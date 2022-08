L'unique camp de concentration nazi en France, le Struthof, au cœur de nouvelles fouilles archéologiques

Le Struthof est l'unique camp de concentration nazi en territoire français. Situé dans le Bas-Rhin, il fait ce mois-ci l'objet de nouvelles fouilles archéologiques. 52 000 personnes y ont été internés entre 1941 et 1945, 12 000 y sont mortes : Résistants, Juifs, prisonniers politiques promis à la disparition. La carrière, lieu de travail forcé pour de milliers de déportés, n'avait jamais fait l'objet de recherches. Une quinzaine d'archéologues et d'étudiants veulent retrouver la nature de ce travail forcé.

Quelques dizaines de mètres en contrebas du camp de concentration, au milieu de la forêt communale, se dresse une terrasse artificielle issue des rejets de la carrière. Tous les bâtiments de l'époque ont été quasiment rasés par la ville de Natzwiller dans les années 50. La nature avait alors repris ses droits, jusqu'à des fouilles préventives en 2020. "Ce n'était pas du tout visible comme ça l’est actuellement, explique Juliette Brangé est la responsable du chantier. On a enlevé des arbres, des ronces... Certaines personnes âgées venaient nous dire que c'était le terrain de jeu des enfants la vallée."

Reportage au Struthof : "Rien n'était visible comme ça l'est actuellement" 2 min France Culture

Très peu de témoignages

On ne connaît presque rien du site, si ce n'est qu'avant même la construction du Struthof les déportés, sous la férule SS, y ont extrait du granit rose pour les constructions du Reich. Puis en 1943, effort de guerre oblige, de nouveaux bâtiments sont construits, les déportés vont démonter des moteurs d'avion allemand Junkers. La carrière devient usine. Pour le reste, quelques photos floues, pas de plan d'origine, peu de témoignages directs, y compris de la main d'ouvre locale utilisée sur place. "Ce sont surtout les déportés étrangers qui venaient travailler précise Juliette Brangé, pour éviter les échanges entre civils et déportés. Cela crée un problème d'archives car les témoignages connus sont ceux des déportés politiques, qui ne sont pas venus travailler dans la carrière."

Au fur et à mesure des fouilles des outils sont découverts. Cette année, une halle et une forge sont plus particulièrement inspectées. Michaël Landois est archéologue à la Direction régionale des affaires culturelle Grand-Est. Il énumère les découvertes : "des petites rondelles en aluminium, bouchons en aluminium, des petits éléments qui vont nous permettre de comprendre quelles étaient les activités de cette halle, quelles étaient les machines utilisées... On voit qu'il y avait des machines-outils, reliées par des câbles électriques, des perceuses, peut-être des tourneuses... Tout cela sera retranscris dans un rapport de fouilles pour laisser une trace de tout ça pour les générations futures."

Des petits objets sont découverts, qui aideront à comprendre les activités du camp de travail. © Radio France - Nicolas Balu

Le site était géré par une entreprise allemande

Autre difficulté en plus du manque d'archives : le site n'était pas géré par le centre de concentration lui-même. En effet, le site a d'abord été repéré fin 1940 par un groupe de SS dirigé par un géologue venu faire des sondages de terrain. La présence de granit rose va entraîner la création du camp à partir de mai 1941, et c'est une entreprise, la DEST, la société allemande de travaux de terrassement et de carrière, qui va gérer l'endroit. Juliette Brangé précise que la DEST était une "entreprise SS, qui pendant la guerre a pour mission de faire avec les déportés de la production de terre et de briques pour de la construction en Allemagne. C'est donc elle qui gère l'espace de la carrière, et administrativement le camp facture la main d'œuvre de ses déportés à la DEST. Or pour l'instant, les données et les archives de la DEST n'ont pas du tout été étudiées. Donc on ne sait pas grand chose de cet espace !"

Environ un millier de déportés vont travailler chaque jour sur le site. A partir de 1943, la DEST évolue pour se tourner complètement vers l'effort de guerre. D'autant que cette entreprise ne gérait pas que cette carrière explique Juliette Brangé, "donc on va avoir une mutation d'activité dans plusieurs camps". Sur le site de Struthof a été installée "toute une série de bâtiments raconte la cheffe de chantier. Ils vont remplir toute l'esplanade de la carrière. Ces bâtiments vont servir à démonter des moteurs d'avion qui ne fonctionnent plus. On demande alors aux déportés de trier les pièces fonctionnelles et celles qui ne le sont plus".

Juliette Brangé : "On demandait aux déportés de trier les pièces de moteurs d'avions" 31 sec France Culture

Alors comment s'organisait le travail forcé dans cet endroit qualifié par un ancien résistant de "haut lieu de terreur, de pleurs, de douleurs, de travail exténuant par tous les temps" ? C'est encore un mystère que la quinzaine d'archéologues et d'étudiants va tenter de résoudre sur plusieurs années.

L'Archéologie contemporaine a un fort pouvoir d'attraction sur les jeunes archéolgues, notamment le Struthof. Selon Arthur Schnepp, étudiant en archéologie à Strasbourg présent sur les fouilles, le chantier du Struthof est exceptionnel à plus d'un titre. " On est relié aux souvenirs qu'on peut retrouver encore de nos jours dans nos familles ou même dans la rue. Ce chantier est vraiment une occasion en or à ne pas rater. En tout cas, pour tout amoureux d'archéologie contemporaine, c'est la référence. C'est le seul site d'archéologie concentrationnaire en France, à ma connaissance. Et quand on est alsacien surtout, c'est quelque chose de très émouvant de se dire qu'on fouille dans un endroit qui est certainement l'endroit le plus terrible pour l'histoire locale et contemporaine".

Il existe toutefois des fouilles de moindre ampleur dans des camps annexes, reliés au Struthof, comme celui de Thil en Meurthe-Et-Moselle. L'archéologie contemporaine connait un vrai essor depuis une quinzaine d'année. Aujourd'hui les archéologues reviennent aussi dans les camps de concentrations.. ce fut le cas à Sobibor, à Treblinka , en Pologne, deux camps d'extermination en territoire polonais. Les archéologues viennent établir des faits lorsque les archives ont disparu ils cherchent à faire une cartographie de lieux et comprendre le détail de l'organisation des camps.