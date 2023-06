L'uniforme, "un mythe qui s'est construit sur une certaine représentation de l'écolier"

Quel rapport entretient l'école avec le vêtement ? C'est tout l'enjeu de l'exposition S'habiller pour l'école, visible du 10 juin 2023 au 31 mars 2024 au Munaé (Musée national de l'éducation) à Rouen. Si l'on pense immédiatement à l'uniforme, sujet qui revient régulièrement dans l'actualité , il s'agit en réalité d'un "mythe" puisqu'il a été, en France, très peu porté, sauf dans des cadres précis et restreints, notamment dans des institutions privées et chez les garçons. On assiste en revanche, et sans que l'école ne s'en mêle, à une uniformisation du style, permettant aux plus jeunes de se reconnaître entre pairs et d'accroître leur sentiment d'appartenance à un groupe, comme l'explique la co-commissaire de l'exposition, Aude le Guennec. Anthropologue du design à la Glasglow School of Art (Écosse), elle s'intéresse particulièrement aux relations que l'enfant a avec ses vêtements du quotidien. Elle a publié une thèse en anthropologie de l'art à l'université Paris-Sorbonne, consacrée à la socialisation par le vêtement dans la France des XVIIIe, XIXe et XXe siècles, avec un regard orienté sur les collections patrimoniales de vêtements d'enfants dans les musées de France. Elle a récemment travaillé sur une étude liée aux vêtements portés par les enfants pendant le confinement, en pleine pandémie de Covid-19.

Aude Le Guennec, anthropologue du design à la Glasglow School of Art (Écosse) © Radio France - Margot Delpierre

Quelle a été l'histoire de l'uniforme en France ?

L'uniforme dans l'école est un uniforme qui est porté dans des institutions privées, plutôt par des élèves masculins et sur une période historique extrêmement réduite durant le XIXᵉ siècle [L'uniforme scolaire a existé dans les établissements publics dans le contexte particulier des lycéens internes, de la création des lycées impériaux en 1802 jusqu'aux années 1920-30]. L'uniforme de l'écolier, on le représente souvent avec l'écolier de Prévert : la petite cape, le capuchon pointu et la blouse noire.

En revanche, quand on étudie les archives, les photos et les représentations des enfants au début du XXᵉ siècle, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de blouse uniforme. Les vêtements des enfants sont bien sûr uniformisés, mais il y a des manières d'attacher la blouse variées, il y a des matières extrêmement variées, des tissus, des imprimés et finalement, les archives en noir et blanc ont mis un filtre et ont uniformisé l'image qu'on avait de l'écolier. La réalité était beaucoup plus variée que cela. Un mythe s'est donc construit sur une certaine représentation de l'enfant et de l'écolier et il nous a probablement orienté vers un stéréotype qui n'était pas celui de l'époque.

L'uniforme n'a pas pris, contrairement aux pays anglo-saxons ?

Dans les pays anglo-saxons, la question de l'uniforme est extrêmement contextualisée également. L'uniforme porté dans l'institution publique est un événement relativement récent dans l'histoire. L'uniforme extrêmement strict, qui fait l'objet d'une prescription très particulière, est un uniforme historiquement porté dans les institutions privées. Nous assistons là aussi à la construction d'un mythe qui nous fait penser, dans sa version contemporaine, à un uniforme qui permettrait à tous les enfants d'être égaux dans l'institution, alors qu'il y a toujours des problèmes de pauvreté vestimentaire, alors que tout le monde n'a pas la possibilité de s'acheter un uniforme neuf à chaque rentrée scolaire, alors que l'école au Royaume-Uni doit trouver des solutions pour assurer la propreté des enfants qui viennent dans l'école et qui n'ont pas toujours un uniforme propre. On a des systèmes de banques vestimentaires à mettre en place. Donc l'uniforme, dans cet exemple-là, nous montre que cela ne résout pas tous les problèmes et qu'il existe toujours de la part de l'école une injonction à accompagner les familles vestimentaires pour assurer le bien-être des enfants au quotidien.

