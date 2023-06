La dictée, une "spécificité française"

Les Champs-Élysées sont appelés aujourd'hui à battre un record mondial, celui du plus grand nombre de participants à une dictée . Et donc dans une salle d'école à ciel ouvert de 6 600 mètres carrés ! Trois dictées sont au programme, avec à chaque fois 1 700 participants, dès 4 heures du matin, dans la nuit de samedi à dimanche.

Tantôt aimée, tantôt haïe, tantôt réformée, la dictée est un passage obligé de l’enseignement français. De ses débuts au XVIIe siècle suite à l’uniformisation de l’orthographe par l’Académie française à son instauration quotidienne dans les classes de CM1 et de CM2 dès la rentrée 2023, elle est une spécificité française permettant d’apprendre les rouages de la langue de Molière.

Normalienne, agrégée de lettres classiques et autrice de l’ouvrage La Dictée, une histoire française, avec Xavier Mauduit, Laure de Chantal a fait faire “beaucoup de dictées” à ses élèves et est une spécialiste de l’exercice.

Historiquement, où et quand apparaît la dictée ?

L’exercice de la dictée est ancestral et commence dès l’Antiquité. La dictée consistait alors à mettre par écrit les paroles d’un auteur. L’un des plus célèbres auteurs antiques pratiquant la dictée était Cicéron car il dictait ses textes à son secrétaire Tiron afin qu’il les retranscrive à l’écrit. De même, dans l’Empire romain, les maîtres dictaient des mots aux petits Romains qui apprenaient le latin.

En revanche, la dictée comme élément de ciment national et culturel est apparue en France au XIXe siècle. À l’époque, il y a même eu une sorte de "folie de la dictée". Par exemple, en 1857, sous le Second Empire de Napoléon III, l’Impératrice Eugénie a commandé à Prosper Mérimée une dictée combinant de nombreuses difficultés orthographiques afin de la proposer comme jeu après un dîner. C’est un texte qui est resté célèbre pour sa difficulté car même l’Empereur a commis 75 fautes. Ce qui est assez révélateur de l’exercice, c’est que la personne qui a fait le moins de fautes à cette dictée était un étranger. Souvent, on constate que ce sont les personnes dont le français n’est pas la langue maternelle qui font le moins de fautes aux dictées.

Pourquoi, selon vous, les personnes dont la langue maternelle n’est pas le français font-elles le moins de fautes aux dictées ?

Parce qu’elles ont eu davantage de difficultés à apprendre le français. Par conséquent, elles en ont peut-être appris toutes les règles. Alors que nous, comme c’est notre langue maternelle, nous n’avons pas besoin de réfléchir pour écrire un mot, ce qui génère beaucoup de fautes. Par exemple, lorsqu'un étranger apprend le français, il est obligé d’apprendre par cœur les accords du participe passé, tandis que si vous demandez à un Français comment accorder le participe passé, je pense qu’une personne sur cinq seulement le sait.

Comment a évolué l’exercice de la dictée au cours des siècles ? Est-ce un exercice typiquement français ?

Oui, la dictée a une valeur de rite dans l’enseignement français. C’est vraiment une particularité française car peu de pays la pratiquent. Cela fait partie de notre culture car la langue française a une orthographe beaucoup plus difficile que d'autres langues. La question de l’orthographe et de ce qui doit être du “bon français” se pose à partir du XVIIe siècle avec la création de l’Académie française.

Au XIXe siècle, on fait de l’orthographe un élément d’apprentissage pour tous parce que c’est le début de la scolarité obligatoire. La dictée est vraiment, dans son ADN en France, un élément de démocratisation du savoir. À titre personnel, je sais que quand je fais faire une dictée à mes étudiants étrangers, c’est comme s’ils devenaient un peu Français car la dictée a une valeur de rite. D’ailleurs, quand l’école devient obligatoire pour tous, la dictée acquiert une dimension de “sacrifice fondateur”. Afin de ressouder le corps enseignant, les ministres se sont souvent servis de cet exercice pour imposer telle ou telle chose. C’est le cas du ministre de l’Éducation nationale actuel, Pap Ndiaye, qui a appelé les enseignants de CM1 et de CM2 à réaliser une dictée quotidienne dès la rentrée 2023. La dictée est réellement un exercice qui participe à la cohésion nationale et qui est, par conséquent, une spécificité française.

Le ministre de l'Education nationale, Pap Ndiaye, a appelé à instaurer une dictée quotidienne dans les classes de CM1 et de CM2 dès la rentrée 2023. © Maxppp - Darek Szuster

En lien avec cette “cohésion nationale”, dans votre livre La Dictée, une histoire française, vous indiquez qu’au cours de l'histoire, les gouvernements se sont servis de la dictée pour construire un “roman national”. Que pouvez-vous nous en dire ?

Souvenez-vous, dans l’exercice de la dictée, il y a une petite mise en scène. Il faut prendre un papier, un crayon et à ce moment-là, les élèves sont suspendus aux lèvres de l’enseignant. Il y a donc une qualité d’attention et d’écoute qui est très forte. Tout bon dirigeant sait qu’il va être écouté et va donc se servir de ce moment pour transmettre des idées de culture commune. Cela peut être fait de manière très avouée. On va, par exemple, donner des textes issus de la littérature française ou relatant des grandes heures de l’histoire française.

