L'amour, une Assemblée indisciplinée, les requins, et Metallica : la Session de rattrapage

Au programme de cette Session : de l'amour (ou ce qu'il en reste ?), des requins pas si méchants, des députés chahuteurs à l'Assemblée, et la tournée catastrophique des dieux du hard rock Guns N'Roses et Metallica. Bonnes écoutes. 🎧 Pauline Petit et Pierre Kron

Le zoom de la semaine : l'💖 et ses vestiges

À quand remonte l’amour dans l’histoire de l’humanité ? Trouve-t-il son origine dans la chimie du cerveau ? À moins qu’il ne s’agisse que d’une pure construction sociale… Dans des cœurs qui veulent se libérer des schémas traditionnels, mille et une nouvelles façons de faire et défaire l'amour trouvent leur chemin.

🥰 Les nouveaux discours amoureux (L'Invité des Matins, 41 min)

❤ Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ? (LSD, La Série documentaire, 8 x 28 min)

🧡 Que reste-t-il de nos amours ? (Avec philosophie, 3 x 58 min)

💛 Orgasme, des recherches préliminaires (La science CQFD, 57 min)

👄 Je sens que je vais conclure. Une histoire de la séduction (Le Cours de l'histoire, 58 min)

C'est dans l'actu

🤬 Chahut. Dans le cadre de débats autour du projet de réforme du système de retraites, les échanges sont houleux à l’Assemblée nationale. Un historien et une juriste mettent en perspective ces joutes verbales violentes, en s'appuyant sur l'histoire du parlementarisme sous la Ve République. ( L'Invité(e) des Matins, 41 min )

💊 Drogue dure. La consommation de cocaïne est souvent vue comme une pratique qui se passe entre stars du "show-biz"... Cette drogue est pourtant le deuxième produit illicite le plus consommé en France, toutes catégories sociales confondues. ( La Question du jour, 9 min )

🇹🇷 Failles. Les secours "ne vont pas aussi vite qu'espéré", déclare le président turc Recep Tayyip Erdogan. Comme lors du séisme meurtrier de 1999, les autorités remettent en cause la gestion d'urgence… ( Les Enjeux internationaux, 15 min )

👶✊ Jeune et engagé. Le discours éloquent d'un lycéen de 15 ans, Manès Nadel, appelant à la mobilisation contre la réforme des retraites a connu un fort retentissement médiatique. Mais certains l'ont discrédité, parlant d'endoctrinement. Les jeunes sont pourtant très présents dans les cortèges de manifestations. Y a-t-il un âge pour entrer en politique ? ( Le Temps du débat, 38 min )

🕵️‍♀️ "Story killers". Faux comptes, fausses informations, recours à un journaliste de BFM TV… L’enquête de la cellule investigation de Radio France, avec Forbidden Stories, révèle qu’Israël est devenu une place forte du marché mondial de la désinformation. ( Journal de 8h, 15 min )

Le requin, à pleines dents dans le vivant

Après une première saison consacrée au loup , Marc Mortelmans nous sensibilise au rôle essentiel que jouent les requins dans l'équilibre de nos écosystèmes. Aux côtés d'Eric Clua, biologiste au laboratoire CRIOBE de Moorea, en Polynésie, ce journaliste amoureux du vivant nous explique en détail les menaces qui pèsent sur les requins, et nous alerte sur la façon dont leur disparition bouleverse la biodiversité d’un récif, d’un herbier marin... et même le climat.

🦈 Mécaniques du vivant : le requin. Un podcast en 4 épisodes de 15 min

Il est temps

Guns N'Roses X Metallica : c'est l'histoire d'une tournée qui s'annonçait légendaire et qui se transforma en cauchemar © Getty - Pete Still (Axl Rose en bas) / Steve Murphy-Mirrorpix (James Hetfield en haut)

Vous avez 7️⃣ minutes

⚰️ Histoire à dormir couché. Dans un étrange testament, une princesse russe du XIXe siècle aurait promis une somme colossale à toute ­personne qui oserait habiter pendant un an dans son cercueil de verre, au cimetière du Père-Lachaise… La première légende urbaine de France ? ( Affaires en cours )

Vous avez 1️⃣4️⃣ minutes

🎸Fragile comme un rock. 1992. Amérique du Nord. Deux monstres du hard rock et du métal unissent leurs forces pour une tournée qui s'annonce légendaire : Guns N' Roses et Metallica. Mais pour les spectateurs, le rêve tourne rapidement en cauchemar. Jusqu'à l'apogée du chaos à Montréal, en août 1992. ( Superfail )

Vous avez 3️⃣9️⃣ minutes

📚 Un siècle de Kundera. Il vit à Paris depuis son exil de la Tchécoslovaquie dans les années 1970. Il y est devenu un écrivain à grand succès. Puis, il a préféré l'ombre à la lumière. A bientôt 94 ans, il ne s'exprime plus, mais ses romans parlent pour lui. Qui est-il ? Le plus tchèque des écrivains français : Milan Kundera. ( Le Book Club )

Vous avez bien 1️⃣ heure devant vous

🌱🖌️ Eco-art. Il y a fort longtemps, on opposait nature et artifice... Aujourd'hui, l'art fait œuvre de l'environnement et se soucie de la crise climatique. L'historien de l'art Paul Ardenne explique ce qu'on appelle l'"art écologique". ( L'art est la matière )

Vous avez 5️⃣ fois 1️⃣ heure

✊ Un engagement Defert. Tout au long de son existence, dont 20 années aux côtés du philosophe Michel Foucault, Daniel Defert a lutté, en intellectuel "de terrain", en faveur des ouvriers, prisonniers, colonisés et malades du sida… Cinq entretiens avec le sociologue et fondateur de l'association Aides, mort le 7 février dernier . ( A Voix nue )

Cette session s'achève. L'heure est peut-être venue de se retirer dans ses quartiers pour finir la semaine. "Chez nous". Ce lieu à la fois commun et intime, La Série documentaire a voulu s'y inviter . Et si vous rêvez d'ailleurs, d'un lieu plus grand et plus monumental, le voyage sur la muraille de Chine , les pyramides égyptiennes , ou le Macchu Picchu est offert par la maison. À la semaine prochaine !