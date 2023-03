L’initiative de l’Unesco pour une régulation des plateformes

Face à la montée de la mésinformation et de la désinformation à travers le monde, bien souvent propagées sur les plateformes de réseaux sociaux, l’Unesco a décidé d’agir. Depuis plusieurs mois, l’institution, qui veille notamment à la liberté d’expression et à l’accès à l’information dans le monde, organise des consultations avec les 193 États membres, les plateformes, le monde académique et de la recherche, la société civile, les ONG et associations pour réfléchir à un internet de confiance. L’objectif est d’améliorer la fiabilité des informations, tout en protégeant la liberté d’expression et les droits humains. Fin février, des débats ont été organisés entre tous ces acteurs lors d’une conférence réunissant 4 300 participants, afin d’établir les principes qui réguleront les plateformes. Ils devraient être connus d’ici l’été 2023.

L’Unesco pour la défense de l’information comme un "bien public commun"

L’initiative de l’Unesco, dont l’une des missions est de promouvoir la circulation des idées par les mots et les images, part du constat qu’aujourd’hui, ce ne sont plus uniquement les médias qui utilisent ces images et ces mots pour diffuser l’information. Il y a aussi les plateformes numériques. Mais elles sont aussi un lieu de propagation quotidienne de discours de haine, de harcèlement, de discours de violence ou d’extrémisme. "Tout cela ne contribue pas à la construction de la paix, explique Tawfik Jelassi, sous-directeur général de l’Unesco chargé de l’information et la communication. L’Unesco, qui défend la liberté d’expression et la liberté de la presse depuis des décennies, a donc initié et coordonné ce dialogue mondial, avec cette question : comment s’assurer d’avoir un internet de confiance où l’information devienne un bien public commun et non un mal ou un risque pour les uns et les autres." Ce responsable de l’Unesco tient pour preuve les attaques contre les institutions au Brésil en janvier dernier ou encore celle du Capitole aux États-Unis en janvier 2021 . "La mauvaise utilisation de ces réseaux et plateformes numériques à travers la désinformation, les messages de haine et de violence ont donné lieu à cela. Si l’on veut protéger la démocratie et les droits humains, il faut s’attaquer à ce problème qui se répand de manière exponentielle", ajoute-t-il.

La nécessité d’une initiative mondiale

Évidemment, de nombreux pays n’ont pas attendu que l’Unesco s’empare du sujet pour mettre en place leur propre régulation. En Europe, par exemple, le DSA pour Digital Services Act s’appliquera d'ici le début de l'année 2024 aux plateformes et moteurs de recherche mondiaux. Il fixe plusieurs règles pour responsabiliser les plateformes et lutter contre les contenus illicites ou illégaux en ligne .

Mais pour Tawfik Jelassi, il faut aussi un dialogue mondial : "Il n’existe que des dispositifs nationaux alors que les plateformes sont mondiales. C’est là où cela ne peut pas fonctionner." Sous l’égide de l’Unesco, les discussions permettent d’inclure également la société civile, les ONG, le monde académique et de la recherche, les médias et de ne pas concentrer le débat uniquement entre sociétés technologiques et gouvernements.

Réguler en permettant la liberté d’expression et le respect des identités culturelles

C’est l’un des points essentiels soulevés lors de cette conférence : le respect de la liberté d’expression. Irene Khan, rapporteuse spéciale des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, a notamment défendu la mise en place de "principes pour que la régulation ne limite pas la liberté d’expression, comme certaines garanties au sujet de la modération de contenus par exemple." Tout en s’interrogeant : "Si les États ne peuvent pas limiter certaines libertés d’expression, pourquoi des entreprises privées le pourraient ?" Elle en appelle à ce que les entreprises ne soient pas la police des discours. Pour cette représentante de l’ONU, il faut aussi veiller à ce que les mêmes principes n’aient pas des effets différents dans les pays, car tous les États n’ont pas le même niveau de stabilité ou ne sont pas tous des démocraties qui garantissent la liberté d’expression. De la même manière, la définition des termes "désinformation" et "mésinformation" variant en fonction de chaque pays, la régulation ne peut donc être qu’un processus long.

Autre point soulevé lors de cette conférence : l’importance du respect des identités culturelles. Lors de l’un des débats organisés, Moustapha Diaby, conseiller principal en technologies de l’information et de la communication et transformation numérique au sein de la Commission de l’Union africaine, a estimé que si l’on parle souvent de valeurs universelles, il ne faut pas non plus oublier les spécificités culturelles. "Les contenus en ligne qui choquent une communauté ne sont pas les mêmes partout", a-t-il insisté.

Cela reflète bien toute la difficulté de mettre au point une telle régulation, qui nécessite en plus que les plateformes jouent le jeu.

Les plateformes jugées peu transparentes

Plusieurs intervenants ont relevé le peu de transparence des plateformes, en particulier au sujet de la modération. La rapporteuse des Nations unies Irene Khan, a jugé nécessaire d’avoir "une régulation intelligente, sans ingérence par rapport aux contenus. Mais les sociétés doivent être transparentes, notamment sur la modération". Les représentants de certaines d’entre elles (Meta et Tik Tok) ont souligné leur adhésion au projet malgré quelques réserves.

