L’histoire (banale) derrière la photo légendaire de Jean Moulin

Le cliché met en scène Jean Moulin , le président du Conseil national de la Résistance , adossé à un mur en pierre, le visage impassible, coiffé d'un chapeau en feutre, une écharpe nouée au-dessus d’un manteau. Au sujet de cette photo, les interprétations n'ont pas manqué : le regard au loin ? Il était le signe de la détermination et du courage face à l’ennemi. L'écharpe ? Elle était là pour dissimuler une cicatrice au cou, séquelle de sa tentative de suicide en juin 1940 pour ne pas collaborer avec les nazis. Cette photo condenserait ainsi l’essence du personnage, entre ténacité et abnégation, humilité et discrétion : en ce qu’elle semble résumer sa vie, il était donc logique qu’elle devienne l’emblème du résistant arrêté à Caluire le 21 juin 1943 et mort quelques semaines plus tard après avoir été torturé par la Gestapo.

Pourtant, contrairement à ce que ces interprétations pourraient laisser croire, les circonstances dans lesquelles cette photo a été prise sont loin d'être aussi héroïques. La prise de vue a eu lieu au cours d’une froide journée de 1940 à Montpellier, où Jean Moulin et son ami d’enfance Marcel Bernard avaient passé quelques jours dans la famille Moulin. Dans Jean Moulin : L'affranchi (Flammarion), Bénédicte Vergez-Chaignon la resitue dans son contexte : les deux amis étaient allés se promener après le déjeuner, le long de l’aqueduc des Arceaux - parcours classique d'une promenade dominicale à Montpellier.

Un portrait iconique, pris par un ami d'enfance dans des circonstances... banales

Voisins depuis l'enfance, Marcel Bernard et Jean Moulin ont grandi ensemble et ne se sont jamais quittés. Ils s'estiment comme deux frères. Dès les années 1910, Marcel se passionne pour la photographie - initié par Laure Moulin, la sœur de Jean. C'est donc naturellement que, pendant cette promenade hivernale, il sort son appareil pour immortaliser Jean, lui-même habitué de l'exercice après tant d'années d'amitié. Ironie de l'histoire, Jean Moulin n'a pas spécialement aimé le cliché quand il a vu le tirage, qui était selon ses dires en-deçà du talent de son ami.

À partir de 1969, quand Laure Moulin la choisit pour illustrer son livre sur son frère, suivant les conseils iconographiques de Marcel Bernard, l'image va s'imposer comme symbole de Jean Moulin. Laure Moulin participe elle-même de la fabrication de la légende : datant la photo de l'hiver 1940-1941, elle explique dans son ouvrage que l'écharpe de son frère cache sa cicatrice au cou. Le cliché avait été exposé six ans plus tôt à Castres dans une exposition sur la Résistance en 1963, déjà accompagné de l'interprétation symbolique du martyr. À partir des années 1970, le portrait devient l'emblème du président du Conseil de la Résistance : ce regard, cette écharpe et le récit héroïque qui l'accompagnent vont forger la légende du résistant.

Une écharpe, une cicatrice, et une lecture a posteriori

Problème avec cette interprétation : la photographie date en fait du mois de mars 1940, alors même que Jean Moulin a tenté de se suicider après, le 17 juin 1940, refusant d'accuser à tort des tirailleurs sénégalais d'un massacre perpétré par les nazis. Sous la torture, il avait attrapé un bris de verre au sol et s'était tranche la gorge. Trois mois plus tôt, lorsqu'il était déjà préfet d'Eure-et-Loire, son cou ne pouvait donc pas encore porter la marque de son courage : le hasard a fait que le jour où le cliché a été pris, il portait une écharpe... simplement parce qu'il était frileux.

La force symbolique involontaire de la photo de Marcel Bernard en a fait le logo de la célébrité posthume de Jean Moulin. Il existe cependant des dizaines d'autres images du résistant, dont une grande partie réalisée par son ami Marcel : tout au long de sa vie, il l'a immortalisé dans toutes les circonstances - au ski, à la mer, en tenue de préfet, en famille, etc. Parce que les deux hommes étaient liés par une profonde amitié, Jean a souvent servi de modèle à Marcel, se prêtant volontiers au jeu de la passion de ce dernier pour la photographie. Mais l'histoire a retenu une image plus que les autres qui, loin des interprétations fantasmées de la figure du résistant, est née de circonstances... banales.