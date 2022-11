"La Coupe du monde de football revêt une importance géopolitique capitale, au moins pour son organisateur"

"Je ne suis pas pour le boycott de la Coupe du monde . Ces questions-là, il faut se les poser avant, au moment où on a attribué des Jeux ou des compétitions", a déclaré jeudi Emmanuel Macron. Le président français d'estimer auparavant qu'il "ne fallait pas politiser le sport". Selon le chef de l'État, "C'est bon" pour le Qatar de recevoir le Mondial, le premier jamais organisé dans le monde arabe, car la compétition "a fait avancer les choses" dans les réformes. Alors que l'épreuve paraît critiquée comme jamais dans son histoire, y compris par des joueurs, pour les conditions de vie des travailleurs locaux, l'impact sur l'environnement de ses stades climatisés et la place des femmes et minorités LGBTQ+.

Pourtant, l'événement n'a pas attendu sa 22e édition pour entraîner des polémiques et des tensions extra-sportives. Son organisation, dès son attribution, est l'objet d'enjeux géopolitiques croissants au fil de l'histoire de ce qui est devenu un des plus grands rendez-vous planétaires ; économique et médiatique également. Dans le livre Sphère d'influences , publié début octobre 2022 chez Hugo Sport et co-écrit avec José Barroso et Jocelyn Lermusieaux, salariés à L’Équipe, le journaliste indépendant Samy Mouhoubi, inspirateur de l’ouvrage, revient sur près d'un siècle de liens sulfureux entre les Coupes du monde de football, la politique et la géopolitique.

Quelle importance géopolitique conserve la Coupe du monde de football aujourd'hui ?

Elle revêt une importance capitale, en tout cas du point de vue de l'organisateur, puisque les projecteurs sont braqués sur le pays hôte pendant toute la durée de la compétition. Et bien avant même, puisque si l'on prend l'exemple du Qatar et de la Russie, on a su dès le double vote du 2 décembre 2012 qu'ils allaient organiser le tournoi. Forcément, donc, au fur et à mesure, plus on s'est rapproché de la compétition, plus on a parlé de ces deux nations, qui ont eu à cœur de montrer leur visage le plus avenant, fut-ce-t-il des régimes autoritaires.

Mais n'est-ce pas un piège, en quelque sorte, pour ces pays qui souhaitent se mettre en pleine lumière ?

Oui et non. Cela dépend de leur stratégie. Pour ce qui concerne le Qatar, c'est le point culminant d'une mûre stratégie dite de 'soft power', une expression anglo-saxonne qui fait désormais florès, à savoir comment récupérer du pouvoir et de l'influence autrement que par sa puissance militaire et son poids historique. Et là, on peut dire que cette opération de soft power concoctée par le tout petit État qu'est le Qatar, né seulement en 1971, à peine peuplé de 400 000 personnes, connaît son paroxysme. Nous en savons quelque chose en France puisque l'État et les dirigeants qataris sont extrêmement présents dans la vie sportive avec le Paris-Saint-Germain, ainsi que dans la vie économique, puisqu'il y a eu des prises de participations dans toute une série d'entreprises françaises et non des moindres. Et des amitiés sont complètement assumées de la part d'hommes et de femmes politiques français connus, à commencer par l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy.

Le Qatar est un exemple d'un petit pays, très riche aussi, qui a compris tout l'enjeu géopolitique de capter telle une pareille grande épreuve mondiale ?

Absolument. Et il faut aussi tout de suite noter que c'est le premier pays arabe musulman à organiser une telle compétition [NDLR : "Et puis l'islam, c'est 1 milliard de personnes", avait précisé Sepp Blatter, selon Le Monde ]. Le Qatar s'est servi et se sert de cet instrument, depuis sa désignation, pour amadouer et tenter de 'draguer', au sens large du terme, les pays occidentaux les plus puissants.

Et ce malgré un cahier des charges que bien des observateurs avaient vite jugé plus "très préoccupant", ils n'ont eu aucun préjudice puisqu'ils ont obtenu la compétition. Depuis lors, ils ne cessent de dire qu'ils vont s'améliorer, aussi bien sur le plan écologique que sur la question des droits accordés aux salariés étrangers. Ils mettent notamment en avant la disparition officielle depuis 2017 du système dit de la "kafala" (nécessité traditionnelle d’obtenir un permis pour sortir du pays, autorisation requise pour changer d’employeur). Ce qui, en l'espèce et sur le terrain, est difficilement vérifiable. Face aux pratiques de Vladimir Poutine, qui a notamment rasé Grozny et annexé la Crimée, quelques voix se sont opposées à la Coupe du monde 2018 en Russie. Avec le Qatar, on franchit un cap supplémentaire avec tous les soucis de respect de droits humains, avec une estimation de 6 500 ouvriers morts sur les chantiers, les droits LGBT et la question écologique. À cela, la FIFA et le Qatar s'opposent en arguant d'une nécessité d'aller vers un peu plus de modernité et d'ouvrir la compétition à des pays qui, il y a peu encore, n'auraient même pas pu prétendre à une candidature. La FIFA ayant été frappée par des affaires proprement rocambolesques depuis la double attribution à la Russie et au Qatar, son précédent président Sepp Blatter obligé de démissionner.

Emmanuel Macron est intervenu cette semaine pour recommander de ne pas politiser le sport. Selon vous, il s'inscrit dans les principes originels de la FIFA.