Une uniformisation existe, en revanche. On peut mentionner le sac à dos Eastpak, et on a dans l'exposition la photo du collectif Exactitudes, où les ados portent tous des trois bandes, des joggings, etc. On a déjà une uniformisation dans l'école. Elle permet à des enfants et des adolescents de même âge de se reconnaître les uns les autres, de former des liens par les looks, par leur attitude, et c'est peut-être par cet angle là qu'il faut aborder la question de l'uniforme scolaire, en ayant un regard qui soit beaucoup plus ouvert et sans filtre sur la nécessité ou non d'avoir une diversité vestimentaire dans l'école ou de conserver cette uniformisation qui existe déjà. C'est sûrement le système de construction identitaire, peut-être moins dans l'enfance, mais en tous les cas dans l'adolescence. Virginie Vinel, la sociologue qui nous a accompagnés sur ce projet, travaille beaucoup sur la construction des apparences dans l'adolescence et a permis, par des collectes de témoignages, de comprendre l'importance de s'identifier vestimentairement à l'autre. Dans l'exposition, nous essayons d'interroger cette question là aussi.

Vous avez réalisé une étude sur l'habillement des enfants pendant le confinement. En quoi consistait-elle ?

C'est une étude que j'ai menée quand j'étais à l'université Heriot-Watt School of Design, en Écosse, en partenariat avec l'université de Surrey. Nous étions dans un moment extraordinaire où il fallait rebondir et où on observait des choses qu'on n'aurait jamais observées dans un quotidien tel que celui dans lequel on est retourné. Avoir mes enfants à la maison et les voir - puisqu'on habite en Écosse - ne plus porter leur uniforme scolaire, les voir s'interroger tous les matins sur ce qu'ils allaient porter pour leurs activités, jouer, apprendre à la maison, m'a fait penser à l'importance de saisir ce moment vestimentaire. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus l'obligation de se confronter aux pairs ? Quand on n'a plus l'obligation socialement d'être quelqu'un de particulier ? C'était important dans cette enquête qu'on ait la voix des enfants et qu'on leur demande de nous documenter, nous chercheurs, puisqu'on ne pouvait pas aller les voir. Du coup, on s'est rapproché des parents pilotes, du groupe industriel pour l'enfant ÏDKids, pour avoir un lien direct avec des enfants à qui on pouvait poser la question : "Comment tu t'habilles le matin quand tu n'as pas l'école ? Peux-tu faire une photo de ta tenue préférée pour l'école à la maison ?" Cette information, nous l'avons codée, traitée, puis nous avons eu un regard comparatif avec le Royaume-Uni. Nous avons interrogé des enfants dans ce pays où l'uniforme scolaire est la norme. Nous avons eu une matière brute très originale et qui nous permet de faire une chose très rare, qui est de capturer la manière dont les enfants se voient dans un moment extraordinaire et qui nous révèle l'importance que le vêtement a pour eux. Nous avons obtenu à peu près 300 réponses entre les deux pays, garçons et filles.

Quels étaient les résultats de cette étude ?

On a couplé le codage de leurs paroles avec l'analyse des photos qu'ils avaient envoyé, qui sont purement des vêtements sur le sol, non portés, mis comme des silhouettes. Ce sont principalement des vêtements qui doivent être confortables pour eux, donc le jogging revient beaucoup, mais aussi des vêtements qui doivent leur permettre de se transporter dans un autre imaginaire : les déguisements, les jupes qui tournent, les tee-shirts avec des motifs qui leur permettent d'imaginer des histoires, et également des vêtements qui leur permettent d'être libres dans leur corps pour jouer dehors, s'amuser et aller rencontrer des animaux. Ce qui était plutôt amusant, c'était aussi les témoignages d'enfants qui nous disaient rester en pyjama parce que c'était comme ça qu'ils étaient le mieux. Et c'était la façon dont, tout à coup, les parents n'avaient plus rien à dire : c'est plutôt ça qui nous a intéressé.

S'habiller pour l'école à la maison, photographies issue de l'étude menée par Aude Le Guennec (exposées au Munaé de Rouen). © Radio France - Margot Delpierre

Quel message souhaitez-vous faire passer ?

Mon cheval de bataille, c'est de se dire que l'enfant a des droits. Mais, d'une manière assez incongrue, quand on touche à ce qu'il porte, il est relativement passif et c'est l'adulte qui reste aux commandes. Alors que, dans son quotidien, l'enfant a un comportement vestimentaire qui est le sien, que l'adulte va interpréter comme des caprices, des incorrections ou des lubies. Ces témoignages se retrouvent dans les romans où l'adulte se souvient de la façon dont on rectifiait sa mise, quand il ou elle était plus jeune. On les trouve également dans les photos, les films, les documentaires. Mais ce qui m'importe aujourd'hui, c'est comment intégrer l'enfant dans le processus créatif de ses vêtements. Comment faire en sorte que cette parole soit entendue par les industriels, par les designers pour créer un environnement matériel qui soit celui que l'enfant veut pour lui ?