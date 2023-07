L’éducation féministe selon Chimamanda Ngozi Adichie

“Le plus important serait de lui dire qu'en tant que fille, elle a sa place dans le monde, n'est-ce pas ? Lui dire "Tu es importante, tu comptes.” Chimamanda Ngozi Adichie résume ainsi sa vision de l’éducation. Dans Chère Ijeawele, ou un manifeste pour une éducation féministe, paru en 2017, l’écrivaine nigériane conseille une amie qui veut donner à sa fille une éducation féministe. Six ans après sa publication et des traductions en plus de trente langues, ce texte manifeste résonne encore aujourd’hui.

Un texte lu par la comédienne Ludmilla Dabo

Chère Ijeawele, ou un manifeste pour une éducation féministe a été lu sur scène au festival d’Avignon, par la comédienne Ludmilla Dabo, en présence de l’autrice. Devenue mère depuis, Chimamanda Ngozi Adichie voit les choses d’une nouvelle manière. “Quand on le fait soi-même, comme je le fais depuis sept ans maintenant, on se rend compte que c'est difficile : essayer d'élever un enfant en allant contre les conventions demande un effort”, résume l’écrivaine.

Chimamanda Ngozi Adichie/Beyoncé, deux écoles

Chimamanda Ngozi Adichie rejette ce qu’elle appelle le “feminism light”, autrement dit l’idée selon laquelle les femmes de pouvoir le sont grâce à la bienveillance de certains hommes. “Je pense qu'il est important de ne pas exprimer l'idée selon laquelle le pouvoir des femmes est quelque chose de remarquable ou d'extraordinaire, note-t-elle. Parce qu'**alors vous donnez l'impression que ce n'est pas normal.”

L'écrivaine donne un exemple très concret de la manière dont elle applique ce conseil avec sa fille : “Il se trouve que je connais personnellement Ngozi Okonjo-Iweala, la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. Alors parfois je montre à ma fille des photos d'elle, de ses apparitions publiques, de ses interventions à la tribune de l'OMC. Et je lui dis : ‘Ta tante en train de faire quelque chose de vraiment cool’”.

Le féminisme à l'heure des diktats diffusés par les réseaux sociaux

Pour l’écrivaine aux multiples prix littéraires, donner une éducation féministe ne passe pas forcément par le fait d'invoquer ou de revendiquer le féminisme à tout propos. Il faut selon elle “le rendre naturel”. Au moment de la publication de son manifeste Chère Ijeawele, en 2017, les réseaux sociaux n’avaient pas encore autant d’influence sur notre quotidien. “La façon dont les réseaux sociaux sont devenus une source d'instabilité mentale pour les filles en affectant leur estime de soi, et les sentiments qu'elles éprouvent vis-à-vis de leur corps, est une chose qui m'inquiète vraiment."

De la Corée du sud aux Etats-Unis, s'inspirer de chaque lutte féministe

Chimamanda Ngozi Adichie est une observatrice attentive des différents mouvements féministes à travers le monde. Dernièrement, elle a suivi de près la mobilisation des femmes sud-coréennes contre la pratique du “Molka”, qui consiste à être filmée à son insu dans son intimité : “Je trouve les femmes sud-coréennes très inspirantes. Alors que la Corée du Sud est un pays très conservateur sur les questions de genre, ces femmes ont décidé de s'exprimer, en faisant fi des conséquences. Mais je suis aussi inspirée simplement par toutes les femmes qui ont le courage de rejeter les normes qu'on leur impose” confie-t-elle.