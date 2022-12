L'étrange Noël de France Culture I Programmation spéciale

Cotillons et chants candides au placard, France Culture emmène ses auditeurs cette fin d’année du côté de l’étrange, du frisson et du fantastique. Au cœur de cette programmation, une Grande Traversée d’hiver en podcast, érudite et sanguinaire, consacrée à Vlad III, l’empaleur !

GRANDE TRAVERSÉE D’HIVER : Le Prince Dracula, une histoire vraie

Une série en 5 épisodes d’1h, produite par Mattéo Caranta, réalisée par Anne Perez-Franchini

Un podcast disponible dès le 20 décembre, sur le site et l’appli Radio France

Publicité

C’est l’histoire de Vlad Dracula, dit "Țepeş", l’Empaleur. Ce prince de Valachie, puisque c'est ainsi qu'on nomme la Roumanie du XVe siècle, est une incarnation du mal. Il est le tyran ultime, un semi-barbare dans le siècle de la Renaissance. Un monstre sanguinaire aux confins de l'Europe qui n'a d'autre choix, pour survivre au milieu des empires naissants et des royaumes décadents, que de semer la terreur. Les récits qui sont fait de lui le dépeigne en faiseur de martyres. Son nom même est ambigu : Dracula veut dire “le diable” et “le dragon” à la fois. Vlad l'Empaleur reste une énigme.

400 ans après sa mort, Dracula prend les traits du prince des vampires sous la plume de Bram Stocker. Vlad cohabite alors avec son double de fiction, dans un face à face régi par la littérature et l'histoire. Héros limite, objet de culte et de rejet, l'histoire (vraie) du prince Dracula est une traversée au seuil de ce qui peut se dire, mais ne peut pas s’entendre.

Épisode 1 : Vlad, en deçà du conte

Épisode 2 : Entre deux mondes, le fils du diable

Épisode 3 : L'empaleur ou la diplomatie du sang

Épisode 4 : Dracula, héros Limite

Chaque jour, du 17 décembre au 1er janvier, la grille de programmes de France Culture questionnera les grandes énigmes de l’histoire, nos interprétations ou encore les limites entre science et fiction.

En s’aventurant dans l’étrange, France Culture s'engage dans le grand labyrinthe de la vie (et de la mort). Pour ne pas s’y perdre, on convoquera Sigmund Freud ( Sans oser le demander – Géraldine Mosna-Savoye ) et la philosophe Susan Neiman ( Signes des temps – Marc Weitzmann ). Géraldine Muhlmann, quant à elle, posera une question détonante aux invités d’Avec philosophie : L’étrange est-il toujours bizarre

Une architecture hallucinée, des planchers qui grincent et des histoires de malédiction : France Culture pousse les portes des maisons hantées de Sarah Winchester (Une histoire particulière – coordination Christine Bernard), celles de Pigalle (un reportage d’Esprit des lieux – Tewfik Hakem) ou des lieux fantasmagoriques analysés par la spécialiste Stéphanie Sauget (Concordance des temps – Jean-Noël Jeanneney).

France Culture poursuit sa quête de l’inconnu à la recherche des œuvres oubliées (une série en 10 épisodes de William Marx des Cours du Collège de France), à la découverte des grandes énigmes de l’histoire (une semaine thématique du Cours de l’histoire – Xavier Mauduit), ou encore des traces laissées par des peuples disparus (des momies à la grotte de Lascaux dans Carbone 14 – Vincent Charpentier).

Le paranormal est examiné de près par le prisme de La Science CQFD par Natacha Triou : OVNIs, vampires, ou espèces imaginaires ; tandis que le blob occupera l’émission Être et savoir de Louise Tourret.

Pour éclairer cet univers fantastique, il fallait des artistes et des auteurs : Charles Dickens (Bienvenue au Book Club – Sébastien Thème), Alfred Kübin et Edgard Allan Poe (Sans oser le demander – Géraldine Mosna-Savoye), Pacôme Thiellement et Daniel Goossens (Affaires culturelles – Arnaud Laporte), Jean-Marie Blas de Roblès et Ernest de Gengenbach (Mauvais genres – François Angelier), Enki Billal (De Cause à effets – Aurélie Luneau) ; des cinéastes Tim Burton (Plan Large – Antoine Guillot) ou encore Bertrand Mandico (Par les temps qui courent – Marie Richeux).

3 DOCUMENTAIRES INÉDITS

TOUTE UNE VIE : Jean-Eugène Robert Houdin ou la Magie retrouvée

Par Federico Polo Deveto, réalisé par Céline Ters, coordination Anaïs Kien

Diffusion – Samedi 24/12 à 15h

Le parcours de Robert Houdin dans les fracas du 19ème siècle, horloger, inventeur d'automates et rénovateur de la magie et des prestiges est époustouflant, vertigineux et méconnu du grand public aujourd'hui. Il fut aussi agent de Napoléon III en Algérie auprès des marabouts locaux. Entrer dans son univers est un voyage en soi. Une plongée dans un écrin à multiples facettes, versant dix-neuvièmiste du metavers actuel.

UNE HISTOIRE PARTICULIERE

| La mystérieuse disparition du curé de Châtenay

Un documentaire de Federico Polo Devoto, réalisé par Somany Na

Diffusion – Samedi 17/12 et dimanche 18/12 à 13h30

En 1906 la France s’apprête à vivre un tournant historique majeur : en décembre la loi de Séparation des Eglises et de l’Etat entrera en vigueur et fera du pays un Etat laïc. Dans ce contexte, la disparition rocambolesque du curé d’un petit village d’Eure-et-Loir va cristalliser les tensions entre cléricaux et anticléricaux, et passionner la France pendant de longs mois…

| À la recherche de l’Atlantide

Par Elise Gruau, réalisé par François Teste, coordination Christine Bernard

Diffusion – Samedi 31/12 et dimanche 01/01 à 13h30

L’Atlantide est un nom qui fait rêver encore aujourd’hui, et cela dure depuis l’Antiquité. Ce nom a alimenté les rêves, les projections, les explorations et les théories les plus diverses, et fait produire plus de 40 000 livres ! Mais que sait-on au juste du continent englouti ? Ce documentaire propose d’explorer le mythe et les quêtes, les rêves et explorations que l’Atlantide a engendrés

> La programmation complète de nos émissions et rediffusions dans le cadre de L’Étrange Noël de France Culture est à consulter en ligne.