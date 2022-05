La fabrique de l’émotion

Depuis sa Palme d'or en 2018, le Japonais Hirokazu Kore-Eda est devenu un cinéaste voyageur. Après La Vérité, tourné en France avec Catherine Deneuve et Juliette Binoche, c'est à présent en Corée, avec Song Kang-ho, la star masculine des films de Bong Joon-ho, de Memories of Murder à Parasite, qu'il transpose dans Les Bonnes Etoiles ses affaires de famille. C'est une histoire de trafic d'enfant, inspirée des boites à bébé coréennes où des mères peuvent abandonner leurs nouveau-nés. On retrouve les thèmes habituels du Japonais : une interrogation sur les rapports de filiation, une réinvention de la famille par un groupe de marginaux. Mais on retrouve surtout une méthode, qui fait maintenant système, et qui repose sur le gommage de tout mystère (tous les ressorts psychologiques sont explicités) et de toute aspérité au nom d'une joliesse doucereuse, trop mécanique pour vraiment émouvoir. L'année où Kore-Eda était Palmé d'or, un jeune cinéaste belge était lui révélé sur la Croisette avec un premier film, récompensé de la Caméra d'or : Girl. Propulsé dès son second en compétition, Lukas Dhont prolonge avec Close sa réflexion sur la fabrique du genre, et ici de la masculinité, avec une histoire d'amitié fusionnelle entre deux garçons de 13 ans qui va se briser à l'entrée au collège en raison du regard normatif de leurs camarades. Porté par une belle découverte, le jeune Eden Dambrine, le film affiche une volontaire retenue, refusant, lui, l'émotion facile, mais revers de la médaille, il apparaît finalement bien sage et au fond lui aussi assez convenu. Lukas Dhont, benjamin de la compétition, n'en reste pas moins un cinéaste à suivre.

De l’audace, enfin

De l’audace, on l’aura trouvée dans Pacifiction, un film complètement fou, inclassable, comme tout ce qu'a fait avant son auteur, le Catalan Albert Serra. Un Haut-Commissaire de la République en Polynésie, incarné dans un mélange stupéfiant d'aplomb et d'hébétude par Benoît Magimel, mène des rencontres et conciliabules assez mystérieux avec la population locale pour étouffer la rumeur d'une reprise des essais nucléaires. Paranoïaque et langoureux, réflexion tout ce qu'il y a d'anti-didactique sur le pouvoir et le post-colonialisme, Pacifiction propose, enfin, dans cette compétition aux airs de déjà-vu, l'invention d'une forme, au-delà du sujet et du narratif. Ce qu'on a vu de mieux sans doute, avec l'étrange EO de Jerzy Skolimowski.