L'Allemagne face à la Russie : un virage à 180 degrés

Berlin entretient depuis longtemps des relations complexes avec Moscou, un mélange et une alternance de respect, d’attirance, de méfiance, de conflit. Ces dernières années, après la réunification, l'Allemagne, très dépendante du gaz russe, a longtemps cru en sa capacité à raisonner Poutine, presque à convertir la Russie à la démocratie par les échanges commerciaux. C’est terminé. Et ce virage a de multiples conséquences pour le pays.

Mercredi, le chancelier Olaf Scholz s'est déplacé à l'Élysée pour rencontrer Volodymyr Zelensky avec Emmanuel Macron. Il a rendu hommage au "courage" et à la "ténacité" des Ukrainiens, quand quelques heures auparavant, devant les députés du Bundestag, il avait affirmé que Vladimir Poutine "n'atteindra pas ses objectifs" en Ukraine ni sur "le champ de bataille", ni en "imposant un traité de paix". L'Allemagne a accueilli plus d'un million de réfugiés ukrainiens depuis le 24 février 2022, et a fourni un montant global d'aides de 12 milliards d'euros pour le pays. "Ce soutien continue en 2023", a souligné le dirigeant.

Publicité

Un porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a ensuite mis en garde contre "un engagement croissant de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la France dans le conflit". "La frontière entre engagement indirect et direct disparaît peu à peu. On ne peut que le regretter", a-t-il ajouté.

La géographie

L’Allemagne se voit, à juste titre, comme une passerelle au cœur de l’Europe, y compris une passerelle vers Moscou.

Ce n’est pas le pays européen le plus grand par la taille (357 000 km2) mais c’est le plus peuplé (83 millions d’habitants).

Et sa position est effectivement centrale, a fortiori depuis la réunification des deux Allemagne. C’est la MittelEuropa, qui voit l’Allemagne être reliée à bon nombre des pays de l’Est par le Danube, le grand fleuve d’Europe Orientale.

L’Allemagne compte 3 620 km de frontières avec 9 pays ! Elle fait la jonction entre le Nord et le Sud de l’Europe, entre l’Est et l’Ouest.

Par sa position géographique, Berlin se voit donc aussi comme un relais vers la Russie, à l’Est. Moscou n’est qu’à 1 800 km de Berlin. C’est beaucoup moins que Lisbonne, 2 800 km !

L’Histoire

Les relations entre l’Allemagne et la Russie ont beaucoup varié : des périodes de proximité et d’échange, souvent. Et des périodes de méfiance, de conflit, de guerre.

Les relations entre les deux pays débutent au Moyen Âge et culminent au XVIIIe et au XIXe siècle, à partir du moment où les tsars russes, Pierre Ier, Catherine II, se tournent vers l’Europe.

L’opposition à Napoléon soude la Prusse et la Russie. De nombreux Allemands émigrent alors vers la Russie. Les relations sont amicales entre les gouvernants. Les échanges économiques et culturels s’accroissent.

La Russie fascine Bismarck et les milieux conservateurs allemands. Ainsi que plusieurs intellectuels comme Thomas Mann ou Rainer Maria Rilke.

La relation change évidemment complètement de nature avec la Seconde Guerre Mondiale. Hitler rompt le pacte germano-soviétique et attaque la Russie. C’est la guerre et la célèbre bataille de Stalingrad, près d’un million de morts.

Après la guerre, l’Allemagne vaincue est coupée en deux. La RFA à l’Ouest est dominée par un fort sentiment de culpabilité, y compris vis-à-vis de la Russie devenue URSS. La RDA à l’Est est sous la coupe de l’Union soviétique stalinienne.

Dès les années 50, l’Allemagne regarde à nouveau vers Moscou. C’est l’Ostpolitik initiée par le chancelier Willy Brandt.

Puis, au moment de la chute du mur de Berlin, l’URSS chancelante de Gorbatchev laisse s’opérer la réunification allemande.

De nombreux dirigeants allemands s’estiment redevables de cet épisode clé, vis-à-vis de la Russie. Les partis de gouvernement, chrétiens-démocrates comme sociaux-démocrates, ont longtemps ménagé Moscou. En particulier Gerhard Schröder, chancelier de 1998 à 2005.

L’économie

Il faut dire que tous les chanceliers allemands ont été tenus par la question énergétique.

L’Allemagne dépend du gaz russe, jusqu’à 60% de ses importations de gaz dans les années qui ont précédé la guerre en Ukraine.

Du gaz bon marché, importé via le gazoduc Nord Stream, qui devait être complété par son frère jumeau Nord Stream 2, un peu le bébé de Gerhard Schröder. Un projet désormais enterré.

Et tout le modèle économique allemand (un tissu industriel fort destiné à l’exportation) reposait sur cette énergie bon marché. Le magazine Der Spiegel a même décrit l’Allemagne comme "accro au gaz".

Cela dit, en volume, la dépendance commerciale est plus forte dans l’autre sens : la dépendance de la Russie vis-à-vis de l’Allemagne. Avant la guerre, 10% des importations russes provenaient d’Allemagne, deuxième partenaire de la Russie après la Chine.

