L’Occident vu par Poutine : menace et décadence

"Les chars allemands nous menacent à nouveau" : Vladimir Poutine a établi jeudi un parallèle entre sa campagne militaire en Ukraine et la guerre contre le nazisme, à l'occasion des 80 ans de la victoire soviétique contre les armées d'Hitler à Stalingrad. "Et, encore une fois, les successeurs d'Hitler veulent se battre avec la Russie sur la terre ukrainienne en se servant des +banderovtsy+", a-t-il ajouté, dans une référence aux partisans de l'ultranationaliste ukrainien Stepan Bandera (1909-1959) qui avait collaboré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et que le Kremlin agite régulièrement en tant qu'épouvantail pour discréditer les autorités ukrainiennes. Nouvelle étape donc dans le narratif de guerre de Vladimir Poutine contre les "nazis".

Moscou a longtemps entretenu une relation ambiguë avec l’Occident, entre fascination et rivalité.

Mais aujourd’hui, avec le dirigeant russe, l’Occident est davantage qu’une menace : l’incarnation d’un modèle de société en déclin, en décadence.

La géographie

La Russie est le plus grand pays au monde par la superficie : 17 millions de km2, 6 600 kms de long d’Est en Ouest, 11 fuseaux horaires.

La carte, que chaque écolier russe peut regarder dans sa salle de classe, entretient l’idée de la grandeur et donc du rôle central de la Russie. La Russie, c’est plus grand que l’Occident.

Quant à l’Ukraine, elle est, vue de Moscou, une continuité géographique de la Russie, d’autant qu’il n’y a pas de séparation physique naturelle entre les deux pays. En revanche, la taille importante de l’Ukraine (600 000 km2) en fait une zone tampon parfaite, comme la Biélorussie, pour garder l’Occident à distance.

La Russie abrite plus d’une centaine de peuples différents, avec beaucoup de minorités. Mais les Russes représentent 80% du total. Avec donc là aussi un sentiment de supériorité. Et la volonté d’imposer une identité. Son talon d’Achille est la démographie : seulement 145 millions d’habitants, concentrés dans les villes. La plus grande partie du pays est vide. Et le taux de natalité est très bas : 1,5.

En face, l’Union européenne compte 450 millions d’habitants et les États-Unis 330 millions.

L'Histoire

La relation de la Russie avec l’Occident à travers l’Histoire est complexe. Il y a un mélange de rivalité, d’attirance, de répulsion, de conquête.

La Russie entre dans une logique de conquête à partir du XVIe siècle. Expansion vers l’Asie à l’Est, vers le Caucase au Sud, et vers l’Europe à l’Ouest. Dans sa phase d’expansion maximale, au XVIIIe et au XIXe siècle, sous Pierre Ier puis Catherine II, la Russie prend le contrôle des États Baltes, de la Pologne. C’est aussi une période d’ouverture culturelle vers l’Europe. La Russie se voit presque comme une puissance occidentale. À la fin du XIXe siècle, on parle même brièvement d’amitié franco-russe.

L’expansion reprend sous une autre forme avec l’Union soviétique à partir de 1917, puisque l’URSS place sous son joug tous les pays de l’Est de l’Europe, jusqu’en 1989. La rivalité avec l’Occident change alors de nature. La rivalité n’est pas seulement militaire, elle est idéologique. Et l’ennemi n’est plus l’Europe, ce sont les États-Unis.

La Russie est aussi animée de la conviction d’être une forteresse assiégée qui résiste à l’envahisseur et finit toujours par le renvoyer chez lui : les Mongols au XVe siècle, Napoléon au XIXe, Hitler au XXe.

Après la chute du communisme en 1991, la Russie se tourne un temps vers l’Occident. Mais Poutine reprend progressivement à son compte le discours messianique sur la grandeur russe. Il joue aussi sur le sentiment de la forteresse assiégée en affirmant que l’Occident menace l’existence même de la Russie.

L'économie

Là encore, la relation de Moscou avec l’Occident est ambiguë et surtout asymétrique : la Russie dépend plus de l’Occident que l’inverse. C’est une contrariété pour Moscou.

La guerre en Ukraine a mis en évidence la dépendance européenne au pétrole et surtout au gaz russe. Avant la guerre, 45% des importations de gaz en Europe provenaient de Russie. Cela montait même à 55% en Allemagne.

Mais c’est surtout valable dans l’autre sens, la Russie qui dépend économiquement de l’Europe. Il s'agit de loin de son premier partenaire commercial : plus de la moitié de ses importations et de ses exportations avant la guerre. En tête de liste des partenaires, l’Allemagne et l’Italie.

Là où la Russie exporte ses matières premières, l’Europe exporte des biens d’équipement, de l’agro-alimentaire, de la chimie, des semi-conducteurs.

