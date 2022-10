L'énergie, "Et maintenant ?", Patti Smith et "Ex-ologie" : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email.

Bonjour à toutes et tous,

Au programme de cette Session : les crises énergétiques sous toutes leurs formes, le premier (puis second) 49.3 du deuxième quinquennat Macron, Patti Smith au Centre Pompidou, le festival international des idées de demain, et un podcast d'autobiographie sentimentale. Bonnes écoutes ! 🎧Pierre Kron

Le Zoom de la semaine : les énergies en crise

Pétrole, électricité, éolien… Les crises énergétiques se multiplient ces dernières semaines. © Getty - Karl Hendon

Des stations-service en panne sèche . Du gaz russe rendu impropre par 200 jours d'agressions . De l'électricité à un prix qui flambe doucement mais sûrement. De l'éolien et de l'hydraulique toujours à la traîne dans un environnement fracturé par leurs cousins pollueurs. Et plus généralement, cette fatigue rampante dans les cœurs et dans les corps. La crise de l'énergie éclate dans toutes les centrales, tous les véhicules, tous les foyers. Alors le moment est peut-être venu de revenir sur le passé, accepter le présent, et imaginer l'avenir énergétique du pays. Et de la planète.

🕯 La crise énergétique repousse-t-elle la sortie de la pauvreté ? (Le Temps du débat, 38 min)

🌪 Ton moulin va trop vite ! L'énergie par vents et par eau (Le Cours de l'histoire, 58 min)

🌊 Eau : une puissance électrique (Entendez-vous l'éco ? 58 min)

🚗 Automobile : a-t-on les moyens de passer au tout électrique ? (L'Invité(e) des matins, 41 min)

C'est dans l'actu

49.3 : trois chiffres pour faire crier au "déni de démocratie" © AFP - Joël Sagat

⏩ 49.3 x 2. L'ombre de l'article constitutionnel planait sur l'Assemblée nationale depuis plusieurs semaines. Ce 20 octobre, la Première ministre Élisabeth Borne a abattu son joker pour faire adopter le projet de loi de Finances sans vote des députés. Rebelote le lendemain. À l'occasion de sa deuxième, puis troisième utilisation - seulement - depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, dissection rapide de l'outil 49.3. ( La Question du jour, 9 min )

📆 Samuel Paty, deux ans. Le 16 octobre 2020, le professeur d'histoire-géographie Samuel Paty était assassiné pour avoir montré deux caricatures de Mahomet à ses élèves. Deux années et des centaines d'hommages plus tard, qu'est-ce qui a changé dans les salles de classe ? ( La Transition de la semaine, 11 min )

🐑 Rassemblement national. Ils étaient 8 en 2017. Ils sont désormais 89. Depuis les élections législatives de juin 2022, la tablée du Rassemblement national à l'Assemblée s'est significativement rallongée. Quatre mois après cette percée électorale, une question : les députés RN sont-ils des députés comme les autres ? ( Le Reportage de la rédaction , 4 min)

📗 Iran : un livre délivre. Son point final apposé en 1010, Le Livre des rois du poète Ferdowsi conte l'histoire iranienne des origines jusqu'au VII siècle. Plus d'un millénaire plus tard, devenu l'un des ouvrages les plus populaires du pays, il continue à donner à voir, à entendre et à penser l'Iran en pleine révolte. ( Sans oser le demander , 58 minutes)

Patti Smith, une "Evidence"

La chanteuse Patti Smith à Las Noches del Botanico, au Jardin botanique, le 20 juin 2022 à Madrid, en Espagne. © Getty - Ricardo Rubio/Europa Press News

Les voyages de Rimbaud, Artaud et Daumal. L'exposition est intitulée "Evidence", et Patti Smith vous la raconte pendant 45 minutes, accompagnée par son binôme du Soundwalk Collective, Stephan Crasneanski. Immersive, leur installation au Centre Georges Pompidou à Paris joue de sons glanés au gré d'expéditions sur les traces de trois poètes. Casque vissé sur les oreilles, le visiteur est emporté par la voix de la chanteuse qui le guide dans l'Éthiopie d'Arthur Rimbaud, le Mexique d'Antonin Artaud ou l'Inde de René Daumal.

🏛 Patti Smith : "le son peut vous transporter à travers les lieux et le temps" (Par les temps qui courent)

Et maintenant ?

Place à la deuxième édition du festival international des idées de demain. © Radio France

Pour la seconde année consécutive, la Maison de la Radio ouvre ses portes au(x) monde(s) à venir. Ateliers, débats, rencontres, émissions… France Culture et Arte s'associent pour organiser le festival international des idées de demain. Face à la myriade de crises qui fracturent nos sociétés, "Et maintenant ?" se donne deux jours, vendredi 20 et samedi 21 octobre, pour recréer du commun et refonder le débat public. Un programme ambitieux , mais qui avait déjà stimulé les consciences en 2021 .

🎊 Et maintenant ? Le festival international des idées de demain. Édition 2022.

Il est temps...

Bye bye la Terre : un déménagement serait-il imaginable ? © Getty - Preserved Light Photography

Vous avez 4️⃣ minutes

🌌 Seuls malgré d'autres mondes autour ? Le rêve est répandu, quitter la Terre pour l'univers. De 2001, l'Odyssée de l'espace à Buzz l'éclair, il s'est même vu mettre en images. Mauvaise nouvelle : la Terre risque d'être la première et dernière maison pour les terriens… ( Le Pourquoi du comment : science )

Vous avez 3️⃣9️⃣ minutes

💰 Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les milliardaires. Ils possèdent les marques de luxe dont vous rêvez, rachètent les usines qui vous habillent, investissent dans les médias que vous écoutez… Pourtant, un voile de secrets enveloppe leurs vies. L'heure est venue de tenter de percer le mystère des grandes fortunes françaises. ( Bienvenue au (Book) Club )

Vous avez 5️⃣7️⃣ minutes

🎼 La Sérénissime et ses musiciennes. Quand musique et Venise s'associent dans l'imaginaire collectif, c'est souvent l'opéra qui résonne. Et la plupart du temps, il se conjugue au masculin avec des maestri comme Donizetti ou Vivaldi. Pourtant, des célèbres cantatrices aux musiciennes des ospedali, les femmes donnaient aussi le la. ( La Série musicale )

Vous avez 5️⃣ X 3️⃣0️⃣ minutes

💔 Exs and the City. Après 17 années de célibat, Adila Bennedjaï-Zou s'est lancée dans un projet intime et introspectif : son autobiographie sentimentale. Et pour l'écrire (et l'enregistrer), elle a interrogé cinq témoins de son passé. Les hommes qu'elle a aimés. Une dissection de ses ex en cinq épisodes. ( Ex-ologie, une vie de célibataire )

Fin de la Session pour cette semaine. Si vous avez encore un peu de temps (et d'énergie) dans la file d'attente pour l'essence bien-aimée, le moment est peut-être venu de prendre un peu de recul sur notre rapport à l'aiguille de l'horloge qui avance inexorablement. Sommes-nous vraiment soumis au temps ? Quatre épisodes d'Avec philosophie devraient suffire à planter une petite graine de réflexion. Et maintenant, pour les plus curieux, place à " Et maintenant ? ". Et pour les autres, rendez-vous dans sept jours.