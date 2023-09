L'Inde a plusieurs noms, et ce n'est pas nouveau

"India" en anglais, "Bharat" en hindi : c’est un débat qui prend une ampleur internationale, comme au sommet du G20 2023 à New Delhi, où les invitations étaient signées de la "présidente du Bharat". Même chose sur le pupitre du Premier ministre, jusqu’alors désigné comme le représentant de l’India, en anglais. Pourtant, la question est loin d’être nouvelle.

L’Inde telle qu’on la connaît aujourd’hui est très récente : elle est née en 1947. Mais la civilisation indienne trouve ses origines au VIe siècle avant notre ère, autour du fleuve Indus, anciennement appelé le Sindhu. Anne Viguier, enseignante-chercheuse à l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) et historienne spécialiste de l'Inde, explique ces évolutions linguistiques : "Dans un premier temps, le Sindhu est devenu Hindu en langue perse. C’était avant notre ère, donc le S a changé. Et ensuite, le H a disparu et c’est devenu India." Le Sindhu va aussi donner le nom "Hindustan", signifiant littéralement "le pays de l’Indus", ou encore "Al-Hind", utilisé par les peuples arabes.

La plupart des noms de l’Inde trouvent donc leurs premières origines il y a près de 2 500 ans, dans ce fleuve Indus… Mais aux alentours du Ve siècle de notre ère, un deuxième terme est apparu : celui de "Bharat", qui dérive "du nom d’un roi mythique qui apparaît dans les écrits sanskrits du début de notre ère, dans les puranas", précise Anne Viguier. Les puranas sont des récits légendaires, piliers de la religion hindoue , oscillant entre épopées de rois et réflexions philosophiques, en passant par des histoires de dieux et de déesses.

L'Inde : un mélange de langues, de cultures et d'identités

Nous voilà avec trois noms principaux pour désigner une civilisation qui s’étend du Pakistan au Bangladesh : "India", "Hindustan" et "Bharat". "Ce qui est intéressant de voir, c’est que ces trois termes ont changé de sens au fur et à mesure de l’histoire. Donc ils n’ont pas aujourd'hui le sens qu’on a pu leur donner il y a quelques siècles", analyse Anne Viguier.

"Bharat", par exemple, est aujourd’hui revendiqué par les nationalistes hindous parce qu’il vient de textes sacrés. Mais cette connotation est très récente ! "En réalité, le terme de "Bharat" pouvait être employé par un poète musulman à la fin du XIXe siècle pour désigner ce territoire indien", affirme Anne Viguier. Dès le VIIIe siècle, l’Inde a été colonisée par des clans musulmans et plus tard par les Européens, avec les empires britannique, français, portugais, danois et néerlandais. Le pays a ainsi connu des siècles entiers où des étrangers ont nommé différemment un seul et même territoire.

Ce qui nous amène en 1947 : l’indépendance de l’Inde. À cette époque, les Indiens utilisaient aussi bien "India", "Bharat", "Al-Hind" ou "Hindustan" pour désigner leurs terres. "Les termes sont multiples, ça fait partie de ce qu’est l’Inde : une histoire très ancienne, avec une accumulation de regards extérieurs et intérieurs", développe Anne Viguier.

Les Indiens ont mis deux ans à rédiger la Constitution, de 1947 à 1949. Il a fallu trouver un compromis pour choisir un nom. Anne Viguier explique le processus d'écriture : "La discussion autour de ce terme a duré une journée. (...) À ce moment-là, il y avait "Bharat" et "India". Certains militaient pour que le terme soit uniquement "Bharat", parce que la terminologie "India" était devenue coloniale, ce qu’elle n’était pas au départ, bien sûr. Mais comme la Constitution a été rédigée en anglais, et qu’il s’agissait aussi de pouvoir s’exprimer pour que tous les habitants d’Inde comprennent, il a été décidé de conserver les deux noms". C’est pourquoi on peut lire, sur la première ligne de la Constitution : "L’Inde, c’est-à-dire le Bharat, est une Union d’États." Mais c’est la seule fois où "Bharat" apparaît dans le texte.

Un débat actuel sur un fond de nationalisme hindou

Aujourd’hui, les Indiens utilisent généralement “India” quand ils parlent en anglais et “Bharat” quand ils parlent en hindi, qui sont les deux langues nationales officielles du pays. Mais le pays compte 22 langues régionales officielles, et encore : "il y a bien plus de langues que cela", détaille Anne Viguier. "Le dernier recensement de 2011 recensait plus de 19 000 langues maternelles."

Au moment de l'indépendance, l’anglais a été choisi pour unifier une diversité linguistique. Le fait que le Premier ministre Narendra Modi veuille officialiser un terme sanskrit pour désigner le pays ne plaît donc pas à tous les Indiens, selon Anne Viguier. "Bharat ne fait pas l’unanimité pour deux raisons : l’instrumentalisation de ce nom par les nationalistes hindous, qui montrent ce terme - parce qu’il apparaît dans des textes sanskrits - comme relié à l’origine de la religion hindoue. La deuxième raison est linguistique, parce que c’est un mot sanskrit et les populations d’Inde du Sud, qui parlent des langues dravidiennes, sont très attentives à défendre leurs spécificités et ne souhaitent pas que l’anglais disparaisse ou soit contestée comme langue officielle."

Ce débat est d’autant plus actuel avec les élections générales de 2024, pour lesquelles 26 partis d’opposition ont formé une coalition sous l’acronyme "I.N.D.I.A.". Selon Anne Viguier, quand Narendra Modi impose le nom de Bharat pour parler de l’Inde, “il y a une sorte d’instrumentalisation politique. C’est une sorte de protestation pour rejeter le terme India, comme s’il était étranger, et donc ça permet de rejeter aussi cette alliance.”