchiques de la société. Leurs écrits ont traversé les siècles, et font écho plus que jamais dans nos sociétés démocratiques contemporaines... (Ils ont pensé... la politique, 6 x 9 min)

Le temps de retomber en enfance

✏️Hommage à Sempé. Impossible de ne pas se remémorer le trait simple, efficace et poétique de Sempé, de ne pas se rappeler ses personnages épurés, tout en nez, longilignes ou pointus, souvent encadrés d'immenses bâtiments comme pour mieux les inscrire dans leur présent. Le dessinateur humoriste est mort ce jeudi 11 août 2022 à l'âge de 89 ans, et France Culture vous propose de savourer à nouveau sa série imaginée comme une sorte de journal-audio du Petit Nicolas. (Les Aventures du Petit Nicolas, 11 x 5 min)

La citation : Alice Diop

Comme d'autres artistes ou personnalités dont le travail creuse un endroit de l'utopie et du possible, la réalisatrice Alice Diop est venue partager ce qui la faisait rêver hier et aujourd'hui, la marche, Jane Eyre, Nina Simone, ou un beau coquillage ramassé au Sénégal... Et comment ses films projettent des espoirs :

"Tous mes films se situent à la frontière fiction / documentaire et participent de la même nécessité, celle de rendre encore une fois le réel habitable, durable. (...) Tout d'un coup le cinéma permet une espèce de rêve. Le documentaire et la fiction, pour moi c'est un espace de réparation politique, psychanalytique, intime."

🌃Leçons de rêve : Alice Diop, élargir les imaginaires, 46 min

Cette session estivale s'achève ici sur un contenu pour le moins "héroïque" qu'il vous faudra prendre le temps de découvrir, page après page : l'Article dont vous êtes le héros, histoire interactive des Livres dont vous êtes le héros . Malgré internet et les jeux vidéo, ces ouvrages apparus dans les années 1980 suscitent à nouveau l'intérêt, pas seulement nostalgique, et vous promettent à coup sûr l'évasion. A la semaine prochaine ! 👋