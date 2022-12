Kaouther Adimi, lauréate du 10e Prix du Roman des Étudiants France Culture - Télérama

Ce mercredi 7 décembre à 12h50 Kaouther Adimi est au micro d'Olivia Gesbert dans l’émission Bienvenue au (Book) Club de France Culture, et un portrait par Nathalie Crom lui sera dédié sur télérama.fr et dans l’édition nationale du 14 décembre du magazine Télérama - et à retrouver prochainement dans le podcast du CNL "Son livre".

Les 4 autres nominées de cette édition étaient Lucie Rico pour GPS (éd. P.O.L), Diaty Diallo pour Deux secondes d’air qui brûle (éd. du Seuil), Monica Sabolo pour La vie clandestine (éd. Gallimard), et Claire Baglin pour En salle (éd. de Minuit).

Après deux premiers romans, Des ballerines de papicha (prix de la Vocation 2011) et Des pierres dans ma poche (2016), Kaouther Adimi connaît un important succès en 2017 avec Nos richesses (prix Renaudot des lycéens), évocation du légendaire libraire et éditeur Edmond Charlot. Son quatrième roman, Les Petits de Décembre (prix du Roman Métis des lycéens), a été publié au Seuil en 2019. Kaouther Adimi était l’an dernier pensionnaire à la Villa Médicis, où elle a écrit Au vent mauvais .

Leïla, Tarek et Saïd grandissent dans un village de l’est de l’Algérie, au début des années 1920. La première, mariée très jeune contre son gré, décide de se séparer et retourne chez ses parents, avec son fils, dans la réprobation générale. Tarek est un berger timide et discret. Saïd, lui, vient d’une famille plus aisée et poursuit des études à l’étranger. Tous deux sont secrètement amoureux de Leïla. À travers les destins croisés de trois personnages, Kaouther Adimi dresse une grande fresque de l’Algérie, sur un siècle ou presque, de la colonisation à la lutte pour l’indépendance, jusqu’à l’été 1992, au moment où le pays bascule dans la guerre civile.

Le Prix du roman des Étudiants

Lancé il y a 10 ans avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et du Centre national du livre, le Prix du Roman des Étudiants France Culture - Télérama récompense chaque année un roman écrit en langue française. Le jury a réuni près de 1600 étudiants pour cette édition, venus de toutes filières (littéraires, scientifiques, technique, économiques...) et de tous les horizons, de métropole et des Outre-mer. Le Prix du Roman des étudiants a la particularité d’organiser et de créer les conditions de la rencontre entre les étudiants et les auteurs sélectionnés. Une quarantaine cette année, en universités et en librairies. Ces moments d’échanges, soutenus par le Centre national du livre, précieux pour les étudiants comme les auteurs, sont une occasion de dialogue rare avec un artiste vivant autour de sa création et avec des lecteurs critiques et gourmands de littérature contemporaine.

France Culture et Télérama remercient toutes les universités, les librairies et les bibliothèques universitaires qui ont participé à cette belle édition, portée par le soutien indéfectible des enseignants, des libraires, des bibliothécaires et des responsables culturels. Un grand merci également aux maisons d’édition qui ont fait confiance au Prix en nous autorisant à diffuser les versions numériques des romans auprès des jurés, en plus de recevoir un exemplaire du roman de leur choix, chez eux. Enfin, merci aux auteures pour leur généreuse présence et aux étudiants pour leur passion et leurs questions.