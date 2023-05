L'industrie des sosies de Marilyn Monroe 

“Pour ces gens-là, une actrice est un produit de fabrication. Ils fabriquent des stars comme Michelin fabrique des pneus par exemple”, lance Adrien Gombeaud, journaliste et critique de cinéma. Dans son ouvrage “Des blondes pour Hollywood : Marilyn et ses doubles” (Ed. Capricci), il raconte comment, dans les années 1950, le système intraitable de l’industrie du cinéma américain a voulu remplacer Marilyn Monroe à l'écran.

Le contexte de l’après Seconde Guerre mondiale fragilise Hollywood. La télévision concurrence le grand écran , l’étalement urbain éloigne le public des salles de cinéma et la loi anti-trust sonne la fin de l’âge des studios qui contrôlaient jusque-là la production et la distribution des films.

Heureusement les producteurs peuvent compter sur l’actrice chérie de l’Amérique : Marilyn Monroe. Mais la star devient vite un problème sur les plateaux de tournage. Elle est souvent en retard, angoissée et comme ses homologues masculins qui ont du succès, elle demande toujours plus d’argent. En 1955, elle s’éloigne des studios d’Hollywood où se tourne une grande partie de la production et s’installe à New York pour essayer de lancer sa carrière là-bas.

Cloner Marilyn Monroe

Les grands patrons de studio, de la Fox notamment, ont alors l’idée “de la remplacer et de lui créer artificiellement une concurrente, qui permettra de fixer des limites à ses exigences”, explique Adrien Gombeaud. L’une des plus connues de ces doubles est certainement Jayne Mansfield . Elle signe un contrat avec la 20th Century Fox en 1956 et devient la nouvelle coqueluche d’Hollywood… en version XXL. Elle incarne l’image de la femme plantureuse, “qui quelque part rappelle un peu Betty Boop”, précise Adrien Gombeaud. Elle reste cantonnée à des rôles stéréotypés, d’une femme bête et hypersexualisée effaçant complètement l’artiste qu’elle était. Car derrière ce cliché de “la blonde” se cache en fait une bête de scène talentueuse, avec un QI de 163 et qui parle cinq langues.

Jayne Mansfield dans le film "It Happened in Athens" en 1962 © AFP

Mais ses rêves de gloire se brisent. Jayne Mansfield intègre complètement l’image que les producteurs lui collent à la peau, à tel point qu’elle va en devenir une caricature. Les studios la snobent, l’icône déchue se rapproche de l’Église de Satan, une organisation satanique américaine et meurt dans un accident de la route en 1967.

Ces actrices ont bien conscience qu’avoir l’apparence de Marilyn ne suffira pas à leur offrir la carrière qu’elles méritent. Certaines ont dû lutter contre le système pour exister au-delà de cette période, comme Sheree North, rappelle Adrien Gombeaud. “Si on regarde les programmes de théâtres, c’est quelqu’un qui n’a jamais cessé réellement de travailler, qui a joué dans des pièces importantes et qui revient ensuite dans les années 1970 quand on a oublié qu’elle allait être la double de Marilyn.”

Cette idée d’interchanger des actrices ou acteurs n’a jamais vraiment quitté le cinéma américain. Mais le cas de Marilyn est emblématique car son comportement sur les plateaux de tournage a été instrumentalisé par les médias. Le magazine Life par exemple avait mis en une l’actrice Sheree North avec la légende “la nouvelle Marilyn arrive”. L’idée de mettre sur la place publique la remplaçante de Marilyn est très unique pour l’époque, rapporte Adrien Gombeau. "Il s’agit aussi d'une manière de punir la star, de l’humilier et c’est une façon de dire 'on a trouvé quelqu’un qui est exactement comme vous, donc on n’a pas besoin de vous'", poursuit l’auteur.

Coupe de cheveux et déhanché

Car ces actrices ont le même âge que Marilyn Monroe et la croisent parfois pendant les castings. Elles ont tout copié de la star : sa couleur et coupe de cheveux, ses mensurations, sa manière de s’habiller et sa démarche. Certaines vont même suivre des cours de maintien “avec des légendes folles comme l’idée d’essayer de limer légèrement un talon pour créer ce déhanché”, rapporte Adrien Gombeaud. Une technique qui n’a évidemment jamais fonctionné.

Marilyn Monroe en 1951 © Getty

Lorsque la star meurt en 1962, le mythe de Marilyn Monroe s’effondre avec elle. Se pose alors la question de l’avenir de ses doubles à Hollywood. “Ce cinéma-là disparaît, donc on se tourne vers le cabaret, où le public est encore attaché à ce type de femme : blonde, robe lamée, qui n’existe plus à l’écran”, précise le journaliste. L’une d’entre elles va effectivement avoir une postérité après la mort de Marilyn.

Il s’agit de Mamie Van Doren, le dernier “M” du trio avec “Monroe” et “Mansfield”. Comme le rapporte Adrien Gombeaud, “dès le début, elle accepte de vivre dans un monde dominé par Marilyn”, tout en essayant de se trouver une place. Elle écume les cabarets et surtout, s’engouffre dans ce qui émerge dans les années 1950 aux États-Unis : le Rock’N Roll. Seule sosie encore vivante de cette époque, elle est aujourd’hui toujours très active sur les réseaux sociaux et continue d’essayer de perpétuer ce mythe de la blonde “années 1950”. “ Sur son profil Twitter, il y a écrit “Blond, Bombshell”, s’amuse Adrien Gombeaud.

Mamie Van Doren, l'une des sosies de Marilyn en 1999 © Getty

Ces femmes ambitieuses et en quête d’indépendance se sont heurtées à un monde intraitable, façonné par des hommes violents et puissants. Les fameux “loups” que dénonçait déjà Marilyn en 1953 dans une interview donnée à “Motion Picture and Television” : “ Vous savez que lorsqu’un producteur appelle une actrice dans son bureau pour discuter d’un scénario, il n’a pas que ça en tête. J’ai couché avec des producteurs. Je serais une menteuse si je disais le contraire.”

“Le mythe de Marilyn leur a permis d’accéder au premier plan et en même temps les a étouffées”, analyse Adrien Gombeaud. Derrière Marilyn Monroe, il n’y a pas de rôle mais une personne rappelle le journaliste, “et on ne peut pas demander à quelqu’un, d’être quelqu’un d’autre”.