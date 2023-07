La démocratie corinthiane, un modèle d'autogestion et de démocratie en pleine dictature militaire.

Le Brésil sous une junte militaire

En 1964, le maréchal Branco prend le pouvoir au Brésil et instaure une dictature militaire. Cela entraîne des milliers d’arrestations, d’exils et environ 400 morts. Un chiffre qui ne prend probablement pas en compte les victimes autochtones. Sauf qu'à la fin des années 70, face à des difficultés économiques, la dictature s'assouplit.

"Dès l'année 1979 est passée une loi d'amnistie qui amnistie non seulement les personnes qui ont commis des crimes, mais aussi les dissidents, puisque dans une dictature, les personnes qui font la promotion de la démocratie sont des opposants, donc des hors la loi, c'est pourquoi, eux aussi, bénéficient de ces amnisties." David Ranc, chercheur sciences sociales à l'ESSCA.

La naissance de la démocratie corinthiane

C’est dans ce contexte que le Sport Club Corinthians organise l'élection d'un nouveau président du club en 1981. L’homme d'affaires Waldemar Pires l’emporte. Il désigne comme directeur sportif Adilson Monteiro Alves, un sociologue qui a été emprisonné pour dissidence. Avec ces deux nouveaux arrivants, l'organisation du club change très rapidement, comme nous l'explique David Ranc : "Ils créent, et c'est bien eux qui créent. Contrairement à ce qu'on dit souvent, ce ne sont pas les joueurs qui créent l'autogestion. Ils créent un modèle où toutes les personnes du club, et ça va du président jusqu'au jardinier, ont une voix et peuvent décider comme les autres. La voix du président n’est plus prépondérante."

Une bonne partie des décisions sont donc prises collectivement. C’est le cas pour la désignation de l'entraîneur Zé Maria, mais aussi pour les séances d'entraînement ou les repas. Les recettes du club sont également distribuées à tous les salariés.

Succès et médiatisation du modèle

Cette organisation en autogestion est couronnée de succès : deux titres de champion de l'État de São Paulo en 1982 et 1983. Lors des matchs, les joueurs expriment leur attachement à la démocratie aux travers de plusieurs actions. Leur maillot pouvait être floqué “Democracia Corinthiana” mais aussi encourager aux votes, comme lors des élections des gouverneurs le 15 novembre 1982, pour permettre la montée de l’opposition. Lors de la finale de 1983, ils entrent sur le terrain avec une banderole “Gagner ou perdre, mais toujours en démocratie”.

La médiatisation du mouvement s’est, en partie, faite par des joueurs stars. Pour David Ranc cela va en quelque sorte à l'encontre de ce que veut transmettre le club : "Le Mouvement de la démocratie corinthiane est un peu paradoxalement marqué par l'émergence ou l'utilisation de figures médiatiques. Pourquoi paradoxalement ? C'est un mouvement qui dit 'tout le monde est égal, tout le monde a un droit de vote'. Mais dans les médias, il y a des personnalités qui se mettent à incarner le mouvement."

Parmi les personnalités qui incarnent le mouvement, il y a l’attaquant Walter Casagrande et le latéral gauche Wladimir. Mais, celui qui crève le plus l’écran est, sans le moindre doute, le milieu de terrain offensif Sócrates qui est "le joueur phare du pays. Pour dire simple, c'est un peu le Zidane brésilien de son époque. Le joueur qui met tout le monde d'accord" nous précise le chercheur. Celui que l’on surnomme le Docteur, en raison de son diplôme de médecine, est le capitaine de la sélection du Brésil. Sa grâce sur le terrain, sa popularité et son côté intellectuel font de lui un parfait représentant de l’équipe et de son organisation.

Un engagement qui dépasse le rectangle vert

Sócrates n’hésite pas non plus à se montrer en dehors du terrain. Il prend notamment la parole lors d’un rassemblement de “Diretas jà”, un mouvement qui réclame des élections présidentielles directes. En 1984, lors d'un de ces grands rassemblements, il lie son destin footballistique à celui de la politique brésilienne. Devant la foule, il déclare que si le pouvoir accepte d'organiser des élections, il resterait dans le championnat brésilien. Mais le congrès n’accepte pas les revendications et la star brésilienne rejoint le club italien de la Fiorentina.

La fin du mouvement, le début de la postérité

A partir de 1984, la démocratie corinthiane s'essouffle, et cela, pour plusieurs raisons que nous donne David Ranc : "Leur porte-parole n'est plus là, leur porte-parole est parti en Europe. Les résultats sont moins bons. Après deux victoires en championnat pauliste, le club ne gagne pas en 1984. Il y a une nouvelle élection et les deux figures qui ont initié le mouvement, Waldemar Pires et Adilson Monteiro Alves, ne sont pas élues. Ils sont remplacés par d'autres personnes qui d'ailleurs font appel à l'entraîneur, au dernier entraîneur de la période d'avant la démocratie corinthienne, ce qui est un geste en partie symbolique." La transition démocratique paraît assurée donc le mouvement perd son rôle d’opposant au pouvoir.

La démocratie corinthiane aura été marquante par son aspect inédit et rebelle. L'autogestion est encore aujourd'hui quelque chose de rare dans le football , mais cela est davantage remarquable par la dimension contestataire que le mouvement représente.

La mémoire de cet épisode subsiste en partie à travers la figure légendaire de Sócrates. D’ailleurs, depuis 2022, la cérémonie du Ballon d’or récompense chaque année les footballeuses et footballeurs qui se sont engagés dans des projets caritatifs et sociétaux en décernant le Prix Sócrates.