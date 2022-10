L'Inde, puissance culturelle en devenir : "Modi l'a compris, le softpower est essentiel"

Cette semaine à Cannes, les professionnels de la télévision et du divertissement se retrouvent, comme tous les ans, pour le Mipcom , le marché international du secteur audiovisuel . Pour cette édition, une délégation venue d'Inde est présente, afin d'animer une conférence autour des évolutions de l'industrie dans le pays. Et si l'empire Bollywood est en plein déclin , l'industrie culturelle indienne n'a jamais été aussi dynamique. Films, séries, jeux vidéos et effets spéciaux : le deuxième pays le plus peuplé du monde est en plein développement, et les frontières ne l'arrêteront pas. Anil Wanvari, spécialiste des médias indiens, est le fondateur et PDG de Indian Television Dot Com , une société de diffusion en ligne.

Comment se porte l'industrie du divertissement indienne en ce moment ?

Publicité

Le paysage est très prometteur : nous avons 900 chaînes de télévision, des dizaines de plateformes de streaming, et environ 600 studios d'animation et d'effets spéciaux à travers l'Inde. Ces studios travaillent sur des co-productions avec Hollywood, mais aussi avec la France et le reste de l'Europe.

700 000 personnes sont employées dans le secteur, qui pèse entre 10 et 15 milliards de dollars. Nous nous attendons à ce que les choses croissent rapidement. Entre la publicité, la télévision, le cinéma, nous produisons environ 1 000 films par an. C'est un secteur extrêmement dynamique.

Depuis quand observe-t-on cette évolution vers le haut ?

La révolution digitale a tout bousculé ces cinq dernières années, avec l'arrivée de Netflix et de Prime Video, notamment. Beaucoup de multiplexes sont apparus, et le gouvernement indien a mis un point d'honneur à accompagner la digitalisation. Nous sommes le deuxième marché de la téléphonie mobile au monde, avec plus de 500 millions nouveaux utilisateurs de smartphones [au cours de la dernière décennie, NDLR]. Beaucoup de personnes consomment des vidéos en formats courts, et elles commencent maintenant à regarder des vidéos à la demande en streaming.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

En ce moment, on parle beaucoup du déclin de Bollywood. Pensez-vous que les productions indiennes pourront atteindre et séduire le reste du monde à l'avenir ?

Cette année, le film RRR de S.S. Rajamouli a eu un très, très gros succès à l'international [avec un bénéfice de plus de 150 millions de dollars, NDLR], et auprès des critiques et du public . La plupart du temps, nos films plaisent beaucoup aux chinois. Secret Superstar, par exemple, a fait un carton en Chine [il a été le film d'importation le plus rentable de 2018 dans le pays, NDLR].

L'Inde a beaucoup d'histoires à raconter, et elle joue le rôle d'arrière-cour de la post-production dans le monde. Si vous regardez les productions hollywoodiennes, je dirais que pour environ 50% des films à effets spéciaux, ces VFX sont créés en Inde, par des studios indiens. Nous sommes présents, et nous apprenons. Je suis certain que d'ici trois à cinq ans sera produit un gros blockbuster au succès international, à l'image de l'univers cinématographique de Marvel, ou de DC Comics [Cette année, la sortie de Brahmastra doit notamment marquer les débuts d'une franchise en trois volets, NDLR.] Il y a un gros potentiel.

Quelle est la place du jeu vidéo dans l'industrie culturelle indienne ?

Nous sommes très bons en animation, donc beaucoup de studios et de développeurs profitent de nos progrès techniques, et de notre créativité, pour produire des jeux. [Depuis 2006, l'entreprise française Ubisoft a par exemple un studio à Pune, dans l'Ouest du pays, NDLR].

Cela n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi parce que nous avons des talents, et des idées à mettre sur la table. Comme je vous l'ai dit, le marché de la téléphonie mobile est très important en Inde, donc les jeux pour smartphones y sont très développés. Mais nous commençons à nous diversifier, notamment sur le terrain des jeux PC. Des équipes d'e-sport commencent à apparaître, par exemple.

L'Inde a-t-elle l'intention de créer des partenariats avec la France et l'Europe ?

Les partenariats se multiplient avec les entreprises, les studios d'animation et les producteurs français. Beaucoup de films indiens sont tournés à Paris. La France a de bons mécanismes incitatifs... Et c'est toujours un plaisir de faire des affaires avec elle. Récemment, l'Inde a aussi commencé à soutenir des politiques de co-production. Si un producteur français, ou d'une autre nationalité, désire tourner chez nous, il peut obtenir des emplacements de tournage de la part du gouvernement central. Un bureau, le Film Facilitation Office (FFO) , a spécialement été mis en place pour l'obtention de tels permis, et pour que tout soit fait le plus simplement possible. J'espère que de plus en plus d'intérêt sera porté aux co-productions indiennes. Ensemble, nous ne pouvons que grandir.

Comment expliquer cet investissement de plus en plus important de la part du gouvernement indien dans l'industrie culturelle ?

C'est du softpower ! Les films, la musique, les séries : c'est ce que les États-Unis exportent le plus. La Corée du Sud a commencé à très bien le faire également : c'est pour cela que les K-dramas et la K-pop se portent si bien, que Parasite de Bong Joon-ho a reçu un Oscar et que BTS est un des groupes les plus importants du monde. Le gouvernement indien et son Premier ministre l'ont bien compris : le softpower est essentiel. L'Inde est perçue de nombreuses façons : certaines personnes apprécient notre pays, d'autres un peu moins. Le gouvernement essaie donc de corriger ces perceptions. De plus, le secteur audiovisuel peut être source de nombreux emplois, ce qui peut aider l'économie globale. C'est une superbe initiative : nous avons tellement de personnes talentueuses, que ce soit des scénaristes, des réalisateurs, des techniciens, ou des acteurs... En plus de cela, le gouvernement est en train de mettre en place une nouvelle politique d’éducation, plus favorable aux matières artistiques. Le but de l’Inde, c’est d’avoir d’ici 2030 environ deux millions de professionnels qualifiés dans le secteur.

Quels sont les prochains défis que l'audiovisuel indien devra relever, dans les années à venir ?

La 5G vient d'être déployée dans le pays. Cette révolution aura forcément un impact sur la télévision traditionnelle, et sur le cinéma. Le défi sera de trouver un équilibre entre les contenus numériques et les productions télévisuelles. Beaucoup d'Indiens expriment aussi un fort intérêt pour le métavers. Comment tous ces médias vont-ils converger ? De quelle façon vont-ils devenir rentables ? Le marché de la publicité va-t-il s'y insérer ? En Inde, le revenu par utilisateur est très bas. Les entreprises internationales devront donc trouver un moyen pour être rentables, tout en restant attirantes. Dans tous les cas, une très bonne période s'annonce pour le secteur.