L'abeille, Palestine, Cormac McCarthy et insécurité linguistique : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email .

Bonjour à toutes et tous,

Publicité

Au programme de cette Session de rattrapage : un long récit de la Palestine, celle qui se dessine du Jourdain à la Méditerranée, et celle qui se constitue comme un peuple. On rend également hommage à l'écrivain américain Cormac McCarthy décédé cette semaine, qui affirmait ne respecter parmi ses pairs que ceux qui "écrivent sur la vie et la mort". Et puis, dans la chaleur des beaux jours, on vous invite à prêter l'oreille aux bourdonnements qui émanent des fleurs : l'abeille rôde, et elle est la reine de notre nouvelle saison des Mécaniques du vivant… Bonnes écoutes 🎧 ! Pauline Petit

Le zoom de la semaine : la Palestine, quelle question

Palestine. Jérusalem. Mosquée d'Omar, 1850, photographies, Maxime Du Camp (Français, 1822-1894). © Getty - Sepia Times/Universal Images Group

🇵🇸 Comment raconter la Palestine ? "C'est un peuple qui vivait sur sa terre et qui se bat depuis longtemps pour avoir un État indépendant, se lance la réalisatrice Simone Bitton en ouverture de cette nouvelle série de LSD . C'est cet endroit où il y a un conflit grave, quelque chose qui a mal tourné et qui n'arrive pas à se résoudre." Derrière cette euphémisante formule de "question palestinienne", d'autres voient le "dernier conflit colonial" irrésolu. Dans ce documentaire, Alain Lewkowicz dessine un portrait de la Palestine, sa réalité géographique, son identité politique.

Les Palestiniens et la question palestinienne (LSD, La Série documentaire, 4 x 1h)

Elias Sanbar et Raed Bawayah : clichés de Palestine (Bienvenue au club, 37 min)

Comment Jean Genet est devenu palestinien (à lire)

C'est dans l'actu

L'écrivain américain Cormac McCarthy est décédé mardi 13 juin 2023. © Maxppp - EFE/Newscom

🛣️ Passager. "Est-ce qu’on va mourir ? Un jour. Pas maintenant. Et on va toujours vers le sud." Cormac McCarthy, auteur du célébrissime et apocalyptique La Route, est mort ce mardi 13 juin 2023, à l'âge de 89 ans. L'écrivain américain au style aiguisé avait récemment publié en France deux ouvrages : Le Passager et Stella Maris. On lui rend hommage. ( Le Book club, 38 min )

🤑 Pour la bonne cause… "Pour défendre une cause, faut-il toujours de l’argent et des subventions ?", interroge Jean Leymarie dans son billet politique. Cette semaine, Marlène Schiappa s'est expliquée devant une Commission d’enquête, au Sénat, au sujet du fonds Marianne créé pour "défendre les valeurs de la République". Doté de 2,5 millions d'euros, un rapport en a pointé les dysfonctionnements, entraînant la démission du préfet Gravel qui en assurait la gestion. ( Le Billet politique, 4 min )

🇨🇴 Les survivants. Ils ont survécu à un crash d'avion et à 40 jours d'errance dans la forêt amazonienne. Quatre enfants âgés de 1 à 13 ans, appartenant à la communauté colombienne des Uitoto, ont été retrouvés sains et saufs. Miracle ou fruit d’une éducation autochtone ? ( La Question du jour, 8 min )

🇮🇹 Sortie de piste. Silvio Berlusconi, président du Conseil italien à trois reprises, est mort lundi dernier à l'âge de 86 ans. Homme d'affaires impliqué dans de nombreux scandales, il fut le chantre outrancier de la télévision commerciale (dont se moquait notamment Jean-Luc Godard, en 1985 ). Quel héritage "Il Cavaliere" laisse-t-il dans la vie politique italienne ? ( L'Invité(e) des Matins, 41 min )

🤖 IA : on rigole… et on régule. On s'amuse du match médiatisé entre Raphaël Enthoven et Chat GPT, s'affrontant sur l'épreuve du bac philo qui a eu lieu cette semaine . Mais les questions sur l'usage de l'intelligence artificielle prennent un tour plus politique, alors que le Parlement européen vient d'adopter à une large majorité un projet de régulation de cette technologie. ( Le Temps du débat, 38 min )

Tendez l'oreille à l'abeille

Une abeille se pose sur une fleur de pommier dans l'exploitation fruitière Schönemeyer. © Getty

Après le loup, le requin et le corbeau, c'est l'abeille qui se fait la reine de cette quatrième saison des "Mécaniques du vivant". Si les productrices de miels sont étudiées depuis longtemps par les scientifiques, leurs cousines sauvages ne le sont que depuis une vingtaine d'années. Un podcast pour tout savoir sur ces fragiles alliées, indispensables pollinisatrices de nos cultures.

🐝 Mécaniques du vivant, saison 4 : l'abeille (4x15 min) 🌻

Il est temps

Cheffe de tribu indigène, Watatakalu Yawalapiti est l’une des figures politiques montantes du Brésil. © Radio France - Romane Brisard

Vous avez 3️⃣ min

🌿 Visage d'Amazonie. Avant-gardiste et féministe, Watatakalu Yawalapiti est la première femme représentante des peuples d'Amazonie à l'étranger. Elle est pressentie pour succéder au cacique Raoni, leader emblématique des peuples indigènes, âgé de plus de 90 ans. ( Comme Personne )

Vous avez 6️⃣ minutes

🔥 Retour de flammes. Comment donner à voir le chaud, le trop chaud ? Comment filmer la canicule ? Le documentariste Simon Kessler met en images cette catastrophe climatique "invisible" et "impalpable". Avec le souci de rendre compte de ce drame, les feux de forêts et les corps épuisés par la chaleur, sans l'esthétiser ni céder à la fascination. ( Affaire en cours )

Vous avez 2️⃣8️⃣ minutes

👩‍⚕️ Troublant. Le TDAH, pour trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, toucherait 2 millions de personnes en France. Longtemps ignoré, puis presque considéré comme un "diagnostic à la mode", il nécessite une prise en charge précoce. Les soignants alertent sur le manque de moyens dédiés. ( Sous les radars )

Vous avez 1️⃣ heure

➕✨Le mathé-magicien. Comprendre l'univers à partir d'une feuille de papier ou les probabilités avec le jeu "Pierre, papier, ciseaux", c'est possible. Avec ses conférences-spectacles de magie, Tadashi Tokieda transmet la joie des nombres. ( La Science, CQFD )

Du coup, voilà, c'est la fin de cette session parce que je dois aller au coiffeur… Elles vous agacent ces petites locutions adverbiales qui huilent les rouages de nos conversations ? Pire encore, ce "au coiffeur" qui n'a pas l'air bien grammaticalement correct ? Sans oser le demander est revenu sur ces fautes de langue, supposées ou réelles, qui finissent par nous la couper . On y apprend notamment qu'au XVIIe siècle, on disait "aller au roi" ou "aller au pape". Quand on disait "chez", cela renvoyait au domicile : on allait chez le boucher, ou chez le coiffeur, parce que sa boutique se trouvait chez lui, justement ! Bon week-end et à la semaine prochaine 👋