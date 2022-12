L'amour du "cringe" ou quand du malaise naît le rire

"Le Late avec Alain Chabat : éloge du « cringe » sur TF1" titrait Le Monde en novembre dernier , à propos de la dernière version française de late show américain. Cringe ? "Qui met mal à l'aise, en argot anglo-saxon", précise l'article en donnant l'exemple de la mise en scène d'une interview ratée censée amuser le public. Voilà que le malaise est mis à l'honneur en une du journal comme un véritable type d'humour dont la maîtrise est périlleuse.

Sur une chaîne concurrente, Cyril Hanouna, dont le comique repose plus sur l'improvisation et la tarte à la crème que le second degré millimétré et pailleté d'un show à auteurs , ne se montrait pas franchement fan de cette tentative de faire rire par la gêne. Pourtant, son émission suscite aussi du cringe auprès de certains téléspectateurs. Une envie de se cacher les yeux ou de se révolter devant le spectacle d'un baiser volé qui provoque l'hilarité sur le plateau par exemple. En termes d'humour, on peut bien sûr trouver les grimaces du présentateur bien plus efficaces que les silences planifiés d'un sketch. Mais pourquoi le malaise serait-il drôle chez l'un et pas chez l'autre ?

Des documentaires parodiques aux compilations de vidéos TikTok "100 % gênantes", ces rires extorqués dans la gêne sont à la mode… et aussi le fruit d'une histoire. Celle de la cringe comedy, tradition toute anglo-saxonne, dont les ressorts ont été copiés, décortiqués, étudiés. Comment peut-on rire sans se laisser submerger par les frissons de gêne ? Pour que le public trouve du plaisir devant le spectacle d'un malaise organisé, encore faut-il l'assurer de la présence d'un filet de sécurité... C'est en substance ce que rappelait lors d'une conférence Robert Mankoff, rédacteur en chef des dessins humoristiques du New Yorker, en comparant l'humour à des montagnes russes : on apprécie les manèges à sensations quand il y a du danger… mais aussi la certitude que l'accident saura être évité.

Au bord du malaise

Pour explorer les territoires du cringe, le mot est notre premier outil. En anglais, le verbe to cringe signifie "avoir un mouvement de recul, se recroqueviller". Par extension, to cringe with embarrassment veut dire "être mort de honte". Pourrait-on aussi mourir de rire… de gêne ? "C'est exactement ça le cringe, ce mourir de rire où l'envie de mourir est presque aussi forte que celle de rire !", explique Lynn Blin, professeure de linguistique à l'Université Paul Valéry de Montpellier. "Dans le 'cringe humor', l'intention de faire rire s'accompagne de celle de mettre l'interlocuteur ou le public, mal à l'aise. Comme ce sont des choses opposées, cela suscite des manifestations dans le corps qui vont au-delà de celles qui sont simplement associées au rire, indique-t-elle. Ça donne presque envie de s'enterrer, de disparaître !" Le spectateur se tasse sur sa chaise et laisse échapper un ricanement nerveux… qui est aussi une expression de soulagement : "Ouf ! Je ne suis pas vraiment à leur place". Du verbe, nous sommes passés à l'adjectif "cringey", attesté en anglais depuis 1986. À l'usage, ce dernier a été supplanté par l'américain cringe.

S'il est même aujourd'hui employé en français, en réaction, par exemple, à des vidéos publiées sur les réseaux sociaux à la vue desquelles on ressent par procuration de la honte, c'est bien le terme français "malaisant" qui a fait son entrée dans le dictionnaire Le Robert en 2019. Les expressions "c'est malaisant" ou autres "la gênance" ont pu agacer, mais elles sont, d'une part, passionnantes pour les amoureux de la langue. "Les jeunes n’ont pas choisi le “malaising”, mais un suffixe bien français, -ance/-ant, qui témoigne de la vitalité de la langue", s'enthousiasme Jean Pruvost , historien de la langue française et lexicologue – avant d'ajouter, en érudit et contre ceux pour qui le mot sonne comme un barbarisme, que "malaisance" existait au XVe siècle et que "gênance" est à l’origine un mot du dialecte solognot… D'autre part, ces traductions sont particulièrement éloquentes. "Malaisant est très bien choisi, estime Lynn Blin. Il incarne parfaitement ce qui se passe dans nos corps quand nous sommes face au cringe". Une gêne que l'on éprouve face à une situation embarrassante et dont notre corps se libère dans un grand rire…

