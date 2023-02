L'âge, la résilience, l'économie russe et Colette : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email .

Au programme de cette Session : ces femmes et ces hommes qui prennent et apprennent de l'âge, l'économie russe dans le rouge, une nouvelle collection de podcasts pour enquêter sur la naissance, la vie et la maturation d'un concept (avec la résilience au programme cette semaine), et enfin un trio de femmes iconiques : Colette, Jane Eyre et Paloma. Bonnes écoutes 🎧 ! Pierre Kron

Le zoom de la semaine : Ô vieillesse, amie ou ennemie ?

Avec l'espérance de vie qui croît, prendre et apprendre de l'âge est de plus en plus répandu. © Getty - Digital Vision.

Seniors, retraités, troisième âge, aînés, ancêtres … Les qualificatifs ne manquent pas pour désigner la frange la plus âgée de la population. Alors que la durée de vie ( et potentiellement de travail ) s'accroit et que les espérances suivent, l'affirmation se mue en question : vieillir oui, mais comment ? Plongée dans la forge de l'âge, auprès de femmes et d'hommes de l'Hexagone mais aussi d'ailleurs, et de ce qu'ils ont bâti.

🗺️ Vieillir sur Terre (Cultures Monde, 3 X 58 min)

🪧 Bataille de chiffres et colère de l’opinion : quel dialogue sur les retraites ? (L'Invité(e) des Matins, 40 min)

🤝 Vieillir ensemble (Les Pieds sur terre, 30 min)

🏙️ 6 000 ans de "révolution urbaine (Carbone 14, le magazine de l'archéologie, 30 min)

C'est dans l'actu

Une femme passe devant les magasins fermés H&M et Zara dans un centre commercial à Moscou le 11 avril 2022. © AFP - Kirill Kudryavtsev

💲Bons billets de Russie. Rarement dans l’histoire économique contemporaine, un pays n’a été aussi lourdement sanctionné. Mais quel est l'impact réel des sanctions décidées par l'Union européenne et les Etats-Unis pour répondre à l'invasion de l'Ukraine ? ( Affaires étrangères, 59 min )

🌱 Betterave party. Ils protègent les betteraves mais déciment les abeilles : les néonicotinoïdes sont interdits en France depuis le 23 janvier 2023. Une décision saluée par les défenseurs de l'environnement mais critiquée par les producteurs. D'autres méthodes doivent désormais être utilisées pour défendre les légumes face aux envahisseurs. ( De cause à effets, le magazine de l'environnement, 58 min )

↗️ Failles d'insécurité. Selon les chiffres présentés par le service statistique du ministère de l'Intérieur, l'insécurité et la délinquance auraient augmenté en 2022. Des chiffres à relativiser selon la sociologue Renée Zauberman, qui s'appuie sur d'autres instruments de mesure. ( La Question du jour, 8 min )

🏚️ Aux dernières loges. 14,6 millions. C'est le nombre de Français touchés par la crise du logement selon le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre. Alors que la loi "anti-squat" fait son chemin à l'Assemblée nationale et que le marché de l'immobilier reste tendu, état des lieux. ( Le Temps du débat, 39 min )

Résiliez-vous !

Pour le premier épisode de cette nouvelle collection de podcasts originaux, une idée : la résilience. © Radio France

Un individu touché par un deuil ou un accident, une économie par une crise, un pays par une guerre… et même du yoga : tout est susceptible d'être "résilient". Pour notre nouvelle collection de podcasts "En-quête d'idées", dédiée à la vie des concepts, s'arrêter sur celui de résilience, largement diffusé, voire récupéré et détourné, s'imposait. Et qui mieux que le théoricien de ce terme pour en préciser le sens : le psychiatre Boris Cyrulnik ?

➡️ La résilience ( En-quête d'idées, saison 1, 4 x 15 min )

Il est temps

Il y a 150 ans, le 28 janvier 1873, l'écrivaine Sidonie-Gabrielle Colette venait au monde. © Getty - Photo Researchers

Vous avez 7️⃣ minutes

✊ Woke en stock. "Pour s’inquiéter du 'monstre woke', il faut n’avoir jamais senti ce que cela faisait d’être un problème, à cause de sa couleur de peau, de son sexe, de ses préférences, de son apparence physique ou de son statut social." Dans une tribune, le philosophe François Cusset met l'ancien monde face à son intolérance du renouveau. ( Tracts, le podcast )

Vous avez 3️⃣0️⃣ minutes

🏠 La comète Colette. Pour célébrer le 150e anniversaire de la naissance de Colette, le 28 janvier 1873, petit crochet par l'Yonne, à Saint-Sauveur en Puisaye pour être précis. Avec "son entrée cochère à gros verrou de geôle ancienne", la maison d'enfance de l'écrivaine, "qui ne souriait que d'un côté", ouvre ses portes. Suivez le guide ! ( Esprit des lieux )

Vous avez 3️⃣7️⃣minutes

🚂 Littérature de gare. L'Orient Express, le Transsibérien, le Transperceneige, et même le RER C... Depuis ses premières locomotives à vapeur, le train n'a cessé d'inspirer les écrivains. Et même s'il n'incarne plus ni la modernité ni la révolution technologique, le rail continue de traverser la littérature. ( Le Book Club )

Vous avez 5️⃣8️⃣ minutes

💄L'art de la drag. Du cabaret de Madame Arthur à la Ballroom new yorkaise des années 1980, la flamboyante Paloma, lauréate du concours télévisée Drag Race France, transporte l'auditeur à travers le passé et le présent du drag. Une histoire des corps et des genres. ( Le Cours de l'histoire )

Vous avez 1️⃣0️⃣ X 2️⃣4️⃣ minutes

📖 Quand Jane erre. En 1847, Currer Bell (alias Charlotte Brontë) imagine la vie d'une jeune gouvernante insoumise et indépendante dans l'Angleterre victorienne : Jane Eyre. Plus d'un siècle et demi après son succès littéraire, les ondes de France Culture offrent une vie radiophonique à cette héroïne hors du commun. ( Jane Eyre, de Charlotte Brontë )

Fin de session ! Enfin, l'heure du week-end sonne. L'heure de glisser doucement vers un repos bien mérité. Morphée a du retard cette nuit ? C'est peut-être le moment de prendre le temps de s'instruire sur ce tiers de vos journées que vous connaissez si mal. Quatre épisodes de La Série documentaire sur le pourquoi du comment du sommeil. Une heure du matin, deux heures du matin… L'aiguille de l'horloge continue à sprinter en vous narguant ? Vous hissez le drapeau blanc ? Pas d'inquiétude, Colette est prête à vous accompagner jusqu'aux premiers rayons du soleil… À la semaine prochaine !