Avec notamment beaucoup de biens d’équipement importés par la Russie.

Et plus de 6 000 entreprises allemandes étaient implantées en Russie. Dont de très importantes, comme Siemens.

L'importance de ces échanges a constitué, de longue date, un socle essentiel de la relation entre Berlin et Moscou. Et Moscou a abondamment utilisé le levier du gaz, en entretenant adroitement ses réseaux d’influence en Allemagne.

Aujourd’hui, le renoncement allemand, au gaz russe, traduction des sanctions consécutives à la guerre en Ukraine, implique pour Berlin un changement complet de logiciel économique.

Il lui faut non seulement trouver de nouveaux fournisseurs (le Qatar, l’Algérie), mais aussi opérer sa transition énergétique, payer l’énergie plus cher, donc changer de modèle commercial.

Cette situation explique aussi la détermination du nouveau gouvernement allemand à favoriser la sobriété énergétique : consommer moins. Baisser le chauffage.

Le droit

L’Histoire a été marquée par des traités importants entre les deux pays :

- Le traité de Brest Litovsk en 1918 : il voit les Bolchéviques désormais au pouvoir à Moscou signer la paix avec l’Allemagne

- Le célèbre pacte germano-soviétique de non-agression en 1939. Pacte rompu deux ans plus tard par Hitler

- Et puis le traité de Moscou en 1990 qui ouvre la voie à la réunification allemande. Son poids symbolique est fort pour les Allemands.

Ajoutons également au paysage de la relation Berlin-Moscou, le "format Normandie", c’est-à-dire la série de rencontres diplomatiques France – Allemagne – Russie – Ukraine – républiques séparatistes du Donbass. Format initié en 2014 et qui n’a jamais donné beaucoup de résultats.

Mais en fait, les questions juridiques n’ont que peu de poids dans le regard de l’Allemagne sur la Russie. Si ce n’est donc bien sûr, à travers la question de l’Otan. L’Allemagne, longtemps pacifiste après la Seconde Guerre Mondiale, voit l’Alliance de Défense Atlantique et son parrain américain comme son assurance vie. Elle est membre de l’Otan depuis 1955.

C’est évidemment un motif de contentieux avec Vladimir Poutine qui regarde l’Otan comme une menace.

Et puis la guerre en Ukraine vient de conduire l’Allemagne à réviser complètement sa politique de défense. A réinvestir massivement en la matière, et même à livrer des chars à l’Ukraine.

Donc là aussi, la rupture est soudaine et totale avec Moscou.

Psychologie et sociologie

Il y a un certain décalage entre la confiance en la Russie affichée par plusieurs dirigeants allemands ces dernières années, et la méfiance croissante de l’opinion publique allemande.

Côté dirigeants, les relations personnelles ont été d’un poids important dans la relation Berlin – Moscou.

Plusieurs ont semblé persuadés que les relations commerciales et le maintien du dialogue allaient mécaniquement, à terme, pousser la Russie dans le camp de la démocratie.

Raisonnement erroné mais bien présent.

Il faut dire que Vladimir Poutine a longtemps donné le change. Pour le président russe, marqué par ses années de jeunesse à Dresde en ex RDA, Berlin est le partenaire qui compte le plus en Europe.

Côté allemand, Gerhard Schröder est le chancelier qui s’est le plus rapproché de Poutine. Au point, après son mandat, d’aller siéger au Conseil de surveillance de la société russe Gazprom.

Plusieurs autres élus allemands ont été sensibles, ces dernières années, au lobbying russe.

Avec Angela Merkel, originaire de l’Est de l’Allemagne, les relations sont devenues plus neutres. Merkel a même confié à un président français : "Poutine n’est jamais aussi dangereux que lorsqu’il sourit".

Mais elle aussi a multiplié les rencontres avec le président russe et elle a toujours maintenu le dialogue, même après l’invasion de la Crimée en 2014.

Dans le même temps, l’opinion publique allemande, elle, a progressivement pris ses distances avec la Russie. Avant même la guerre en Ukraine, le nombre d’Allemands faisant confiance à la Russie avait été divisé par 3 en dix ans, passant de 40% à 14%. Et l’image de Poutine était déjà très largement négative.

Pour la population allemande, la priorité c’est l’Europe. Certainement pas la Russie.

La nouvelle génération arrivée au pouvoir fin 2021 en Allemagne, est d’ailleurs portée par des figures beaucoup plus méfiantes vis-à-vis de Moscou, en particulier parmi les écologistes comme la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock.

En résumé, quand le chancelier Olaf Scholz parle de Zeitenwende, de changement d’époque, le mot s’applique donc tout particulièrement à la relation de l’Allemagne à la Russie. La rupture est durable.

C’est une décision lourde de conséquences pour une Allemagne dont le modèle économique dépendait donc jusqu’à présent, de ses importations de gaz russe à coût modéré.

L’avenir dira où Berlin place ses pions : politiquement (avec l’Europe sans doute), militairement (avec l’Europe ou avec les Etats-Unis ?) et commercialement (quelle place pour la Chine ?

Autant de points d’interrogation.

Avec la collaboration d'Éric Chaverou et de Chadi Romanos