La tradition de la "cringe comedy"

Ce rire particulier, des comédiens s'en sont fait les spécialistes. La littérature universitaire qui s'est donné le défi d'analyser les œuvres médiatiques qui jouent sur cette corde humoristique parle aussi d "embarrassment humor" (humour de l'embarrassant), de "comedy of discomfort" (comédie de l'inconfort) ou encore de " painful laughter " (rire douloureux)... mais c'est bien l'expression "cringe comedy" que l'on a retenue. Lynn Blin, qui s'intéresse à la grammaire de l'humour depuis des années - plus exactement, s'amuse-t-elle, depuis le bide de son premier stand-up à l'âge de 7 ans ! - fait remonter ses origines au Saturday Night Live américain de 1975. Un late show rythmé par des sketchs parodiant la vie politique et culturelle contemporaine, joués notamment par Dan Aykroyd et John Belushi, les deux acteurs des Blues Brothers.

Mais le véritable modèle du genre, l'objet médiatique qui fait consensus auprès des universitaires en matière de comédie cringe, avant les films de Larry Charles comme Borat, les émissions d'Eric André et les spectacles de Louis C.K. ou de Hannah Gadsby, c'est la série télévisée britannique The Office, créée par Ricky Gervais et Stephen Merchant et diffusée pour la première fois en 2001. Filmée sous la forme d'un faux documentaire réalisé par la BBC, on y observe le quotidien des employés de bureau d'une usine de fabrication de papier, dans la morne cité industrielle de Slough, et de leur patron David Brent, persuadé d'être drôle et populaire. Toujours en recherche d'attention, le personnage interprété par Ricky Gervais ne manque jamais de mettre ses collègues mal à l'aise (et nous par la même occasion), en leur infligeant ses morceaux à la guitare lors d'un séminaire ou ses blagues toujours inopportunes. Avec The Office et les séries qui s'en inspireront (la série a été vendue à 80 pays, adaptée aux différentes cultures, mais intégrant toujours cette atmosphère de gêne spécifique), les protagonistes de comédie sont devenus détestables ou pitoyables, provoquent constamment des situations absurdes et malaisantes, explorent des thèmes de mauvais goût.

Y aurait-il une dose d'humour anglais dans la recette de la tradition de cringe comedy ? Peut-être, remarque Lynn Blin, d'origine britannique, qui avoue avoir mis un petit temps avant de rire, comme son mari français, aux grimaces de Louis de Funès. La littérature universitaire à ce sujet reste en tout cas encore très anglo-saxonne : "Nous organisons en janvier 2023 un colloque international sur le cringe humor. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les propositions de communication que nous avons pour l'instant reçues viennent de pays anglophones". Comme la plupart des références, scientifiques comme médiatiques , sur le sujet. En cherchant d'ailleurs toujours plus loin les origines de cet humour, on peut retomber sur nos pattes britanniques. Dans son Introduction to Painful Laughter : Media and Politics in the Age of Cringe , le chercheur allemand Wieland Schwanebeck lie, sur l'arbre généalogique du rire grinçant, David Brent, le patron gênant de The Office, à Malvolio, personnage shakespearien de "mauvaise volonté" comme l'indique son nom italien, désagréable et vaniteux.

Désormais, l'humour malaisant déborde les frontières des personnages embarrassants, écrits et joués à cet effet. "De nos jours, les poètes de la performance s'humilient sur internet, remarque le spécialiste des médias, des candidats de téléréalités aux Youtubeurs. Le matériel poubelle potentiellement cringe circule largement sur le web et les propos nuls font les meilleurs mèmes, poursuit Schwanebeck. Tout cela témoigne d'un changement de paradigme culturel qui culmine dans l'étiquette omniprésente du 'awkward' (maladroit)".

