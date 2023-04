L’Indo-Pacifique, nouveau terrain de jeu économique de l’ambitieuse République tchèque

Pour la petite République tchèque, nul besoin, désormais, d’embarquer avec l’Union européenne pour plaider sa puissance économique. Désormais, Prague revendique son bilan, et pour cause. Dans le pays, le chômage, à 2,5 %, est au plus bas niveau de l’UE en 2022. La dette publique plafonne à 45 % du PIB en 2021, loin derrière la France (113 %) et toujours moins que l’Allemagne (67 %). La balance commerciale, elle, affiche un excédent, tandis que PIB par habitant tchèque, qui talonne désormais l'Italie, a surclassé le Portugal et l'Espagne.

Autant d’arguments pour oser partir seul en conquête, et pourquoi pas en Asie, quitte à aller chatouiller la Chine et la Russie sur leurs terres ? Pour le Premier ministre Petr Fiala, qui a entrepris le 17 avril 2023, à la tête d’une grande délégation de ministres, de chefs d'entreprises et de banquiers, une tournée officielle aux Philippines, en Indonésie, à Singapour, au Vietnam, en Ouzbékistan et au Kazakhstan, ce tropisme s’impose : "L’importance économique de l’Indo-Pacifique est énorme. C’est la région du monde qui connaît la croissance la plus rapide."

Publicité

À réécouter : Indo-Pacifique : les enjeux pour l'Europe Affaires étrangères Écouter plus tard écouter 58 min

Marchés alternatifs

"Nos entreprises et notre pays jouissent d’une bonne réputation et ces pays peuvent, dans une certaine mesure, faire contrepoids à la domination chinoise, plaide Petr Fiala. Cette domination est évidente et nous devons nous en débarrasser, non seulement en République tchèque, mais aussi dans toute l’Europe et créer des marchés alternatifs."

La visite commence par les Philippines, où la question sécuritaire s’impose autour du détroit de Taïwan. Manille connaît une tradition de l’armement qui remonte au temps où la Bohême hébergeait une grande partie de l’arsenal de l’empire austro-hongrois. La République tchèque compte aujourd’hui 250 fournisseurs potentiels d’armes et de munitions. Mais surtout, Prague est en besoin de main d’œuvre, et se dit prêt à accueillir davantage de travailleurs philippins, soit chaque année un millier de personnes.

Pour l'Indonésie, voisine, ce sont les secteurs de la santé, de l'environnement et des transports que la délégation tchèque doit mettre en avant. À Singapour, on doit parler cybernétique, cybersécurité, et intelligence artificielle – l’Université Charles de Prague affiche un très haut niveau en mathématiques depuis des siècles.

Anciennes sphères d'influence

Au Vietnam, l’aéronautique, l’alimentation, le tourisme et, bien-sûr, l’automobile sont au menu : une usine Skoda (qui appartient depuis plus de 30 ans à l'Allemand Volkswagen) est en construction, et le potentiel local de ventes de la marque est de 40 000 véhicules dès 2030. Les liens avec ce pays ne sont pas qu’économiques. Depuis les années 1980, quelque 50 000 Vietnamiens se sont installés en République tchèque, appelés par le régime communiste à appuyer l’effort industriel en Silésie, en Bohême et en Moravie.

Une usine de préparation de combustible à Ust-Kamenogorsk. La République tchèque entend développer ses échanges en matière d’énergie avec le Kazakhstan. © AFP - CGNPC / Xinhua

La délégation tchèque termine cette grande tournée asiatique par deux anciennes républiques sœurs de la Tchécoslovaquie jusqu’en 1991. Ce qui, à Moscou, fait grincer des dents. La Russie actuelle, qui n’a pas totalement renié l’URSS, se sent encore chez elle dans ces territoires d’Asie centrale. Et le Kremlin a des relations exécrables avec le nouveau gouvernement Fiala et son ministre des Affaires étrangères Jan Lipavsky.

Alors voir la République tchèque, rangée dans le camp de l’Ukraine, discuter énergie, transports et défense avec les Ouzbeks et les Kazakhstanais est de nature à irriter Moscou. Même si, au fond, après soixante ans d’existence commune au sein de l’URSS, les négociations se font en russe.