Originellement, lorsque le Français Jules Rimet créé la FIFA, au début du XXe siècle, son idée est de créer des passerelles entre les nations et les hommes. On sort du premier conflit mondial et il s'agit d'essayer de trouver des terrains d'entente et d'épanouissement, en l'occurrence sportifs, entre nations. Sauf que l'on se rend très vite compte, dès 1930 et la première Coupe du monde, que c'est compliqué. Car la finale qui opposait le pays organisateur, l'Uruguay, à l'Argentine a failli ne pas se jouer devant les élans patriotiques et nationalistes que cela a provoqués. Dès le départ, il y a quand même une espèce de tentative de manipulation pour distinguer le champ qu'est le sport du champ politique. Or c'est une fiction. Même dans le rituel qu'est le football, on joue "contre l'autre". Des maillots ne sont pas sans rappeler, si on pousse un peu le raisonnement, des uniformes. Il y a les drapeaux, les hymnes, c'est-à-dire que tout concourt quand même à une certaine forme de patriotisme.

Tout cela pour dire que, dès l'origine, la volonté absolue de séparer le sport de la politique et de la diplomatie est une fable.

Pire encore, dès la deuxième édition, en 1934, c'est Benito Mussolini qui récupère totalement l'épreuve.

Justement, cette édition italienne de 1934 symbolise aujourd'hui encore le fait qu'un régime politique a littéralement instrumentalisé la compétition. Très vite après la première Coupe du monde, Benito Mussolini et ses principaux affidés constatent qu'il s'agit bel et bien d'une compétition populaire. Ce sont les débuts de la radio et ils réalisent à quel point le tournoi peut être une formidable caisse de résonance pour leur régime qu'ils veulent révolutionnaire. C'est pourquoi ils vont tout faire pour parvenir à récupérer l'organisation en 1934, où ils vont mettre les petits plats dans les grands. Créer des stades, donc de l'emploi, se livrer à une véritable campagne marketing à grande échelle avec de grandes affiches ou même produire des cigarettes, des timbres spécial Coupe du monde. Une véritable propagande s'orchestre. Elle est destinée à vanter les prétendus mérites du régime fasciste. Et d'ailleurs, bien des années plus tard, Jules Rimet, qui sera littéralement snobé par toute l'organisation mussolinienne, reconnaîtra dans ses mémoires que Mussolini était, dixit : "le vrai président de la Coupe du monde 1934". Mais sans toutefois prononcer le moindre regret alors qu'il a participé à la normalisation de l'Italie fasciste dans sa quête de crédibilité internationale.

L'équipe d'Italie le 10 juin 1934 réalisant un salut fasciste avant la finale de la Coupe du monde, au stade national du PNF de Rome. © Getty - Hulton Archive

C'est ce que vous appelez "Le football totalitaire". Quelles autres Coupes du monde ont été ainsi marquées ?

L'exemple immédiat qui vient après c'est l'organisation de la Coupe du monde 1978 par la dictature des généraux argentins. C'est là, aussi - rétrospectivement et même sur le moment - l'un des moments culminants, posant un sérieux problème quant à la notion des droits de l'homme. Car malheureusement, sans caricaturer, pendant qu'on jouait, on torturait à quelques encablures des stades. Sans parler évidemment des enlèvements, des séquestrations, des tortures, de disparitions de milliers de personnes et des exilés forcés. Là encore, la question du boycott s'était posée, mais personne n'avait osé joindre l'action à la parole.

Vous ouvrez votre livre en parlant de la suspension fin février 2022 de la Russie de toutes compétitions par la FIFA et l'UEFA. En quoi est-ce un tournant ?

C'est un fait notable. Du jamais vu. C'est en outre la première fois que la FIFA, extrêmement prudente à l'accoutumée - tout comme l'UEFA -, décide elle-même d'exclure un pays de toute compétition européenne, Coupe du monde inclus, etc., pour "fait de guerre". Jusqu'à présent, même dans les pires situations ou des situations géopolitiques tendues, on n'avait jamais vu ça. C'est une première fois et c'est un tabou qui vient de tomber. On a du mal à en mesurer les suites, la question étant de savoir jusqu'où mettre désormais le curseur. Effectivement, il n'y a aucun doute sur le fait que la Russie a littéralement et brutalement agressé l'Ukraine. C'est incontestable. Néanmoins, jusqu'à présent, tout l'argumentaire développé aussi bien par la FIFA que par les puissances occidentales, en tout cas sur le terrain diplomatique, était de dire qu"il fallait malgré tout sanctuariser le sport. Bref, éviter de le politiser comme Emmanuel Macron – et, avant lui, Gianni Infantino, le dirigeant en exercice de l’instance mondiale - l'a souligné. Or, concernant l’éviction de la Russie, la FIFA et l’UEFA ont fait très exactement le contraire…

Est-ce une prise de conscience de la part des autorités du football et un tournant géopolitique ?

Une prise de conscience, c'est difficile à dire. Il faudra juger sur pièce. Ne s'agissait-il pas plutôt d'allumer un contre-feu, compte tenu de ce que l'on sait des affaires de corruption, de pots-de-vin, entourant la FIFA depuis des années, mais encore plus depuis la désignation de la Russie et du Qatar ? Rappelons que Sepp Blatter, son président alors en exercice a dû démissionner, un fait jusqu'alors sans précédent, tandis que plus de la moitié des membres de son comité exécutif a été condamnée ou demeure poursuivie par la justice. Il s'agissait donc d'essayer de restaurer coûte que coûte l'image de l'organisation elle-même. Il n'en demeure pas moins que Gianni Infantino, élu en 2016, est toujours officiellement poursuivi en Suisse pour avoir tenté d'influer sur des décisions de justice et que pour la première fois aussi - autre fait inédit - le même dirigeant a élu domicile au Qatar, il y a plus d'un an, au sein même du pays organisateur de la Coupe du monde.