De l'art de susciter l'embarras… ou d'embrasser la gêne

Ricky Gervais dans le rôle de David Brent dans la version britannique de "The Office". Ou le gars qui se croyait drôle. © Getty - BBC

C'est cringe, d'accord, mais en quoi est-ce comique ? Plusieurs spécialistes des médias se sont penchés sur la question, en prenant justement comme support The Office dans sa version britannique.

On dirait que c'est vrai…

Premier ingrédient, le dispositif. Le format du faux documentaire en immersion dans un décor banal, le bureau et ses codes, instaurent une impression de réel. Celle-ci facilite l'empathie avec les personnages et les situations qui se donnent à voir sans filtre. Même l'amateurisme de la caméra unique, ses tremblements et ses trop longues pauses ou soudains zooms sur les micro-expressions faciales des personnages, renforcent l'impression d'authenticité et le sentiment d'y être. "Dans certaines séquences, les silences peuvent dépasser les 25 secondes, commente Lynn Blin qui a longuement étudié la série . Et 25 secondes où il ne se passe rien, "même pour les premiers spectateurs britanniques qui connaissaient Ricky Gervais, c'était déroutant, se souvient-elle. Ils ne savaient pas s'il fallait rire ou non". La durée des plans joue une part essentielle dans cette ode à la gêne, parfois étendue jusqu'à la limite du supportable. Au mieux, on craque dans un éclat de rire, au pire, on détourne le regard.

Au début des années 2000, lorsque le spécialiste des sitcoms américain Brett Mills décide de montrer la série britannique à ses étudiants outre-Atlantique, habitués aux séries où l'on s'esclaffe façon Pavlov au rythme des rires enregistrés, l'assistance offre une réaction mi-figue mi-raisin, entre perplexité et rires nerveux. Cet équilibre précaire et difficile à maintenir, entre le spectacle d'une scène cringe, la bonne dose de gêne ressentie par procuration et, dans le même temps, l'assurance de s'en tenir à une distance qui permet de regarder la scène comme un objet avant tout humoristique et donc bienveillant : voilà le défi que se donnent les auteurs de comédies malaisantes.

Dans The Office, remarque Lynn Blin, on rit aussi beaucoup de l'humiliation subie par les personnages que l'on observe, tels des voyeurs du fait de l'esthétique documentaire. La chercheuse décortique une séquence de la série britannique qu'elle juge "particulièrement cringe" dans un article intitulé " Killing Ourselves Laughing” — Why We Laugh Anyway, Even When We Know We Shouldn’t ". On y voit Tim découvrir le cadeau d'anniversaire de la part de ses collègues, un pénis gonflable. Plusieurs éléments contribuent à faire monter la gêne : un sous-entendu sexuel inapproprié ; un personnage, incapable de lire l'expression d'embarras de ses collègues, qui se lance dans une interminable série de mauvaises blagues ; des silences et des zooms inconfortables ; des sourcils qui se lèvent presque imperceptiblement et des lèvres mordues nerveusement… "Dans cette séquence de 2 minutes 48, il y a 30 secondes de silence qui, combinées au rire insensé de David face à ses propres blagues, servent à amplifier sa maladresse, commente Lynn Blin. La caméra [visible dans ses mouvements], alliée du spectateur, nous indique clairement que le rire gêné est la seule réaction possible".

Mettre les pieds dans le plat

Un autre élément de l'humour cringe tient aux thématiques abordées. Des sujets réputés tabous comme la sexualité, la maladie, le handicap, la race, la mort, etc. Le public est embarrassé par procuration par ces conversations, mais reste suffisamment éloigné de la situation pour pouvoir en rire. Bref, une forme de "masochisme bénin", décrit le chercheur Mark Hye-Knutsen . "C'est comme un accident sur l'autoroute, écrivait The Times à propos de The Office, toujours. C'est tellement atroce qu'on veut détourner le regard, mais dans le même temps si fascinant qu'on ne peut s'empêcher de regarder".