Interrogé lors d'une table ronde sur la question de la modération et le nombre de ses modérateurs, souvent jugé insuffisant, Eric Garandeau, directeur des politiques publiques et des relations gouvernementales chez TikTok a répondu que le nombre n’était pas la question (environ 10 000 modérateurs travaillent pour Tik Tok dans une soixantaine de langues). "Le travail de discernement doit être fait par un être humain", a-t-il expliqué, mais il s’accompagne de celui effectué par une intelligence artificielle qui filtre en quelque sorte une partie des contenus. "Nous travaillons à développer de nouveaux outils, le développement des technologies est important pour avoir la meilleure combinaison possible (entre humains et intelligence artificielle, ndlr)", a affirmé ce représentant de TikTok selon lequel un million de vidéos sont effacées chaque jour. S’ajoutent à ce travail de modération les utilisateurs qui peuvent signaler des contenus et des "trusted flaggers" (des "signaleurs" de confiance), des associations ou autorités qui peuvent aussi envoyer des alertes et signaler des contenus, une mesure également prévue dans le DSA (en anglais).

Pour Tawfik Jelassi, il en va également du fonctionnement économique de ces plateformes. "Comme l’a dit Maria Ressa (la prix Nobel de la paix 2021, ndlr), les mensonges se répandent à une vitesse bien plus grande que les faits vérifiés. Car les mensonges créent le buzz et amènent des clics. Les clics apportent des annonceurs. Les recettes viennent justement des annonces et du marketing digital. Il faut donc s’attaquer au cœur de la question et notamment à ce modèle économique qui ne respecte pas les droits humains, ni la liberté d’expression et qui ne prend pas en compte les intérêts des individus et des sociétés."

L’enjeu de l’intelligence artificielle

Christopher Wylie est un lanceur d’alerte de Cambridge Analytica. Lors d’une intervention, il a plaidé pour la mise en place de normes techniques auxquelles les plateformes seraient obligées de se soumettre, de la même manière qu’il existe des normes de sécurité à respecter pour commercialiser tout produit sur le marché. Il estime que l’ingénierie des algorithmes des plateformes dysfonctionne car pour lui, s’il y a besoin de modération, c’est qu’il y a une défaillance dans la conception même des algorithmes.

Mais des règles universelles à toutes les plateformes semblent une ambition compliquée pour Rumman Chowdhury, spécialiste des données et des sciences sociales. Selon cette chargée de recherche en intelligence artificielle, responsable au Berkman Klein Center For Internet and Society de l’université de Harvard (États-Unis), "il est difficile de les rendre suffisamment larges pour aborder toutes les technologies et toutes leurs utilisations potentielles. Par exemple, je peux définir que l’intelligence artificielle ne doit pas faire de mal aux personnes. Mais je ne sais pas comment mettre cela en place. Comment mesurer ce qui est mal ? Si une personne dit que cela heurte sa sensibilité, est-ce que cela entre en compte ?" L’intelligence artificielle est toutefois indispensable au travail de modération pour cette spécialiste, car les contenus sont si nombreux sur les plateformes qu’il est impossible pour l’humain de tout réguler seul. Elle a également un rôle à jouer pour mettre en place "un internet de confiance".

"Nous devrions davantage explorer les usages plus positifs de l’intelligence artificielle, explique Rumman Chowdhury. Car ce sont souvent les problèmes qui sont soulevés, c’est d’ailleurs la raison de cette conférence. Mais il est possible de réfléchir à des choses comme identifier des acteurs malveillants. Par exemple, dans son rapport 'The Chilling' , l’Unesco explique comment des femmes journalistes, comme Maria Ressa, sont prises pour cible et harcelées à grande échelle, principalement par des hommes, qui les ‘trollent’ en ligne. Peut-être pourrions-nous utiliser l’intelligence artificielle pour éliminer ce type de contenus nocifs et avoir plus de sécurité en ligne, et que les personnes ne soient pas constamment harcelées. Et l’on constate que face à cette absence ou ce manque de modération, les femmes quittent ces réseaux sociaux car il n’y a aucune aide pour elles actuellement."

Mais encore faut-il concevoir une intelligence artificielle "éthique", non discriminante. Pour cela, Rumman Chowdhury préconise de créer des équipes diversifiées, que cela soit en termes de point de vue, d’expériences, de parcours universitaires… Cette diversité doit aussi être démographique, avec des femmes, des personnes d’origines et de genres différents. Les systèmes éthiques doivent également être intégrés dès la conception de l’intelligence artificielle. Cela doit être une priorité des dirigeants de la société technologique, avec la mise en place de mesures d’incitation pour une intelligence artificielle éthique.

Quant aux risques de voir la désinformation se développer avec l’expansion de l’intelligence artificielle, "ce qui m’inquiète vraiment, répond Rumman Chowdhury, ce n’est pas la sophistication de la technologie mais la facilité avec laquelle elle sera disponible". Car d’après la spécialiste, "les gens n’ont pas besoin d’information très sophistiquée pour croire quelque chose. Vous pouvez donner des informations scientifiques, prouvées, factuelles, qui contredisent ce que la personne croit, elle ne voudra pas y croire, dans tous les cas. La question est donc plutôt de s’assurer que quand nous concevons ces modèles d’intelligence artificielle, ils ne puissent pas être utilisés par des acteurs ou des personnes malveillantes pour construire et diffuser de la désinformation."