Mais les dictées peuvent également véhiculer des idées plus sombres et sournoises. Par exemple, au début du XXe siècle ou même plus tard, certaines dictées contenant tout un tas de clichés portant sur les femmes vont circuler. Ces textes présentaient la figure de la maman, de la ménagère ou de la jeune fille pure. La mère, dans ces textes, est celle qui est la première levée, qui s’occupe du petit déjeuner, qui amène les enfants à l’école et qui est aussi la dernière couchée. Vous avez un mythe de la “Française idéale” qui va circuler et qui va être écouté par de futurs adultes.

De même, vous avez des exemples de dictées qui vont montrer la beauté du monde rural, le bon paysan, le bon ouvrier, la jeune fille bien élevée, le citoyen idéal qui ôte son chapeau avant d’aller voter parce que c’est un moment un peu sacré… Ce qu’est “être un Français idéal” est exprimé par les dictées. Mais des idées plus positives peuvent également circuler via cet exercice. Par exemple, dans le domaine de la santé, l’éducation sanitaire va également se faire via des dictées.

Avez-vous des exemples de cette éducation sanitaire faite via des dictées ?

Cela va consister à montrer les méfaits de la boisson ou à dire de ne pas tousser, de ne pas cracher… Tout cela est raconté dans les dictées et fait de formidables impératifs à faire apprendre aux enfants.

La pérennisation de la dictée dans les programmes scolaires est souvent remise en question. Est-ce nouveau, cette réticence à l'égard de cet exercice ? Qu’en pensez-vous ?

À l’aune de l’histoire de la langue française, l’orthographe et la dictée sont des choses assez récentes parce que cela émane de la fondation de l’Académie française au XVIIe siècle. C’est toujours amusant mais si vous regardez des manuscrits du XVIe ou du XVIIe siècle, l'orthographe de ces textes est époustouflante car il n’y en a aucune. Par exemple, un auteur comme Charles Perrault, dont les contes ont souvent été repris pour des dictées, n’écrivait pas deux fois son nom de la même manière. Il y avait plein de changements orthographiques.

La dictée, par rapport à la langue française, est quelque chose qui est arrivé très vite et qui a été critiqué parce que c’est un exercice difficile et qu’il y a d'autres manières de s’incorporer le français. Mais je pense que la dictée est vraiment une richesse à conserver dans notre apprentissage de la langue parce que cela sert absolument tout le temps. Actuellement, nous passons notre temps à écrire. Si pour les SMS nous utilisons beaucoup l’écriture phonétique, c’est aussi parce que nous avons le référent de l’écriture correcte, sinon nous ne nous comprendrions absolument pas.

Selon vous, quels sont les bienfaits et les limites de la dictée ?

Je pense que le plus intéressant dans l’exercice de la dictée est que l’on progresse grâce à nos propres fautes. La dictée aide à s'intéresser aux mots et à bien les choisir. Car, dans un mot, il n’y a pas que sa définition mais il y a également son étymologie et les “briques” avec lequel il est construit. Maîtriser l’orthographe est comme un passeport. Si vous maîtrisez les mots, vous maîtrisez aussi l’argumentation. En revanche, quand vous ne savez pas comment s’écrit un mot et que vous allez en choisir un autre au lieu de chercher dans le dictionnaire, cela va potentiellement appauvrir votre pensée. Je ne vois pas vraiment de limites à l'exercice de la dictée à part le fait qu’il ne faille pas que cela devienne brimant ou asséchant. Mais je pense que, de nos jours, il n’y a plus vraiment de professeurs qui cherchent à faire peur à leurs élèves avec une dictée.

Comment expliquer la baisse du niveau des élèves en orthographe qui se mesure sur la même dictée proposée à des élèves de CM2 depuis 1987 ? L’enseignement actuel fait-il moins la part belle à la dictée ?

C’est plutôt dû au fait que la grammaire n’est plus vraiment enseignée comme matière à part entière. Par exemple, le même élément d’une phrase pourra être tantôt appelé complément du nom, tantôt complément d’objet, etc. Forcément, quand vous êtes élève, cela porte à confusion et vous retenez moins bien. Je pense qu’il y a également un effet pervers des écrans qui fait que nous sommes davantage habitués à lire en diagonale et de plus en plus vite. Tout cela n’est pas bon pour retenir l’orthographe d’un mot.

À titre personnel, quelle est votre dictée préférée ?

J’aime bien les dictées littéraires et particulièrement les dictées faites à partir des textes de Marguerite Yourcenar parce que je trouve que c’est une autrice qui a une langue impeccable et extrêmement moderne. De plus, ses textes portent sur des sujets philosophiques et parlent de périodes de l’histoire que nous n’apprenons pas au collège ou au lycée, comme la Renaissance. Je trouve que ses textes se prêtent bien à des dictées car elle a une langue moderne, donc compréhensible par tout le monde mais qui est en même temps d’une grande correction et qui possède une très grande perspective historique.

Un conseil pour devenir un as de la dictée ?

Si je devais donner un conseil pour bien écrire et être bon en dictée, ce serait de lire des livres et non sur des écrans.