Ces dix dernières années, ce mauvais goût semblait être au menu de toutes les séries humoristiques, remarquait Libération : "Dans Platane*, le héros incarné par Éric Judor est pris pour un pédophile car il badigeonne un enfant de pommade dans une voiture. En Grande-Bretagne,* Life's Too Short met en scène un nain immensément ridicule. Dans Curb your Enthusiasm*, Larry David fait des blagues sur la Shoah...*" En 2011, le créateur de The Office expliquait au Time que lorsqu'on évoque "un sujet soi-disant tabou, c'est l'angoisse et l'inconfort du public que l'on regarde au microscope. C'est là que nos préjugés et idées préconçues sont le plus mis à mal".

Ces sujets plus ou moins dérangeants émergent par ailleurs généralement dans des contextes propices à renforcer leur dimension transgressive. Dans The Office, le décalage naît souvent de situations qui jurent avec les conventions bien établies du contexte professionnel et des attitudes qui y sont socialement admises. Pour interpréter cet effet, certains exégètes aiment à convoquer les travaux d'Erving Goffman. Le sociologue américain a analysé la façon dont nous "gardons la face" dans nos interactions en société, en adoptant des codes de communication spécifiques. Aussi, quand un collègue de travail nous lance dans le couloir : "Salut, ça va ?", nous avons appris à ne pas répondre : "Non, pas du tout, je te trouve insupportable, j'ai marché dans l'eau avec mes chaussettes ce matin et j'ai mal au ventre", mais à observer des formules de politesse qui facilitent le dialogue… ou le small talk, l'art de parler de tout et de rien . La vie sociale est une sorte de théâtre, nous dit en substance Goffman. Les individus, sans être foncièrement hypocrites, endossent des rôles différents selon le contexte social (La Mise en scène de la vie quotidienne, Minuit, 1973). Jouer avec et déjouer ces "rituels d'interactions" est alors un levier efficace pour susciter du malaise. Combinez cela à l'exploration de sujets tabous et l'envie de quitter la pièce se fait presque sentir…

Un rire ambivalent : bon embarras !

Erving Goffman ne tirait pas le fil du potentiel comique de ces situations de gêne qui émergent lorsque les rituels sociaux ne sont plus observés. Mais on peut l'expliquer à partir d'autres concepts, d'ordre plus psychologique. Le rire que suscite les séquences embarrassantes dépeintes dans The Office ne vient pas de blagues, construites et délivrées par des clowns. Il vient d'un comique de situation qui est observé de loin, en toute sécurité. S'il implique de notre part une forme d'empathie ou de compassion envers les personnages qui en sont victimes (voir quelqu'un arriver déguisé à une fête qui n'est finalement pas une soirée déguisée par exemple), elles ne s'expriment pas jusqu'à l'envie de consoler ou de pleurer avec eux… Non, le rire du cringe a quelque chose d'une joie mauvaise, qui se joue à la lisière entre la Schadenfreude et de la Fremdschämen - puisque les Allemands ont des mots pour chaque concept -, c'est-à-dire de la joie que l'on peut tirer du malheur d'autrui et de la gêne que l'on peut ressentir à la place de quelqu'un.

Même sans véritablement rire, on se décharge de nos mauvaises émotions. Le spectacle du pire, quand il est bien joué (ce qui suscite déjà, en soi, une forme de plaisir pour le spectateur), nous permet de nous débarrasser de l'embarras. Ouf ! J'ai ressenti de la gêne, mais je n'en suis pas directement victime… Au-delà du comique de situation, cela fonctionne également avec les thématiques provocantes abordées. Les saillies racistes, sexistes ou homophobes détestables d'un David Brent, patron dans The Office, nous embarrassent, désolent ou révoltent. Mais l'on en rit parce qu'il s'agit des propos d'"un personnage" et que la convention humoristique dans laquelle le contenu est diffusé permet au spectateur de rire avec les auteurs de ces caractères condamnables en "ne se sentant pas lui-même raciste, sexiste ou homophobes, observe Lynn Blin. Le rôle que joue la caméra montre clairement que notre rire est du côté des victimes de Brent".

