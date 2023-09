L'hôtel Pereire, joyau du parc Monceau, accueille des visiteurs pour la première fois de sa riche histoire

Parmi les somptueux hôtels particuliers qui bordent le parc Monceau, dans le très bourgeois VIIIe arrondissement de Paris, se cache une bâtisse remarquable, tant par son faste que par son histoire. L'hôtel Pereire, du nom des richissimes frères entrepreneurs, offre une perspective singulière sur la transformation de la capitale par le baron Haussmann et l'essor du capitalisme industriel français au cours de la Restauration et du Second Empire.

Le grand hall de l'hôtel Pereire. © Radio France - François Chagnaud

Érigé en 1881, autrefois demeure des descendants Pereire, l'hôtel abrite depuis 1975 la Fondation Simone et Cino Del Duca - Institut de France . Les activités de mécénat, de remise de prix littéraires et scientifiques prestigieux de cet organisme restent méconnues du grand public. La fondation compte bien y remédier avec cette ouverture aux visiteurs de l'hôtel Pereire, pour la première fois de son histoire, ce samedi 16 septembre, dans le cadre des 40e Journées européennes du Patrimoine.

Joyau

Le vacarme du boulevard de Courcelles s'éteint aussitôt franchi l'imposant portail du numéro 10 de la rue Alfred-de-Vigny. Après les graviers de la cour d'honneur et le perron, le visiteur passe la monumentale porte vitrée en fer forgé. Derrière, le grand hall : murs tendus de damas pourpre, deux colonnes de marbre qui s'élèvent vers le puits de lumière. Cette ouverture octogonale traverse les planchers des deux étages supérieurs pour amener le regard sur la verrière, taillée comme une émeraude.

Le puits de lumière et la verrière de l'hôtel Pereire, dans le XIIIe arrondissement de Paris. - Patrick Balluet

Au rez-de-chaussée, un grand salon transformé en salle de conférence, et une bibliothèque, tous deux richement décorés, s'ouvrent sur un écrin de verdure. "Nous avons une ouverture sur les arbres et le fameux gingko biloba qui veille sur les enfants qui viennent jouer dans l'aire de jeu du parc Monceau", sourit Camille Bouvier, l'administratrice générale de la Fondation Simone et Cino Del Duca. Ce parc, et son histoire, c'est la clef pour comprendre l'histoire de ce lieu.

Né d'un aristocrate déchu

"Au départ, c'était une propriété privée du duc d'Orléans, réquisitionnée comme bien national à la Révolution. Dans les années 1860, Haussmann décide de le redécouper, d'en faire un parc public mais également de lotir son pourtour d'un certain nombre d'habitations", retrace Camille Bouvier. Les richissimes frères Pereire saisissent l'opportunité.

Originaires du Portugal, de confession juive, les Rodriguez-Pereira, devenus Pereire, se forment au négoce au sein de la maison de commerce familiale de Bordeaux. Arrivés à Paris, Isaac devient comptable chez Vital-Roux, tandis qu'Émile se lance dans une aventure boursière aux côtés du baron James de Rothschild.

La façade de l'hôtel Pereire vu depuis le parc Monceau. - Victor Point

En 1835, les deux frères adeptes du saint-simonisme , convainquent Louis-Philippe de l'intérêt du rail et fondent la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye. Une rampe de lancement vers une fortune colossale, estimée à 200 millions de francs-or. Les Pereire multiplient les investissements, dopés par l'accession au pouvoir de Napoléon III : création du Crédit Mobilier en 1852, de la Compagnie Générale Transatlantique en 1854, de la "ville d'hiver" d'Arcachon.

Les deux frères, grands financeurs des travaux de Haussmann, achètent en 1861 10 hectares de terrain autour du parc Monceau. Émile Pereire cède alors les parcelles, desservies par des rues et boulevards récemment percées au fil des transformations du baron, à de riches artistocrates, banquiers et industriels : Menier, Camondo, de Rothschild.

La construction de l'hôtel Pereire à proprement parler ne débute qu'en 1879, à l'initiative du fils d'Émile Pereire : Isaac-Émile. "Émile II" rachète la parcelle à Nathan de Rothschild, et confie les travaux à William Bouwens van der Boyen, également architecte du siège du Crédit Lyonnais, situé boulevard des Italiens. Deux ans plus tard, Émile II et sa famille s'installent dans cette maison bourgeoise, rappelant l'architecture classique des XVIIe et XVIIIe siècles.

D'une maison bourgeoise au siège de la fondation

À la mort d'Émile II, en septembre 1934, la propriété demeure en indivision entre les enfants et petits-enfants. Puis vient la Seconde Guerre mondiale. Les héritiers Pereire louent le bâtiment au ministère de la Production industrielle, qui le réquisitionne à la fin du conflit. En 1947, une fois la propriété retrouvée, elle est vendue aux Charbonnages de France, à la société "Huile, Goudrons et Dérivés" et "Ammonia". Ces entreprises industrielles adaptent le lieu à un usage commercial pourtant proscrit pour ces hôtels particulier, voués à demeurer des habitations bourgeoises.

Le bureau de la président de la Fondation Simone et Cino Del Duca au premier étage de l'hôtel Pereire, flanqués de deux luminaires inspirés du paquebot France. - Patrick Balluet

L'hôtel Pereire change de mains une dernière fois en mars 1975. Il devient le siège de la Fondation Simone et Cino Del Duca, fondée quelques mois plus tôt. "Simone Del Duca y installe ici ses bureaux avec cette volonté d'agir dans les domaines de sciences des arts et des lettres pour poursuivre ce qu'elle avait engagée avec son mari, Cino Del Duca, un magnat de la presse des années 50", explique l'administratrice générale de la fondation, Camille Bouvier.

Sous l'égide de l’Institut de France depuis la mort de sa créatrice en 2004, la fondation remet des prix et attribue des subventions dotées de centaines milliers d'euros dans le domaine des arts, des lettres et des sciences.

L'hôtel Pereire, situé au 10, rue Alfred-de-Vigny (Paris VIIIe) ouvre ses portes au public samedi 16 septembre de 9h à 18h. Entrée libre et sans réservation.