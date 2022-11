La dictée s’invite en gare pour la première fois En partenariat avec SNCF Gares & Connexions et France Culture

La dictée s’invite en gare ! A l’occasion de la commémoration du centenaire de la disparition de Marcel Proust, le 18 novembre 1922, plusieurs textes de l’écrivain, qui est l’un des plus étudiés, commentés et cités dans le monde entier, seront lus par Rachid Santaki* et ses invités « surprises »

En clin d’œil à la relation particulière qu’entretenait l’écrivain avec les trains qui l’emmenaient de Paris vers la Normandie ou la Beauce au tournant du XXe siècle, la thématique du voyage ferroviaire sera au cœur de ces dictées originales.

SNCF Gares & Connexions s’engage pour la transmission du savoir et la diffusion des cultures au plus grand nombre. Cette opération s’inscrit ainsi dans la continuité de sa politique culturelle. Chaque année, plus de 200 expositions, interventions et manifestations artistiques sont ainsi conçues sur-mesure pour les gares sur l’ensemble du territoire français en partenariat avec les plus grandes institutions culturelles, musées des beaux-arts, festivals photo…

« La dictée fait son entrée pour la première fois en gare *** !*** Je suis très heureuse que SNCF Gares & Connexions avec France Culture proposent aux voyageurs cette expérience collective hors du commun. Exercice populaire et fédérateur, la dictée rassemble tous les publics, toutes les générations et classes sociales, elle contribue à la transmission du savoir pour lequel nous nous engageons. Cet événement inédit prend une résonnance particulière puisqu’il intervient le jour du centenaire de la disparition de Marcel Proust qui fréquentait régulièrement la gare St Lazare pour se rendre en Normandie. Nous lui rendons hommage à travers trois de ses textes portant sur la thématique du voyage en train. » déclare Marlène Dolveck, Directrice Générale de SNCF Gares & Connexions.

France Culture est la chaîne du Groupe Radio France dédiée aux Savoirs et aux idées. Convaincus que la culture et la connaissance sont l’affaire de tous, de tous les âges, de toutes les origines, de tous les milieux sociaux, nous avons à cœur de rendre le plus accessible possible la dictée, exercice ludique autour de la langue française et de la coupler à la découverte d’œuvres exceptionnelles, tels que les textes de Marcel Proust.

« La maitrise de la langue et de ses codes est un enjeu extrêmement important dans la société française. C’est pourquoi nous contribuons à amener tous les publics vers cet exercice à la fois utile et ludique qu’est la dictée. C’est également un moment de partage intergénérationnel autour de la culture et du patrimoine commun de la littérature. » Sandrine Treiner, directrice de France Culture

*Depuis presque dix ans, Rachid Santaki, écrivain et scénariste fait « sortir la dictée de l'école » pour la décliner dans des lieux incroyables et en faire un exercice populaire et « grandiose ». Le romancier a déjà lu plus de 500 textes dans des établissements pénitentiaires, des quartiers urbains, au Stade de France, mais aussi sur les réseaux sociaux et sur France Culture, dans un rendez-vous hebdomadaire jusqu’à l’été 2022 et dans des podcasts disponibles sur le site de la radio et l’application Radio France.

A propos de SNCF Gares & Connexions

Filiale de SNCF Réseau, SNCF Gares & Connexions est la spécialiste de la gare, de la conception à l’exploitation en passant par la commercialisation des espaces. Avec ses 3 000 gares françaises, elle s’engage pour ses 10 millions de voyageurs et visiteurs quotidiens à constamment améliorer la qualité de l’exploitation, inventer de nouveaux services et moderniser son patrimoine. Objectif : satisfaire ses clients pour rendre les gares efficaces, modernes, pratiques et remarquables. Née de la conviction que les gares sont des lieux de vie à part entière, elle enrichit ces « villages urbains » afin de contribuer à la dif fusion de la culture auprès de tous les publics. Chaque année, plus de 200 expositions, interventions et manifestations artistiques sont ainsi conçues sur-mesure pour les gares sur l’ensemble du territoire français en partenariat avec les plus grandes institutions.

Pour aller plus loin : la SNCF revisite, au travers d’un court documentaire intitulé « Marcel Proust, le train et l’imaginaire », les liens étroits qu’entretenait l’écrivain avec le voyage ferroviaire. Pour découvrir le documentaire, cliquez ici

A propos de France Culture

Acteur de la vie culturelle et de la connaissance, France Culture réunit les savoirs, les idées et les disciplines de la création pour éclairer chaque jour les enjeux contemporains. A l’écoute de l’évolution de tous les usages, elle s’attache sous différents formats à diffuser toujours davantage, de façon aussi accessible qu’exigeante, des programmes variés déclinant toutes les richesses de l’art radiophonique : magazines, émissions de débats, journaux d’information, documentaires, fictions. Son offre constitue aussi un catalogue de contenus qui en fait une ressource incontournable en matière de podcasts.

Ses événements en public – forums, lectures, créations, masterclasses, prix dédiés au public étudiant, ses co-éditions, ses déclinaisons en podcast natif et en vidéo sont l’expression, sur tous les supports, de sa conviction de service public. La culture est un signe des temps.

Et aussi… à l’antenne :

Programmation spéciale Marcel Proust à l’occasion du centenaire de sa disparition

7h00 – 9h00 Les Matins de France Culture / Guillaume Erner

Vendredi 18 novembre

Invitée exceptionnelle : Annie Ernaux, écrivaine, prix Nobel de littérature 2022

20h - 22h Fictions – Théâtre et Cie / Coordination Blandine Masson

Le scénario Proust d’Harold Pinter

Avec la troupe de la Comédie-Française

Réalisation : Michel Sidoroff

1ère partie diffusée dimanche 13 novembre

2e partie diffusée dimanche 20 novembre

En 1972 Harold Pinter travailla avec Barbara Bray et Joseph Losey à une adaptation d’À la recherche du temps perdu, pour un film que Losey ne put finalement jamais tourner mais dont une adaptation radiophonique fut créée en 2012 pour France Culture.

00h00 - 05h00 LES NUITS DE FRANCE CULTURE

du 14 au 18 novembre

Lundi : La leçon de Marcel Proust selon Marguerite Duras

Mardi : La leçon de Marcel Proust selon Gérard Genette

Mercredi : La leçon de Marcel Proust selon Francis Ponge

Jeudi : La leçon de Marcel Proust selon Nathalie Sarraute

Vendredi : La leçon de Marcel Proust selon Philippe Sollers

Et toujours disponible sur le site et l’appli Radio France : Proust, le podcast