Ce phénomène psychologique, c'est ce que les psychologues américains Peter McGraw and Caleb Warren appellent des "violations bénignes" : on rit à des situations gênantes voire immorales parce que personne n'est véritablement blessé et que nous sommes nous-mêmes à l'abri… et du bon côté des normes sociales puisque nous reconnaissons les tabous utilisés ou les provocations jouées. En ce sens, la comédie cringe a aussi un effet libérateur, où la désapprobation d'une situation est bizarrement plaisante, amusante.

Un rire déloyal ?

Mais ce rire disculpé, autorisé, reste précaire. Louis C.K., une autre référence récurrente en matière de comédie cringe, a été considéré comme l'un des comédiens les plus drôles des États-Unis par les médias intellectuels, pour son art "confessionnel" de "raconter des histoire que vous n'êtes pas censé raconter" comme on pouvait le lire dans les bonnes pages du New Yorker. À savoir, des routines de stand-up évoquant "des récits de masturbation, des pensées sur la parentalité ennuyeuse, des apologies du racisme, des anecdotes sur la pédophilie…", résume Lynn Blin. Quand le comédien a été accusé et reconnu coupable de harcèlement sexuel, pouvait-on rire du personnage du loser sans filtre de la même façon ? La distance de sécurité se fêle, et on peut se sentir plus gênés qu'amusés.

"Dans le cas du rire déloyal - quand on rit même quand les propos devraient susciter plus naturellement la colère ou l’indignation - nous savons que les choses ne sont pas telles qu’elles devraient être, analyse la spécialiste. Toutefois, le rire spontané, celui qui nous soulage de toute tension est un rire si exceptionnel, que le plus souvent le plaisir accordé vaut la peine de courir le risque". Ou comment on aime aussi rire du triste, du mauvais et même du bide qui se donne en spectacle et que nous sommes pourtant censés redouter. La forme reste donc périlleuse. "Pour que ça fonctionne, il faut que l'intentionnalité, et qu'une certaine forme de second degré soient lisibles pour le public, estime Lynn Blin, car ce rire n'est pas sans reproche, mais il nous aide à comprendre pourquoi et comment nous dérogeons à notre propre code éthique". Cela devient alors presque une forme de "méta-humour", c'est-à-dire un discours sur "ce qui nous fait rire quand un propos est vraiment inapproprié".

C'est pas pour tout le monde

The Laughing Audience, 1733 - William Hogarth (1697 - 1764) - Wikimedia Commons

Seulement, ce rire ne prend pas sur tout le monde. L'estampe ci-dessus de William Hogarth illustre ce cauchemar des humoristes : le public rit aux éclats… à l'exception d'un homme, au centre de l'assemblée. Est-il indifférent ou vexé par ce qui se joue sur scène ? Cela vole-t-il trop bas ou trop haut pour lui ? Tel est le propre de l'humour, il crée une communauté de rieurs… et en exclut d'autres. Que ce soit la cible du rire (les gouvernements, un groupe d'individus…), mais aussi ceux qui ne comprennent pas ce qui est drôle. "Dans les comédies de Molière ou de Shakespeare, on retrouve cette dynamique d'inclusion et d'exclusion", la pièce se termine dans un rire qui embrasse tous les personnages. Exactement comme dans les sitcoms américaines, compare Lynn Blin : à la fin de l'épisode, tout le monde se retrouve ensemble au café ou sur le canapé ! Mais dès que cette inclusion n'est pas l'issue du scénario, ça devient de "l'humour qui n'est pas pour tout le monde".

