L'assassinat du roi de Yougoslavie en 1934, ils s'en souviennent

Deux reporters, sur place à Marseille ce 9 octobre 1934, décrivent le déroulement des faits, 22 ans après l'assassinat du roi de Yougoslavie en pleine rue.

Une "déconcertante succession de scènes épouvantables"

Jean Clair Guyot, reporter à L’Écho de Paris : “J’ai été témoin du l’assassinat du roi Alexandre 1er de Yougoslavie, jamais je n’avais vu pareille déconcertante succession de scènes épouvantables, qui subitement métamorphosèrent en affolement, en panique, en deuil, ce qui était joie, enthousiasme populaire."

"Le roi débarque. Atmosphère de grande cordialité. Le roi souriant monte dans l’auto de tête. Tout bien ordonné, à quatre heures un quart, le cortège s’engage lentement dans la Canebière, où les trottoirs sont noirs d’une foule délirante, en arrière des soldats, très espacés les uns des autres et qui, baïonnette au canon, assurent le service d’honneur. Sur le côté droit de la voiture royale et légèrement en arrière, pour ne pas gêner le souverain qui, souriant, répond de la main aux acclamations, se tient un colonel à cheval."

George Méjat, opérateur pour la Fox Novietone : "En voyant la voiture du roi, je dis à mon camarade ingénieur du son : “Écoute vieux, je cadre la Canebière, tu n’auras qu’à appuyer sur le bouton quand le cortège s’ébranlera, je vais tout de même essayer de faire quelque chose en bas avec l’automatique.” Je fonce, et j’arrive à la portière du roi où je trouve un de mes collègues, qui tournait à la manivelle et qui me dit, car c’etait un titi, il me dit : “Tu sais, il n’y a rien à faire, il ne veut pas me regarder !” - “Ah !” Je lui dis, “Mon pauvre vieux, mais il faut dire aussi que tu ne sais pas t’exprimer, tu ne sais pas parler au roi, tu vas voir. Majesté ? Majesté ? Majesté ? Ayez l’obligeance de regarder je vous prie.” Il finit par se retourner vers nous, et là, il eut une expression extraordinaire d’angoisse, d’inquiétude, en voyant ces deux énergumènes, de la presse c’est entendu mais, travaillant librement à 1,25m de lui. Mais il réalisa immédiatement qu’il était filmé, que ce qui était filmé serait vu dans le monde entier. Et avec un sang-froid et une expression de bonté, il répondit aux gens qui, des fenêtres l’applaudissaient autant de l’hôtel du Mont Ventoux que des autres immeubles, les saluant gentiment de la tête et en même temps posant pour nous et nous faisant face et nous donnant satisfaction, c’est tout ce que nous voulions. Entre temps, je voulais tout de même faire un plan de foule et je me retournais car j’entendais les chevaux qui s’étaient mis en route, le cortège s’était ébranlé, ils arrivaient."

"J'ai entendu deux coups de feu, ça crépitait"

Jean Clair Guyot, reporter à L’Écho de Paris : “La tête du cortège n’avait pas parcouru plus de 150 mètres, lorsque je vois nettement un homme bondir de la masse des curieux, puis sauter sur le marchepied de l’auto royale. Des claquements secs d’armes à feux retentissent (...). C’est à ce moment-là que j’ai entendu un, deux coups de feu, ça crépitait. Je ne sais pas pourquoi je remettais ma mise au point à 7 mètres et je tournais. En effet, il y avait un homme sur la voiture qui s’acharnait. Je ne le voyais que de dos, je voyais aussi le bras du chauffeur qui le tirait."

"Dans la cohue grouillante, les soldats du service d’honneur, vont et viennent, égarés, tenant horizontalement à bout de bras leur fusil, dont la baïonnette risque de blesser à chaque instant les gens éperdus. Je vois le colonel qui escorte l’auto taper du haut de son cheval, à grands coups de sabre, sur la tête de l’homme, qui, adossé maintenant contre la voiture, se débat, tire au hasard sur la foule, puis s’écroule, abattu à coups de revolver, visé par un agent. Je vois à terre des gens sanguinolents, puis des agents traîner un corps inerte jusqu’au terre-plein de la place, où la foule, qui s’est rendu compte que c’est l’assassin qu’on traîne ainsi, le piétine longuement avec rage.”

George Méjat opérateur pour la Fox Novietone : “Il était presque à mes pieds, traîné, lynché par la foule, le sang giclait, j’en avais plein ma chemise. Il m’a fallu quatre fois charger cette bagnole pour y arriver. Pendant que je tournais cette scène, comme un intrus, comme un monsieur qui n’a rien à faire ici, alors que c’est l’affolement général, qu’on pense à soigner le roi... Je me cramponnais à ma portière et je ne voulais pas la lâcher, je tournais, je tournais, je tournais et je filmais le roi dont la bouche était ensanglantée, c’était les derniers spasmes. J’étais tiré à droite, tiré à gauche, je recevais des coups un peu partout. Enfin, je fus évacué plus que je n’avais envie d’évacuer moi-même, je me retrouvais dehors. À ce moment-là, je rencontrais un policier qui tenait le pistolet à la main. Je filmais ce pistolet, complaisance de sa part, gentiment, camarade. On a interprété ce pistolet comme étant l’arme du crime au poing du criminel, ce n’est pas exact. C’est l’arme du crime mais elle était dans les mains d’un policier à ce moment-là qui l’avait ramassée. Et puis la voiture partit, je rentrais. C’est là que je rencontrais mon frère qui s’était réfugié là-haut à l’hôtel du Mont Ventoux et qui accourait affolé en me criant : “George, on a assassiné le roi !” J’ai dit : “Mon vieux, écoute, je sais, je crois... je crois qu’on a l’histoire.” Et puis tous mes camarades étaient là réunis, déchargeant leur film, car déjà nous apprenions qu’on nous courait après pour obtenir ce film, l’avoir, nous le confisquer.”