La blouse à l'école : un vêtement de protection, pas un uniforme

"Je suis contre la blouse, je trouve que la blouse détruit toute personnalité et quand on voit dans la cour, ça fait uniforme un peu alors moi je suis contre la blouse ça ne me plaît pas." Voici comment un lycéen accueille l'injonction à porter une blouse dans un reportage de l'ORTF en 1960.

Si l’uniforme n’a jamais été imposé à l'école publique en France, des générations d’élèves ont porté la blouse entre le XIXe siècle et les années 1970. Mais la blouse n'avait qu'une fonction : protéger les vêtements des élèves en dessous.

Nicolas Coutant, directeur adjoint du Musée national de l'éducation explique que "pour l’écolier, à une époque où le vêtement coûtait cher, il était moins facilement accessible qu’aujourd’hui, c’est-à-dire avant la diffusion du prêt-à-porter dans la seconde moitié du XXe siècle, à une époque où les outils des écoliers étaient par ailleurs salissants comme la plume, l'encre, etc., avant l’arrivée du stylo bic. Cette blouse pour l'écolier avait une fonction de protection."

La diffusion avec l'école de la IIIe République

La blouse comme vêtement ouvrier apparaît dans la première moitié du 19e siècle. Elle fait son entrée à l’école dans les années 1880 avec les lois de Jules Ferry rendant l’enseignement gratuit, obligatoire et laïc.

Nicolas Coutant rappelle que l’enfant peut porter la blouse à l’école, mais aussi à la maison. "Il peut en porter une quand il aide ses parents pour des tâches domestiques, il peut en porter une spécifique le dimanche, par exemple. Donc il y a avant tout une fonction pratique. Ceci dit, la blouse a aussi une fonction symbolique parce que, dans une certaine mesure, elle institue l’écolier, au cinéma ou dans la publicité, qu’on pense au petit écolier de Lu. La blouse est associée à la figure de l’enfant pour signifier qu’il s’agit d’un écolier."

Si aucune loi n’encadre le port de ce vêtement, beaucoup d’écoles la rendent obligatoire dans leur règlement intérieur, avec souvent une alternance de couleurs et une distinction selon les sexes, ce qui ne l’empêche pas de répondre à des modes. "Vous pourriez voir cohabiter dans une classe des enfants qui portent une blouse qui se boutonne dans le dos et des blouses qui se boutonnent sur le côté, des blouses unies, des blouses à motifs, des blouses noires, des blouses bleues", observe Nicolas Coutant.

La blouse peut être un marqueur social

La blouse n’abolit pas non plus les distinctions sociales, car les catégories les plus aisées peuvent les acheter en magasin. "Le Bon marché ou la Samaritaine proposaient dans leur catalogue des vêtements à usage scolaire, notamment des blouses. D’autres familles les confectionnent à partir de tissus achetés ou de recyclage de blouses plus anciennes."

La blouse est aussi détournée, elle sert de support créatif à certains élèves récalcitrants pour se démarquer des autres. Un collégien interrogé dans le même reportage diffusé en 1960 raconte que la mode est alors "d’avoir une blouse sale". Il poursuit en montrait les dessins sur sa blouse et explique que "lorsqu’un camarade s’ennuie dans un cours, il vous dessine dans la blouse, au cours de dessin, lorsqu’on ne sait plus très bien quoi faire, on met des couleurs sur la blouse du camarade."

Le port de la blouse disparaît progressivement dans les années 1970, avec l’essor du prêt-à-porter, moins coûteux, la disparition des encriers et un rapport plus libre au vêtement dans l’enseignement post-68 .

Mais avec le développement de nouvelles pédagogies ouvertes sur l’extérieur, la blouse n’a peut-être pas dit son dernier mot." Avec le développement de l’école dehors, notamment en contexte post-Covid, suivant des modèles qui viennent plutôt d’Europe du Nord, nécessite de repenser la protection du vêtement de l’enfant. Quand on envoie des enfants en classe à l'extérieur en plein hiver, où il y a de la boue, il fait froid, etc., il faut repenser cette protection du vêtement", explique Nicolas Coutant.

Des designers de vêtement travaillent d’ailleurs sur des modèles de blouses avec une silhouette plus moderne.