On peut, d'autre part, être insensible à ce type d'humour. De Kant à Noël Carroll, nombre de philosophes s'interrogeant sur ce qui nous fait rire ont évoqué un principe d'incongruité. Pour Carroll, l'humour cringe y doit beaucoup : "Imaginez les couverts disposés sur la table pour un dîner. Supposons que la fourchette à salade soit au mauvais endroit. Si vous êtes du genre à être dérangé par de tels écarts à la norme, vous ne serez pas capable de trouver cela amusant. Mais si vous êtes plus facile à vivre sur de telles questions et que vous êtes également conscient de l'incongruité, cela peut susciter un petit rire. Autrement dit, vous pouvez trouver l'erreur amusante ou non. Mais si vous trouvez cela vraiment amusant, vous ne pouvez pas trouver cela ennuyeux", résume-t-il dans son essai Humour : A very short introduction (Oxford University Press, 2014). Autrement dit, la théorie de l'incongruité veut que nos attentes soient bousculées et que le rire naisse de cette secousse. Et dans l'humour cringe, renchérit Lynn Blin, la "punchline", la chute qui crée ce moment d'incongruité est remplacée par un moment de malaise, souvent poussé à l'extrême.

Internet : "cringer" ou se moquer ?

Mais l'exclusion peut se jouer à un autre niveau. L'humour cringe, tel qu'il s'exprime plus largement sur le web, et donc en dehors des films, séries télévisées ou spectacles qui se revendiquent explicitement de ce type d'humour, tient parfois du rire qui se fait aux dépens de ceux qui le provoquent, d'une forme de moquerie de contenus jugés honteux. Sur les réseaux sociaux, les mots-clés "cringe" répertorient nombre de compilations de vidéos de moments gênants où les protagonistes, allant de personnalités politiques à des influenceurs, n'ont pas l'intention d'être "malaisants" et encore moins de faire rire en l'étant. "Essaye de ne pas être mal à l'aise", "challenge : ne pas cringe", titrent les youtubeurs ou streamers qui réagissent à ces contenus.

Et parfois, dans un joyeux mélange tel que sait en proposer Internet, des contenus qui reposent sur l'humour cringe, sortis du contexte de leur diffusion initiale, sont vus comme gênants, mais pas comiques. Il y a alors ceux qui comprennent la dimension parodique sans le contexte, et ceux qui passent à côté. Dans la vidéo ci-dessus du duo d'humoristes Dava, formé par Sacha Béhar et Augustin Shackelpopoulos, ce dernier livre un plan-séquence digne d'une "masterclasse du cringe", comme le décrit un internaute. Il faut dire que nombre d'éléments du genre sont là : un homme confiant s'adresse à nous face caméra, s'écoute complimenter une femme, déroulant des propos misogynes et éléments de langage insupportables parodiés, ponctués par des regards insistants et de trop longs bruits de vapotage… "C'est qui ce type ? Il est sérieux ? Insupportable", s'insurge un internaute qui voit un extrait de la vidéo sur son fil d'actualité Twitter, sans saisir le second degré de l'exercice. "J'adore cette vidéo alors qu'elle me met tellement mal à l'aise", "J'ai jamais autant cringé ! Magnifique ! Envie de mourir", acclament au contraire des internautes, en toute connivence, dans l'espace des commentaires de la chaîne YouTube des comédiens.

Des sketchs de Dava plébiscités comme géniaux et "dadaïstes" , aux vidéos estampillées "malaise TV" (compilations façon bêtisier des pires moments de télévision ou vidéos du web), en passant par les publicités gênantes des candidats de téléréalités et les TikTok déroutants d’ElodieLabelle62offiel (une jeune femme qui joue en hurlant des dialogues qui n’ont aucun sens), le cringe s'est emparé d'Internet… Mais ces objets sont tellement différents qu'en les visionnant, on ne sait plus si l'on fait partie d'un petit clan d'amateurs d'humour de genre ou si l'on devient de simples moqueurs. On retrouve néanmoins ce qui fait le sel de la comédie cringe : un rire toujours contre-intuitif et cathartique, à la fois empathique et un peu masochiste.