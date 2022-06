La chaise pliante, le prestige social perdu des Égyptiens

“Il y a toujours eu un lien entre le fait d’être assis et le fait d’avoir du pouvoir”, commence l’historienne de l’art Marielle Brie. Que ce soit le pouvoir de décider où l’on s’assoit dans son quartier ou celui d’incarner sa position de chef de guerre, le constat est toujours vrai.

On a retrouvé les premiers sièges pliables dans des tombes de notables égyptiens, qui datent d’il y a plus de 3 000 ans. Ils ont pu être utilisés par les pharaons Ramsès III ou Amenhotep III. D’autres étaient dessinés sur des stèles. On parle ici de sièges plutôt que de chaises dotées d’un dossier ; précisément, des tabourets avec une structure de pieds en X.

Des sièges pliants comme celui-ci, qui date d'environ 1640 avant notre ère, ont été retrouvés dans des tombes égyptiennes et dessinés sur des stèles. - Met Museum

Les Égyptiens utilisaient des matériaux raffinés pour construire ce mobilier luxueux : des bois précieux, du cuir pour les assises, des os et de l’ivoire en incrustation. S’asseoir était donc réservé à une élite. “Tout simplement, il est plus agréable d’être assis que d’être debout, explique l’historienne. Donc nécessairement, c’est souvent la personne qui est placée le plus haut dans la société, hiérarchiquement, qui va avoir le droit de s’asseoir. Et il semblerait que ça ait été réservé à la gente masculine.”

Repris par les Romains

Le siège pliant sera repris par les Étrusques et les Romains, sous la forme du siège curule, destiné aux hauts magistrats et aux officiers militaires. La symbolique du pouvoir perdure encore au Moyen Âge où les cours itinérantes doivent recréer la hiérarchie en campagne militaire. Ce sera le cas plus tard avec Napoléon Ier, qui a son propre fauteuil pliable pour les bivouacs en campagne.

Le fauteuil pliant de l'empereur Napoléon Ier, utilisé lors des campagnes. - © Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Pascal Segrette

Pour voir la première version moderne, il faut faire un bond jusqu’à la révolution industrielle. Un inventeur anglais, Joseph Beverley Fenby, crée une chaise pratique, démontable, légère. Brevetée en 1881, elle est faite de bois, de cuir et de métal. Présentée en 1904 à la foire de Saint-Louis, au Mississippi, son brevet est vendu à plusieurs pays européens. Elle est notamment adoptée par les militaires anglais et italiens.

Le fauteuil pliant de Joseph Fenby sera connu comme la Fenby chair ou la Tripolina.

C’est d’ailleurs avec la colonisation de la Libye par les Italiens qu’elle gagne son surnom de “Tripolina”, en référence à la ville de Tripoli.

Les matériaux sont désormais plus légers et moins chers et les brevets se multiplient. Avec l’avènement de la culture du plein air et l’instauration des congés payés en France en 1936, elles sont fabriquées à grande échelle par des manufactures.

“Quand on regarde les catalogues de Manufrance, avant la Seconde Guerre mondiale et après, on voit l’évolution sociale de l'utilisation de la chaise pliante”, analyse Marielle Brie. Le vocabulaire évolue en suivant le changement des habitudes de loisirs : “chaise pliante”, puis “chaise pliante pour jardin”, puis “chaise pliante pour le camping”.

Dans un catalogue de 1937 de Manufrance, un an après la création des congés payés, le vocabulaire s'adapte à l'ère du temps. - Manufacture française d'armes et cycles de Saint-Étienne

Démocratisée par les grands distributeurs du secteur du plein air, elle devient pendant les Trente Glorieuses un objet populaire. Parfois raillée avant d’être remise au goût du jour, elle est aujourd’hui réappropriée dans les quartiers populaires.

Différentes politiques de la ville y ont souvent supprimé le mobilier urbain. Elle est donc un moyen de reprendre le contrôle de l’endroit où on s'assoit. Pour maintenir symboliquement un ordre hiérarchique ou pour se retrouver dans son quartier, la chaise pliante permet de faire société tout en étant en mouvement.