L’ambiguïté de la relation économique à l’Occident tient aussi aux caractéristiques du modèle économique russe. Un mélange de libéralisme et d’étatisme. Les grandes entreprises, en particulier dans le secteur énergétique, dépendent du pouvoir. Mais la Russie a rejoint le G7 devenu alors le G8, puis l’Organisation Mondiale du Commerce, il y a dix ans, avec l’appui de l’Europe.

La Russie dépend donc davantage de l’Occident que l’inverse. D’où l’efficacité potentielle des trains de sanctions imposées par Bruxelles depuis le début de la guerre : 9 en dix mois. Elles touchent désormais tous les secteurs d’activité, y compris le pétrole. Et le recours au gaz russe a diminué de moitié.

Le droit

La dimension juridique de la relation à l’Occident se concentre essentiellement sur les questions militaires. Dans un esprit de rivalité et de défiance plus que de coopération.

Il y a d’abord les traités avec les États-Unis pour encadrer et limiter le recours aux armes nucléaires, les traités Start et le plus récent New Start. Il prévoit des inspections militaires mutuelles mais elles sont désormais suspendues.

Il y a surtout la question centrale de l’Otan. Poutine regarde l’Alliance atlantique comme une menace pour l’existence même de la Russie. Depuis l’éclatement de l’URSS, presque tous les anciens pays d’Europe de l’Est (14 au total) ont effectivement rejoint l’alliance occidentale. Notamment la Pologne et les pays baltes qui possèdent désormais des bases de l’Otan. Ils l’ont fait de leur plein gré, et jusqu’en 2007, cette évolution était acceptée par Moscou.

Mais la main tendue par Washington à l’Ukraine va faire basculer la position de Moscou en 2008. L’Otan redevient l’ennemi, Poutine se met à reprocher aux Occidentaux d’avoir violé une prétendue promesse sur le fait de ne pas s’étendre à l’Est. La méfiance reprend le dessus.

Enfin, il y a bien sûr la question du droit international et de l’Ukraine. Là, les choses sont simples : le droit international invalide les prétentions de la Russie sur l’Ukraine. En 1994, le mémorandum dit de Budapest, puis en 1997 un traité d’amitié russo-ukrainien a entériné le respect de l’intégrité territoriale de chacun. Les annexions russes de la Crimée puis de l’Est de l’Ukraine sont donc illégales.

Aujourd’hui, les ponts juridiques sont donc en grande partie rompus entre la Russie et l’Occident. Y compris au sein du Conseil de l’Europe, cette instance non contraignante visant à favoriser le respect des droits et de la démocratie. La Russie a en a été exclue.

Psychologie et sociologie

Vladimir Poutine, âgé de 70 ans et au pouvoir depuis plus de vingt ans, a progressivement basculé dans le messianisme anti Occidental. Il se voit comme l’Homme destiné à restaurer la grandeur de l’empire Russe et à accomplir la destinée planétaire de son pays. Il considère l’éclatement de l’URSS comme "la pire catastrophe du XXe siècle". Un traumatisme, une dislocation de l’Empire. Et comme le pouvoir est concentré entre ses mains, personne ne vient le contredire.

Vladimir Poutine flatte le nationalisme et a progressivement teinté son discours d’une forte dimension religieuse. Il s’est allié au patriarche Kirill et se pose en défenseur de l’Église orthodoxe.

Ce mélange le conduit à décrire l’Occident à la fois comme une menace militaire qui complote pour déstabiliser la Russie, et aussi comme une civilisation décadente. Avec le patriarche, il se plait à décrire l’Occident comme l’Antéchrist, à dénoncer la disparition de la famille traditionnelle en Europe et aux États-Unis et à fustiger l’homosexualité.

L’opposition à l’Occident relève donc presque de la sainte croisade. Un combat du Bien contre le Mal.

Ce discours connait un certain écho dans une partie de la Russie très conservatrice sur les questions de société.

Ce discours anti-occidental est d’autant plus efficace qu’il s’accompagne de révisionnisme historique sur la place de la Russie, par exemple en affirmant que l’Ukraine a toujours été russe, ce qui est faux.

Il est aussi efficace en raison du bourrage de crâne médiatique garanti par la disparition de tous les médias indépendants et le contrôle des réseaux sociaux.

En résumé, quel que soit l’issue de la guerre en Ukraine, les séquelles seront sans doute durables dans la relation entre la Russie et l’Occident. Un nouveau "mur de Berlin" n’est pas à écarter, avec une méfiance réciproque qui sera difficile à surmonter. Sauf évidemment si un changement radical de régime s’opérait à Moscou.

Avec la collaboration d'Éric Chaverou et de Chadi Romanos