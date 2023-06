L’histoire derrière le crocodile de Lacoste

En 1923, René Lacoste (1904-1996), futur fondateur de la marque et déjà célèbre tennisman français, se promène dans une rue de Boston, où il s'est rendu pour participer au tournoi de la Coupe Davis. Il repère alors dans la vitrine d'un magasin une valise en peau de crocodile qui devient l’enjeu d’un pari avec son entraîneur. Mais la finale est perdue pour le Français, et le pari avec. Mais l’histoire ne s'arrête pas là. Lorsqu'un journaliste américain la relate dans la presse, celui-ci en profite pour affubler Lacoste d'un sobriquet : “le crocodile”. Pourquoi ce surnom ? Parce qu'il semble résumer les qualités du tennisman français sur les courts : détermination, ténacité et patience. Et sa stratégie de jeu : attendre que l’adversaire trébuche, tapi en fond de terrain. Comme un certain reptile vert...

Le fameux polo

La dream team française dont fait partie René Lacoste remporte la Coupe Davis de 1927 à 1932 et se taille par la même occasion une réputation d’élégance. Dès la fin de sa carrière, René Lacoste crée sa marque et va révolutionner la mode dans le tennis. Exit les vêtements de villes, chemises et pantalons en flanelle ou en lin ; il crée l’emblématique polo qu'il débarrasse des manches afin d'offrir aux joueurs plus d’aisance dans le mouvement. Évidemment, Lacoste y accole son emblème personnel, le reptile. Il introduira, plus tard, la couleur, affranchissant la mode tennistique de la norme du blanc.

Avec Valerio Emanuele, auteur du Dictionnaire du tennis (Honoré Champion)