"L'autre Beauvoir" : Hélène, artiste peintre et sœur de Simone de Beauvoir

Hélène grandit à Paris dans une famille bourgeoise dans les années 1910. Avec sa sœur Simone , elles suivent une scolarité au Cours Desir, un établissement catholique privé, où se retrouvent les jeunes filles de la haute société. C’est à ce moment qu'elle “se rend compte qu’elle a un talent qui est celui du dessin”, précise Claire Hirner, historienne de l’art. Leur mère les emmène régulièrement au Louvre enfant, “Hélène dira d’ailleurs que Le Louvre était [sa] messe”, poursuit la spécialiste qui a organisé une exposition dédiée à Hélène de Beauvoir en 2018 .

Les deux filles se détachent très tôt de l’éducation pieuse de leur mère, tempérée par un père plus ouvert, passionné par le théâtre et l’art dramatique. Simone veut devenir une grande écrivaine, Hélène elle, se rêve artiste. Dans une interview télévisée, Hélène raconte avoir écrit à 15 ans cette phrase : “'Si jamais je devenais un grand peintre, j’aimerais qu’il y ait dans mes tableaux, une petite note comique qui ne serait perceptible que pour moi seule'. Ce à quoi j’ai été fidèle et ça m’amuse parce que je mets souvent une petite note drôle dans mes tableaux”, glisse-t-elle.

Le dessin, le mouvement, les femmes

Soutenue par Simone, Hélène passe son bac de philosophie contre l’avis de mère. Elle se consacre à sa passion : la peinture et le dessin et intègre l’école Arts et Publicité en 1928. Dans l’un des cours, les élèves exécutent des croquis d’arrêts sur images à partir de séquences de petits films projetés. “Elle dit qu’à l’époque, elle se passionne beaucoup pour le croquis, le dessin, le corps en mouvement, la notion de mouvement va rester dans toute son œuvre ensuite après”, assure Claire Hirner.

Bien avant la publication du Deuxième Sexe écrit par Simone en 1949 , Hélène expose pour la première fois à Paris en 1936. Lors de cet événement, Pablo Picasso est présent, il dira de ses œuvres qu’elles sont “originales”. Hélène s’impose comme une artiste singulière et se fait un nom dans le milieu.

Son mariage avec Lionel de Roulet, élève de Jean-Paul Sartre qui partage la vie de Simone, va l'amener à voyager. Ses séjours dans différents pays nourrissent la réflexion artistique d’Hélène, notamment au Maroc dans les années 1950, des “années de rupture”, selon Claire Hirner. “C’est la découverte de la couleur pure, de la lumière, des aplats, elle a fait beaucoup de peintures qui représentent les femmes au travail, son environnement.”

"Moissonneuses au Maroc", Hélène de Beauvoir, 1949 © Radio France - Ch. Kempf

En Italie aussi, où ils s’installent après, Hélène pose son regard sur la condition des femmes. Elle peint “Les mondines”, les ouvrières saisonnières dans les rizières, un métier en train de disparaître.

"Les femmes souffrent, les hommes jugent"

Mai 68 est l’autre tournant de sa vie d’artiste. Hélène n’est pas à Paris, mais soutient le mouvement à travers son art. En quelques mois, elle réalise 80 tableaux des manifestations qui ont lieu dans les rues de Paris à partir de ce que lui raconte sa sœur, de photos et de ce qu’elle entend à la radio. “Stylistiquement, elle a une forme d’originalité, on a l’impression qu’elle s’est trouvée, analyse Claire Hirner. Parce que très souvent, elle absorbe beaucoup de choses d’autres artistes. Là, on a vraiment l’impression qu’il y a une forme d’épanouissement, qu’elle trouve quelque chose.”

Dans les années 1970, Hélène s’engage dans le mouvement féministe . En Alsace, où elle habite, elle cofonde une association qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Dans ses Souvenirs, elle raconte avoir été marquée par une série de féminicides dans la région en 1975. Meurtrie par leur destin tragique, elle peint un triptyque où l’on voit des femmes victimes d’injustices de la part d’hommes accusateurs. Avec "Les femmes souffrent, les hommes jugent", "La chasse aux sorcières est toujours ouverte" et "Les mortifères", Hélène de Beauvoir marque son engagement contre les violences faites aux femmes. En 1980, elle témoigne au procès d'une femme accusée d'avoir tué son mari qui la frappait.

Hélène de Beauvoir dans son atelier © Radio France - Ch. Kempf

Mais ce n’est pas le seul engagement d’Hélène. L’environnement est aussi l'une des causes qu’elle défend. “On peut vraiment la classer comme écoféministe dans les années 1970”, estime Claire Hirner. “C’est quelqu’un qui était très engagé contre le nucléaire, qui a soutenu le mouvement dans le Larzac .”

Un projet, deux Beauvoir

Les deux sœurs ont collaboré une seule fois ensemble, en 1968. Hélène illustre “La Femme rompue”, un roman de Simone. Mais la critique est mitigée, elles le vivent comme un échec. Pour Claire Hirner, le projet avait vocation à être un grand succès, “en tout cas, les deux sœurs se retrouvaient là dans leurs deux domaines de prédilection.”

Dans leur vie, elles sont proches, mais l’aînée entretient une relation ambiguë entre protection et domination envers Hélène. Simone meurt en 1986, laissant derrière elle des lettres publiées par sa fille adoptive, où elle décrit sa sœur comme une “artiste sans talent”. Hélène avait peint un tableau de deuil, un portrait de Simone qu’elle gardera en évidence dans sa maison jusqu’à la fin de sa vie en 2001.

