La bière : une boisson d’hommes ?

L’association entre les hommes et la bière est une histoire ancienne qui perdure encore aujourd’hui. Le président de la République s’est récemment fait remarquer le 18 juin dernier en buvant d’un seul trait une bouteille de bière lors de la finale du Top 14 de rugby. Un symbole de la “masculinité toxique” pointée par des féministes comme Sandrine Rousseau qui s’est fendue d’un tweet pour commenter la séquence.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Les préjugés vont même encore plus loin quand on parle de bière. Selon un e étude de la revue “Social Forces” datée de 2019, elle nous paraîtrait meilleure si elle a été brassée par un homme plutôt que par une femme. Pourtant, la bière a d’abord été une histoire de femmes et de construction sociale.

Publicité

À réécouter : Ça mousse et ça brasse, histoire de la bière Le Cours de l'histoire Écouter plus tard écouter 51 min

Des maisons de brasseuses aux pubs

Dès l’Antiquité et partout dans le monde, brasser de la bière était considéré comme une tâche domestique, donc assumée par les femmes. Dans le même espace que celui où elles pétrissaient le pain , pour des cérémonies religieuses ou tout simplement pour la consommation du foyer, les femmes fabriquaient le breuvage fermenté. Dans toutes les civilisations, la bière fut un symbole de fécondité et de renaissance de la nature, associé au féminin.

Des brasseuses de bière en Égypte ancienne © Getty

Au Moyen Âge, on boit de la bière qu’on appelle alors du “pain liquide”, une sorte de soupe fermentée : c’est une boisson nourrissante, qui fait partie de l’alimentation. Il faut donc en produire en continu et comme elle se conserve mal, le surplus est vendu. “Les consommateurs allaient chez les brasseuses et s'installaient dans leur cuisine. C’est devenu un peu les maisons à bière et l’ancêtre de nos pubs”, explique Anaïs Lecoq, journaliste et autrice d’un livre sur le sujet “Maltriarcat. Quand les femmes ont soif de bière” (éd. Nouriturfu).

L’histoire de ces brasseuses est particulièrement documentée en Angleterre au Moyen Âge, où on les appelle les “alewives”. Certaines sont célibataires, veuves, mais en grande majorité, elles exercent en binôme avec leur mari qui détient le capital économique.

Il existe une documentation très riche sur les "alewives" en Angleterre © Getty

Petit à petit, les femmes vont être exclues de la production. Dès le XIIIe siècle, l'Église leur interdit de brasser, car cette activité est jugée impure pour les femmes. Les brasseuses qui persistent dans leur activité en dépit des interdits sont stigmatisées. En Angleterre, en 1413, la brasserie de Christine Colmere est détruite parce que sa propriétaire est soupçonnée par son voisinage d’avoir la lèpre.

Après les épidémies de peste noire qui sévissent en Europe dans la seconde moitié du XIVe siècle, la bière devient de meilleure qualité, grâce à l’introduction du houblon, et est consommée par toute la population. Faire de la bière devient rentable donc. “Les hommes commencent à s'y intéresser puisque jusqu’alors, ça ne rapportait pas grand chose et ce n’était pas une activité très bien considérée socialement parlant”, explique Anaïs Lecoq.

De productrice à argument de vente

Brasser de la bière devient alors un métier, accaparé par les maris des brasseuses qui créent des guildes, dont “les femmes n'étaient pas des membres à part entière, quand elles n'en étaient pas tout simplement exclues. Ces guildes avaient pourtant un rôle politique important”, poursuit la journaliste.

Mais si les femmes ont disparu de la production, elles ont continué à être utilisées par l'industrie de la bière, mais pour tout autre chose : vendre le produit. Dès la fin du XIXe siècle en effet, les publicitaires utilisent les stéréotypes de genre pour que la bière coule à flot dans les foyers. Et cette tendance va s'accentuer dans les années 1980, quand les publicitaires vont mettre l’accent sur l’hypersexualisation des femmes pour attirer les consommateurs.

Régulation et amertume

On a également éloigné les femmes de la bière pour une autre raison : son goût. Dès la Grèce antique , Hippocrate avait popularisé la théorie des humeurs : nos corps sont associés aux éléments : le feu, l’eau, l’air et la terre et il est possible de réguler ceux-ci grâce à des boissons. “Pour les hommes, on conseille de boire des vins rouges, tanniques, puissants, des bières amères, et pour les femmes des vins blancs coupés à l’eau et des crèmes de lait”, précise Anaïs Lecoq.

Cette théorie a encore plus éloigné les femmes de la bière en introduisant l’idée que leur palais aurait une sensibilité différente. “On n’est pas moins prédisposées à aimer l'amertume que les hommes. L'humain n’aime pas l’amertume, donc pour l'aimer, il faut apprendre à la découvrir, il faut la déguster, s’y habituer”, insiste l’autrice. Pourtant, dans certaines situations, “une femme qui va boire sa première bière, et qui ne va pas aimer, on va lui dire “c’est normal tiens, prends plutôt cette bière sucrée et fruitée””, regrette-t-elle.

Certaines femmes ont néanmoins réussi à s’imposer dans ce monde encore très masculin. Comme Rosa Merckx, la première brasseuse de Belgique qui a rejoint la brasserie Lindemans en tant que secrétaire dans les années 1940. Très rapidement, Rosa Merckx s’intéresse au travail de la bière. “Elle a tout de suite été très impliquée dans la brasserie, à tel point qu’au décès de son fondateur dans les années 1970, la famille de celui-ci a voulu que ce soit elle qui reprenne la brasserie”, détaille Anaïs Lecoq.

Rosa Merckx, première femme brasseuse de Belgique © Radio France

En dehors de l’Occident, il y a d’autres régions du monde où les femmes sont reconnues dans la production de la bière. Au Népal par exemple, “dans les villages, ce sont toujours les femmes qui brassent et c’est de mère en fille que se transmettent les recettes. Au Burkina Faso, les brasseuses, qu’on appelle les dolotières, et qui brassent le dolo, une sorte de bière, sont encore très nombreuses.” Le constat est clair : malgré les préjugés, les femmes sont toujours très présentes dans l'univers de la bière.